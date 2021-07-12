Действительно любит или притворяется? Этот вопрос тревожит буквально всех барышень, особенно в начале отношений. А сколько откровенных глупостей совершается, чтобы выяснить ответ! Девочки, отпустите сомнения и перестаньте тиранить предполагаемую вторую половинку. Психологи подготовили для вас ультраполезную шпаргалку: назвали 7 вещей, которые делают только по-настоящему влюблённые мужчины. Прочитайте внимательно. Наберитесь терпения. Проанализируйте каждый пункт, примеряя на своего избранника. Если наберётся больше трёх совпадений, чувства действительно настоящие. Остальное также появится, просто нужно подождать (или немного воспитать).

Только по-настоящему влюблённые мужчины делают это! 7 подсказок, которые помогут разобраться в чувствах

Не давите на него, желая скорее услышать заветное признание. К тому же, слова – это никакая не гарантия. Лучше обратите внимание на поведенческие факторы. Вот что действительно свидетельствует о настоящих чувствах.

1. Старается подружиться с вашими родственниками.

Суть не только в доброжелательности или стремлении сделать приятно партнёрше. Влюблённый мужчина подсознательно настроен на долговременные отношения, поэтому и стремится заручиться дополнительной поддержкой, обеспечить себе психологический комфорт в будущем.

2. Советуется при покупке и выборе одежды.

Тут всё просто: хочет нравиться. Ну, может, ещё боится оказаться в нелепой ситуации или показаться старомодным.

3. Помогает в работе по дому.

Стоп, только губу не раскатывайте. Не мечтайте, что сгрузите на несчастного абсолютно все дела: от закупки продуктов до глажки одежды. Присмотритесь, что конкретно ему можно доверить, да так, чтобы занятие было в удовольствие.

4. Решает проблемы.

Увы, не все мужчины способны починить протекающий кран, проводку или автомобиль. Но влюблённые заботятся об объекте своей страсти, а потому, если самостоятельно помочь не могут, 100% найдут мастера. По крайней мере, постараются сделать так, чтобы избранница испытывала минимум неудобств.

5. Устраивает романтические сюрпризы.

Ужин вдвоём. Букет цветов. А может, ремонт того самого вечно текущего крана. Представления о романтике у сильного пола разные. Неизменно одно: вдохновлённые чувствами, они получают удовольствие, радуя свою половинку.

6. Планирует будущее.

Как минимум, в краткосрочной перспективе. И даже если он не озвучивает свои мотивы и планы, наличие таковых понятно и ощутимо.

7. Слушает.

Совсем немножечко сплетен. Ежедневная ерунда. Жалобы на несправедливость жизни. Болтовня захмелевшей подруги. Всё перечисленное обычно бесит равнодушных и посторонних. Зато влюблённым не в тягость. Их эти глупости обычно умиляют, а не раздражают.

Вот такие дела свойственны по-настоящему влюблённым мужчинам. Вы, пока читали, наверняка «примерили» подсказки психологов на своего избранника. И как, сколько совпадений?