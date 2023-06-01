7 трюков, как держать мужчину в тонусе в отношениях

Наверняка многие слышали, что парни ведутся на женскую красоту, поэтому для привлечения и удержания мужского внимания надо выглядеть на высоте. Однако для прочной и длительной связи этого мало, женщина должна знать ещё и некоторые секреты поведения и как держать мужчину в тонусе в отношениях, чтобы его тянуло и манило к ней. Необязательно его заставлять страдать, нужно просто немного «поиграть», придав себе загадочности и неуловимости, чтобы подержать любимого в напряжении.

7 способов поддержать интерес мужчины в отношениях

Не отвечайте сразу на его телефонные звонки. Не нужно вести себя так, как будто вы постоянно сидите возле телефона в ожидании, когда же он позвонит. Не отвечайте на первый же звонок. Дайте ему время подумать о причинах вашего молчания, заинтригуйте его, и лишь на третий-четвёртый гудок можете ответить немного загадочно или же весело. Пусть додумает, почему у вас такое настроение. Будьте независимы. Независимая женщина, уверенная в себе и довольная своей жизнью, – это самое привлекательное, что может быть для мужчины. Поэтому не делайте из ваших отношений тюрьму, где контролируют вас, а вы – своего партнёра. Найдите курсы по развитию своего профессионализма, психологические или же по своему интересу, занимайтесь спортом. Открывайте для себя новые горизонты, тогда вы точно будете интересовать и своего мужчину, ведь вам будет о чём поговорить и обменяться эмоциями. Пусть он приложит усилия для вашего завоевания. Если вы для него – лёгкая добыча, то он быстро вами «наиграется». Пусть он вкладывает в вас силу и энергию. Тогда он будет вас ценить и бояться потерять. Так, вы можете попросить его приехать и помочь заменить пробитое на дороге колесо вашей машины, спросить совета о ситуации, произошедшей на работе, поменять лампочку и другое, что сделает вас в его глазах слабой. Его помощь – это вкладывание собственной энергии, а ведь всем известно, что мужчины работают и живут ради результата. Продолжайте встречаться с друзьями. Старые друзья (особенно противоположного пола) всегда представляют собой «угрозу» для вашего мужчины: возможно, он не раз вам говорил отказаться от них ради вашей любви. Но вы не должны этого делать, потому что, во-первых, от дружбы не отрекаются, а во-вторых, ваше послушание сильно потешит мужское самолюбие любимого. Но это же не ваша цель? Не душите его. 12 звонков или 36 слащавых текстовых сообщений в день — это ненормально: если вы хотите, чтобы он не сбежал, не душите его, заставляя всегда ходить с вами на свидания. Оставьте ему свободу оставаться самим собой. Создавайте уют вокруг себя. Это не означает уют в интерьере, хотя и он желателен. С вами должно быть уютно рядом находиться – проявляйте открытость, коммуникабельность, позитивность и дружелюбие. Весёлые и приятные девушки всегда притягивают сильный пол. Умейте поднимать настроение себе и своему партнёру, пусть ему будет уютно эмоционально с вами. Будьте изменчивы и непостоянны. Сегодня вы – страстная любовница, завтра – капризная девочка, требующая внимания, а на выходных – идеальная хозяйка со строгими нравами. Но делать это нужно умеренно. Иначе это может надоесть. Одним словом, держите руку на пульсе. Но даже если вы переборщили со своими капризами, не волнуйтесь – обнимите любимого, приласкайте, поцелуйте.

Зная, как держать мужчину в тонусе в отношениях, вы сможете сделать их интригующими, загадочными и прочными, потому что парни ценят трудности.