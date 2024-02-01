18 тревожных признаков того, что вы находитесь в несовместимых отношениях

Очень сложно найти партнёра, с которым будет легко идти по жизни. И если первоначально влюблённые не замечают, что они совсем разные во взглядах на жизнь, в своих стремлениях и жизненных ценностях, то буквально через пару лет совместного проживания приходят к тому, что они находятся в несовместимых отношениях. Чтобы не оказаться в такой ситуации, лучше сразу же обратить внимание на некоторые признаки несовместимости.

18 сигналов о несовместимости партнёров

Разное чувство юмора. Юмор – это то, что следует ценить в любых отношениях. Никто не хочет иметь партнёра, который не понимает шуток и который не умеет шутить. Непонимание шуток друг друга — один из первых признаков того, что вы несовместимы. Это также может означать, что вы не понимаете образ мышления друг друга. Это чаще встречается у пар, принадлежащих к разным возрастным группам. Разное либидо. Некоторые люди не могут представить себе ни дня без интима, а некоторые не могут вынести мысли о частой близости. Также важно отметить, что влечение не зависит от пола. Как бы партнёры ни пытались это игнорировать, в какой-то момент это станет проблемой. Интим – главный инструмент для установления связей в отношениях. Если один человек постоянно чувствует себя обделённым, отношения пострадают. То же самое происходит, если один человек чувствует давление. Поэтому важно отыскать партнёра со схожим либидо. Разные амбиции. Лучшее время, чтобы спросить друг друга о планах и мечтах о будущем – первое свидание. Это значит, как можно раньше! Если вы чувствуете, что его цели не совпадают с вашими, не пытайтесь вести себя так, будто всё в порядке. Вы двое никогда не продержитесь долго, если ваши ожидания относительно грядущего не совпадают. Разная степень тактильности. Некоторым людям нравится иметь партнёра, который постоянно обнимает, целует, держит за руку. Они не против как можно чаще делиться с ним телесным контактом. Другие же терпеть этого не могут, считают это назойливым поведением. Эти две категории людей никогда не смогут быть вместе. Отсутствие уважения к индивидуальным интересам. Паре не обязательно должно нравиться одно и то же. На самом деле у большинства успешных пар разные интересы. Проблема не в разногласиях, проблема в том, что каждая сторона не уважает интересы или хобби другой. Неинтересное общение. Если партнёрам не о чем поговорить друг с другом, то им явно не по пути. В несовместимых отношениях партнёр почти не интересуется делами другого или оба безразличны к жизни друг друга. Это не потому, что они не прилагают усилий, им просто всё равно. Постоянные споры. Каждая пара время от времени ссорится. Однако этому есть предел. Если каждый разговор — это спор, значит, есть проблема с общением. Невозможность быть собой. Если партнёры не могут быть самими собой, находясь рядом, то это серьёзный тревожный сигнал. Есть пары, которые чувствуют необходимость притворяться или сдерживаться, когда они вместе. Это означает, что они не доверяют друг другу. Мало доверия и много ревности. В любых отношениях есть немного ревности, это нормально. Однако, когда ревности слишком много, это свидетельствует о недостатке доверия. Когда партнёры на одной волне, то они верят друг другу. Отсутствие доверия может быть сигналом несовместимости. Скучные отношения. Когда ты влюблён в кого-то, большинство моментов с ним приносят удовлетворение. Даже просто сидеть вместе и наслаждаться присутствием друг друга. Однако, когда партнёры несовместимы, обыденные повседневные моменты покажутся мучительно скучными. Разный интеллектуальный уровень. Невозможно, чтобы обычный выпускник средней школы и прошедший аспирантуру человек могли интеллектуально соединиться. В какой-то момент произойдёт разрыв в общении из-за пробелов в знаниях одного из них. Если партнёры интеллектуально отличаются друг от друга, то они явно несовместимы. На начальных этапах эти вещи можно легко упустить из виду, но в какой-то момент это станет серьёзной проблемой. Ушла забота и любовь. Это правда, что отношения – это не только искры или бабочки в животе, но и подъём настроения при виде второй половинки. Если через некоторое время возникает чувство, что больше не хочется видеть своего партнёра, значит, что-то не так. Большинство людей остаются в отношениях без любви, потому что это удобно. Но это сильно отравляет их жизнь. Разное представление об отдыхе. У каждого есть что-то уникальное, чем они предпочитают заниматься после долгого тяжёлого дня. Некоторые обожают побыть дома и полежать на диване, а другие – погулять по парку и послушать песни птиц. Релаксация для разных людей означает нечто разное. И это нормально. Главное, чтобы вторая половинка при этом не чувствовала себя обделённой. Методы самовыражения слишком разные. Женщины способны выражать свои чувства лучше, чем мужчины. Однако, несмотря на половую принадлежность, у каждого есть уникальный способ выражения чувств, и он не всегда должен быть словесным. Некоторые люди очень открыто говорят о своих чувствах и не умеют их скрывать. Другие же считают открытое выражение чувств слабостью. Необязательно использовать один и тот же стиль общения, чтобы выразить свои чувства, но если партнёры по-разному на это смотрят, то им явно не по пути. Нет общих интересов. Даже если у каждого есть индивидуальные хобби и интересы, должно быть хотя бы одно дело, которое нравится обоим, чтобы во время него общаться, делиться впечатлениями. Иначе можно говорить о разногласиях в паре. Различное видение жизни. Некоторые люди смотрят на жизнь с точки зрения «наполовину полного стакана», в то время как другие придерживаются более скептического и пессимистического подхода. Нахождение на крайних полюсах этого спектра может стать проблемой для двоих. Не всегда нужно смотреть на вещи с одной и той же точки зрения, на самом деле, лучше всего иметь оптимистичного партнёра, когда всё становится мрачно. Однако, если один просыпается с надеждой и готовностью к предстоящему дню, то ему явно не нужен второй, который начинает каждое утро с жалоб и ворчания. Их ждёт полное разочарование друг в друге. Разный подход к деньгам. Один привык жить на широкую ногу, а второй – во всём экономить. Очень скоро это станет причиной постоянных конфликтов и недовольства друг другом. Различия в графике работы. Если один из партнёров много времени проводит вне дома, например, будучи капитаном дальнего плаванья или стюардессой, а второй – дома, то это может быть причиной несовместимости отношений. Особенно, если кому-то из них не нравится такой график второй половинки.

Выше перечислены красные флажки, на которые стоит обратить внимание, чтобы не провести всю свою жизнь в несовместимых отношениях. Ведь жизнь одна, и её нужно провести радостно и счастливо.