Он не любит тебя! 6 признаков, что твой мужчина не любит тебя

Вы находитесь в любовных отношениях, а значит, нет повода сомневаться в чувствах своего партнёра. Однако так ли это? Возможно, вы путаете любовь с тем, что кажется любовью. По крайней мере, со стороны мужчины. Попытайтесь посмотреть правде в глаза и проанализировать поведение второй половинки. Быть может, после этого ваши розовые очки тут же слетят, и вы поймёте, что чувства ушли или их первоначально уже не было, поэтому пришло время что-то менять. Да, это сложно, но ради собственного счастья это стоит сделать. Ведь рядом столько парней, которые влюбятся по-настоящему и пронесут свои чувства через всю жизнь.

6 признаков того, что твой мужчина не любит тебя

Эмоциональная отдалённость. Иногда в отношениях уровень комфорта и совместимости может оставаться прежним, но любовь, существовавшая в первые дни, исчезает. Вы полностью устраиваете своего мужчину, рядом с вами ему комфортно и уютно, поэтому он и не спешит рвать отношения. Конечно, если вы рядом с ним тоже только из-за меркантильных целей, то ничего не стоит и менять. Но если вы ждёте большой любви, то тут стоит задуматься, по пути ли вам с этим мужчиной. Признание в любви исходит от вас. Фраза «Я тебя люблю» - главная в отношениях мужчины и женщины, так как она дарит ощущение нужности второй половинке. Однако, если её говорите только вы, то, возможно, надо подумать о причинах этого и сделать соответствующие выводы. Мужчина, признаваясь в любви, избегает зрительного контакта. Если мужчина говорит: «Я тебя люблю», но при этом не смотрит на вас, то это указывает на неискренность его слов, так как глаза никогда не врут. Он на физиологическом уровне не может это сделать, если в сердце не живёт любовь. Сомнения в чувствах мужчины. Что ещё можно сказать, когда вы сами сомневаетесь в чувствах партнёра к вам. Любящий мужчина заботится о своей любимой, принимает её такой, какая она есть, ценит все её усилия. Поэтому, если в ваших отношениях это всё отсутствует, то это признак его безразличия к вам. В его семье вы просто друзья. Семья - это самый важный элемент жизни человека, поэтому знакомство с ней говорит об искренности чувств мужчины. Но если вы всё ещё находитесь в зоне дружеских отношений со своим партнёром перед его семьёй, то это сигнал о том, что он не любит вас. Вы не в приоритете. Являетесь ли вы самым важным человеком для своего партнёра, готового на многое ради вас? Или же для него важнее друзья, коллеги, знакомые? Ваш ответ – второе? Значит, ваш мужчина к вам безразличен. Нужно поговорить об этом с ним и сделать соответствующие выводы.

Заметив эти 6 признаков того, что ваш мужчина не любит вас, стоит подумать о целесообразности продолжать отношения. Ведь чем раньше вы порвёте с человеком, не питающим к вам чувств, тем быстрее сможете встретить свою настоящую любовь.