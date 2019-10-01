Вы встретили мужчину, от взгляда которого у вас начинают в животе порхать бабочки? Вы всеми мыслями в том, как проведёте первый ваш совместный отпуск и будете просыпаться каждое утро в его объятиях? Или же вы мечтаете о совместном будущем? Однако вас пугает тот факт, что когда-то всё это ощущали и с другим мужчиной, но потом поняли, что ваши отношения были ошибкой, и теперь боитесь снова её повторить. Так как же понять, что ваш новый возлюбленный создан для вас? Есть 10 признаков того, что мужчина идеально подходит вам.

Признаки того, что этот мужчина - ваша вторая половинка

Ваша жизнь стала лучше. С ним в вашей жизни не произошли кардинальные перемены, но она однозначно стала лучше. Вы со своим партнёром находитесь в полной гармонии – у вас одинаковые жизненные цели и желания, часто сходны мысли и вы даже договариваете фразы друг за другом. Одним словом, вы находитесь на одной волне и от этого безумно счастливы. Вы любите его недостатки. У каждого человека имеются какие-то изъяны, и ваш мужчина – не исключение, но это вам даже по душе. Ну, а даже если что-то и не нравится, вы готовы с этим мириться и принимать своего возлюбленного таким, какой он есть. Он принимает вас с вашими «тараканами». С ним вы сбрасываете все маски и становитесь самой собой, не боясь критики с его стороны. То есть вы с ним честны, а это знак, что у вас есть общее будущее, так как, даже если у вас и возникнут какие-то проблемы, вы всегда сможете их решить, поговорив по душам. Вы прощаете ему сильные обиды. Даже если он тысячу раз не прав, вы всё равно ему это прощаете, потому что искренне его любите. А любимому человеку можно простить многие его промахи. Он вас поддерживает. Он внимательно выслушивает вас, смеётся вместе с вами или даже над вами, но по-доброму, нервничает, если переживаете вы, а также всё понимает с полуслова и полувзгляда. Вы можете ему рассказать обо всём на свете, начиная от проблем на работе и заканчивая ссорой с подругой, он всегда даст нужный совет или же просто возможность высказаться. Поругались – помирились. Вы можете спорить и выяснять отношения, понимая при этом, что от этого вы не станете чужими друг другу, скорее, наоборот, вы сблизитесь. Ведь в споре рождается истина. Вы – его жизнь. Вы знаете всех его родных, близких, друзей и, конечно же, родителей. Он не скрывает ваши отношения, а с гордостью рассказывает о них. Вы знаете о его прошлом и планах на будущее. К тому же, он не боится показать свои слабости и признаться в своих сокровенных желаниях. Внутренний голос твердит о том, что он ваш! Конечно, полагаться только на интуицию не желательно, но всё же и игнорировать её намёки не стоит. Ведь она связана чаще именно с мозгом, а не сердцем, которое может и ошибаться. Поэтому, если внутренне вы уверены, что этот мужчина вам подходит, то существует большая вероятность того, что это так! Желание быть вместе завтра. Если вы, закрыв глаза, можете представить себя счастливой с этим мужчиной и через двадцать лет, то так и будет. Только не забудьте, что 20 лет – это немалый срок, который может добавить вашему мужчине как достоинств, так и недостатков (и внешних, и в характере). И, если вы готовы с ними жить всю свою жизнь, то вы нашли свою вторую половинку. Вы счастливы. Наверное, это самый важный фактор, указывающий на то, что этот мужчина – ваш. Рядом с ним вы светитесь от счастья и чувствуете себя комфортно и уютно.

Идеальных отношений не существует, разве что в сказках, но жизнь – сплошная реальность. Поэтому так важно сразу же определить, что вы нашли своего человека. Сделать это не сложно, вам помогут в этом вышеперечисленные 10 признаков того, что он идеально подходит вам, а значит, именно с ним вы будете счастливы всю жизнь.