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10 признаков того, что мужчина идеально подходит вам

Вы встретили мужчину, от взгляда которого у вас начинают в животе порхать бабочки? Вы всеми мыслями в том, как проведёте первый ваш совместный отпуск и будете просыпаться каждое утро в его объятиях? Или же вы мечтаете о совместном будущем? Однако вас пугает тот факт, что когда-то всё это ощущали и с другим мужчиной, но потом поняли, что ваши отношения были ошибкой, и теперь боитесь снова её повторить. Так как же понять, что ваш новый возлюбленный создан для вас? Есть 10 признаков того, что мужчина идеально подходит вам. 

 

признаки что мужчина идеально подходит вам

 

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Признаки того, что этот мужчина - ваша вторая половинка

  1. Ваша жизнь стала лучше. С ним в вашей жизни не произошли кардинальные перемены, но она однозначно стала лучше. Вы со своим партнёром находитесь в полной гармонии – у вас одинаковые жизненные цели и желания, часто сходны мысли и вы даже договариваете фразы друг за другом. Одним словом, вы находитесь на одной волне и от этого безумно счастливы. 
  2. Вы любите его недостатки. У каждого человека имеются какие-то изъяны, и ваш мужчина – не исключение, но это вам даже по душе. Ну, а даже если что-то и не нравится, вы готовы с этим мириться и принимать своего возлюбленного таким, какой он есть. 
  3. Он принимает вас с вашими «тараканами». С ним вы сбрасываете все маски и становитесь самой собой, не боясь критики с его стороны. То есть вы с ним честны, а это знак, что у вас есть общее будущее, так как, даже если у вас и возникнут какие-то проблемы, вы всегда сможете их решить, поговорив по душам. 
  4. Вы прощаете ему сильные обиды. Даже если он тысячу раз не прав, вы всё равно ему это прощаете, потому что искренне его любите. А любимому человеку можно простить многие его промахи. 
  5. Он вас поддерживает. Он внимательно выслушивает вас, смеётся вместе с вами или даже над вами, но по-доброму, нервничает, если переживаете вы, а также всё понимает с полуслова и полувзгляда. Вы можете ему рассказать обо всём на свете, начиная от проблем на работе и заканчивая ссорой с подругой, он всегда даст нужный совет или же просто возможность высказаться.  
  6. Поругались – помирились. Вы можете спорить и выяснять отношения, понимая при этом, что от этого вы не станете чужими друг другу, скорее, наоборот, вы сблизитесь. Ведь в споре рождается истина. 
  7. Вы – его жизнь. Вы знаете всех его родных, близких, друзей и, конечно же, родителей. Он не скрывает ваши отношения, а с гордостью рассказывает о них. Вы знаете о его прошлом и планах на будущее. К тому же, он не боится показать свои слабости и признаться в своих сокровенных желаниях. 
  8. Внутренний голос твердит о том, что он ваш! Конечно, полагаться только на интуицию не желательно, но всё же и игнорировать её намёки не стоит. Ведь она связана чаще именно с мозгом, а не сердцем, которое может и ошибаться. Поэтому, если внутренне вы уверены, что этот мужчина вам подходит, то существует большая вероятность того, что это так!
  9. Желание быть вместе завтра. Если вы, закрыв глаза, можете представить себя счастливой с этим мужчиной и через двадцать лет, то так и будет. Только не забудьте, что 20 лет – это немалый срок, который может добавить вашему мужчине как достоинств, так и недостатков (и внешних, и в характере). И, если вы готовы с ними жить всю свою жизнь, то вы нашли свою вторую половинку. 
  10. Вы счастливы. Наверное, это самый важный фактор, указывающий на то, что этот мужчина – ваш. Рядом с ним вы светитесь от счастья и чувствуете себя комфортно и уютно. 

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Идеальных отношений не существует, разве что в сказках, но жизнь – сплошная реальность. Поэтому так важно сразу же определить, что вы нашли своего человека. Сделать это не сложно, вам помогут в этом вышеперечисленные 10 признаков того, что он идеально подходит вам, а значит, именно с ним вы будете счастливы всю жизнь.


 (голосов: 1)
Автор: Татьяна Арнаутова
Сегодня, 07:46

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