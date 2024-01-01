7 фраз, которые нельзя говорить мужчине

Романтические отношения – это большое счастье, которое может омрачиться простой фразой любимого человека. Психологами были собраны фразы, часто произносимые девушками, которые не задумывались о последствиях, но так ранящие парней. В некоторых случаях они могут навсегда закрыть мужское сердце для любви ко второй половинке.

Топ-7 фраз, ранящих мужчин

Будь мужчиной! Эта фраза навсегда закроет дверь к сердцу второй половинки, через которую постоянно входила девушка в его душу. Он всегда, независимо от обстоятельств, должен оставаться для любимой скалой, добытчиком, плечом и просто любимым человеком. Она не имеет права даже на секунду сомневаться в этом. Минуты слабости бывают у каждого, и нужно научиться в такие моменты поддерживать мужчину, а не иронизировать! Мне надоели твои глупые занятия! Футбол – это не глупое занятие. Да и ремонт машины, подаренной давным-давно, тоже не скучное занятие. Рыбалка, компьютерные игры, собирание монет и другое – тоже не глупости. Девушка, не уважающая интересы своего мужчины, не уважает на самом деле самого любимого. Поэтому не стоит удивляться, что он закроется в себе или же вовсе найдёт ту, которая будет его понимать. А вот Саша… Неважно, есть ли этот Саша, Петя, Дима или любой другой парень, с которым женщина сравнивает своего любимого, но ни один нормальный мужчина не потерпит, чтобы его с кем-то сравнивали. Сравнение – это плохой мотиватор для подвигов, тем более если вторая половинка выставлена не в самом лучшем свете. Своему любимому рекомендуется прямо сказать, чего девушка хочет от него, а не пытаться намекать таким образом. Он скорее решит, что милой барышне лучше отправиться к тому идеальному парню, поэтому он поможет собрать ей чемоданы и даже отвезёт к этому Саше… Не будет близости, пока… Мужчина – не животное, которое за хорошую работу вознаграждают едой или интимом. Вообще любые манипуляции в постели категорически запрещены, так как это может привести к появлению новой дамы, которая будет любить мужчину без каких-либо условий. Она будет вступать с ним в интимную связь просто так. Если тебе нужны деньги, просто скажи… От такой фразы мужская гордость разлетится на множество клочков. Оказывается, он не только не способен содержать свою любимую, но и живёт за счёт неё. Если девушка зарабатывает больше своего спутника, ей нужно действовать очень осторожно, чтобы не ввергнуть его в депрессию своими финансовыми возможностями на фоне его денежных затруднений. А я говорила… Мудрая женщина поддержит мужчину, а не станет его тыкать за каждый промах. Нельзя говорить мужчине, что он, как всегда попал в неприятности, хотя она предупреждала. Ему нужно помочь справиться с возникшими проблемами молча, чтобы он понимал, что она всегда на его стороне. Я толстая? Любимый женский вопрос, на который каждый любящий мужчина, конечно же, ответит отрицательно. Но в душе у него всё равно появится червячок, который будет наводить его на мысль, что, возможно, она действительно имеет лишний вес, а он просто этого сразу не заметил. А значит, надо присмотреться. Есть вероятность, что после тщательного анализа женской внешности он найдёт и другие недостатки. Чтобы этого не произошло, надо просто записаться в тренажёрный зал, а не искать оправдание в мужском: «Нет».

На этом список фраз, которые нельзя говорить мужчине, не заканчивается, каждый не любит определённые однозначные высказывания. Поэтому, если женщина заметила, что какие-то сказанные ею слова вызывают неприязнь у мужчин, лучше больше их не повторять, чтобы не разрушить отношения.