Никогда не говори это своему мужчине! 14 фраз, которые разрушат ваши отношения
Слово – это оружие, которое, словно нож, может ранить, и рана будет заживать ещё очень долго, оставив после себя нестираемый след. Поэтому женщинам нужно думать, прежде чем говорить, так как довольно часто они используют фразы, которые разрушают отношения и после которых мужчина ещё долго приходит в себя. Ведь когда девушка в гневе, она бросает слова как пули, особенно в того, кого любит, а потом удивляется, почему парень обижается или вовсе решает поставить точку на таких отношениях.
14 разрушающих отношения фраз
- Если бы ты действительно любил меня, ты бы (не)… Чувство вины не способствует близости и сотрудничеству. Вместо этого лучше сказать так: «Для меня очень много значит, когда ты…»
- Ты всегда делаешь / Ты никогда не делаешь… «Всегда» и «никогда» редко подходят для словесных сравнений или дискуссий. Это категориальные, исключающие, разделительные наречия. Говоря о чувствах, желательно использовать слова, относящиеся к сфере чувств и эмоций: «Мне было больно (грустно, страшно…), когда ты…»
- Это не я создаю проблемы, это ты… Такое заявление, скорее всего, заставит партнёра чувствовать себя виноватым и защищаться вместо того, чтобы сделать выбор в пользу открытости и сотрудничества. Вместо этого лучше сказать: «Вероятно, мы оба вносим свой вклад в эту ситуацию. Можем ли мы поговорить о том, как всё исправить?»
- Перестань быть таким чувствительным (нуждающимся, драматичным, трагическим)... Навешивание ярлыков является оскорбительным и непродуктивным. Это только приведёт к обвинениям и разрушению связи. Вместо этого нужно сказать: «Кажется, ты сильно переживаешь по этому поводу. Не мог бы ты помочь мне лучше понять твои чувства?»
- Не надо воспринимать это неправильно… Если женщина так говорит, то уже понимает, что это щекотливая тема. Если она не хочет, чтобы партнёр воспринял что-то неправильно, лучше и не говорить эти слова.
- Это ты должен взять на себя ответственность... Ответственность нельзя дать, её можно только принять. Если сказать другому человеку, что он несёт ответственность, то это может привести к отказу от неё или контратаке. Вместо этого надо сказать: «Можем ли мы прояснить наши роли? Как ты видишь свои и мои обязанности в этой ситуации?»
- Ты ведёшь себя так же, как твоя мать (отец)… Трудно не почувствовать себя оскорбительно, особенно если упомянутый родитель имеет массу недостатков. Вместо этого нужно сказать: «Я сбита с толку (или расстроена). Можешь ли ты помочь мне понять, чего ты хочешь или пытаешься достичь, когда делаешь это?»
- Ты выглядишь потерянным… Может, так и есть, но девушка должна поддерживать, а не осуждать и обвинять. Поэтому лучше заменить эту фразу на такую: «Меня озадачивает твоё поведение. Мы можем поговорить об этом?»
- Неважно! Большинству из нас время от времени в отношениях хочется опустить руки в знак смирения, но не обращать внимания никогда не является хорошим знаком. Вместо этого лучше сказать: «У меня внутри кипит злость и недовольство. Мне трудно передать то, что я хочу сказать. Можем ли мы говорить об этом так, чтобы мы оба чувствовали себя услышанными и понятыми?»
- Ты не должен спрашивать. Если бы ты заботился обо мне / если бы ты действительно знал меня, ты бы знал, чего я хочу… Как бы нам ни хотелось, чтобы партнёры могли читать наши мысли и беспрепятственно давали нам то, что мы хотим, часто это просто фантазия. Мы можем ожидать, что они позаботятся о наших потребностях, но ожидать, что они будут знать о потребностях, которые мы не сформулировали, нереалистично и непродуктивно. Поэтому лучше сказать прямо, а не строить интриг и обижаться.
- Тебе нужно вырасти, так как ты ведёшь себя, как маленький ребёнок… Девушка – не мать, а значит, не вправе указывать парню на его поведение в таком духе. Вместо этого она может сказать: «Я злюсь, когда ты говоришь (делаешь) так».
- Я хочу развода / Всё кончено. Это атомные бомбы. Это запрещённые фразы в любых отношениях, или, по крайней мере, употребляемые один и только один раз, то есть тогда, когда человек действительно в них убеждён. Потому что, если сказать это наобум, лишь бы пригрозить, они обесцениваются. Вместо этого надо сказать: «Меня беспокоят некоторые вещи в наших отношениях. Мы можем поговорить об этом? Если тебе покажется слишком сложно сделать это в одиночку, давай пойдём на консультацию к семейному психологу».
- Мои друзья (мама, папа, сестра, брат, бывший) были правы насчёт тебя… Это заявление вряд ли улучшит отношения между партнёрами и, более того, только их отравит и оттолкнёт мужчину. Вместо этого лучше сказать: «Я чувствую себя подавленной из-за того, что происходит прямо сейчас. Не мог бы ты поговорить со мной спокойно на эту тему?»
- Я тебя ненавижу… Неважно, насколько обиженной, злой или испуганной себя чувствует женщина, ненависть — это ядовитое слово для партнёра. Лучше попробовать заменить фразу на другую: «Я люблю тебя, но сейчас ты мне не нравишься». Или сказать: «Возможно, я сейчас не в состоянии тебя услышать. Я не хочу говорить ничего оскорбительного или того, о чём я могла бы пожалеть. Можем ли мы сделать перерыв и возобновить разговор через какое-то время?»
Чтобы не ссориться со своей второй половинкой, женщине нужно научиться перед тем, как произносить в порыве гнева фразы, которые разрушают отношения, считать до десяти. Это рабочий приём, который поможет сделать так, чтобы любимый мужчина понимал как позитивные, так и негативные эмоции своей партнёрши, но при этом не желал прекратить как можно скорее общение.
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