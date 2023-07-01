Никогда не говори это своему мужчине! 14 фраз, которые разрушат ваши отношения

Слово – это оружие, которое, словно нож, может ранить, и рана будет заживать ещё очень долго, оставив после себя нестираемый след. Поэтому женщинам нужно думать, прежде чем говорить, так как довольно часто они используют фразы, которые разрушают отношения и после которых мужчина ещё долго приходит в себя. Ведь когда девушка в гневе, она бросает слова как пули, особенно в того, кого любит, а потом удивляется, почему парень обижается или вовсе решает поставить точку на таких отношениях.

14 разрушающих отношения фраз

Если бы ты действительно любил меня, ты бы (не)… Чувство вины не способствует близости и сотрудничеству. Вместо этого лучше сказать так: «Для меня очень много значит, когда ты…» Ты всегда делаешь / Ты никогда не делаешь… «Всегда» и «никогда» редко подходят для словесных сравнений или дискуссий. Это категориальные, исключающие, разделительные наречия. Говоря о чувствах, желательно использовать слова, относящиеся к сфере чувств и эмоций: «Мне было больно (грустно, страшно…), когда ты…» Это не я создаю проблемы, это ты… Такое заявление, скорее всего, заставит партнёра чувствовать себя виноватым и защищаться вместо того, чтобы сделать выбор в пользу открытости и сотрудничества. Вместо этого лучше сказать: «Вероятно, мы оба вносим свой вклад в эту ситуацию. Можем ли мы поговорить о том, как всё исправить?» Перестань быть таким чувствительным (нуждающимся, драматичным, трагическим)... Навешивание ярлыков является оскорбительным и непродуктивным. Это только приведёт к обвинениям и разрушению связи. Вместо этого нужно сказать: «Кажется, ты сильно переживаешь по этому поводу. Не мог бы ты помочь мне лучше понять твои чувства?» Не надо воспринимать это неправильно… Если женщина так говорит, то уже понимает, что это щекотливая тема. Если она не хочет, чтобы партнёр воспринял что-то неправильно, лучше и не говорить эти слова. Это ты должен взять на себя ответственность... Ответственность нельзя дать, её можно только принять. Если сказать другому человеку, что он несёт ответственность, то это может привести к отказу от неё или контратаке. Вместо этого надо сказать: «Можем ли мы прояснить наши роли? Как ты видишь свои и мои обязанности в этой ситуации?» Ты ведёшь себя так же, как твоя мать (отец)… Трудно не почувствовать себя оскорбительно, особенно если упомянутый родитель имеет массу недостатков. Вместо этого нужно сказать: «Я сбита с толку (или расстроена). Можешь ли ты помочь мне понять, чего ты хочешь или пытаешься достичь, когда делаешь это?» Ты выглядишь потерянным… Может, так и есть, но девушка должна поддерживать, а не осуждать и обвинять. Поэтому лучше заменить эту фразу на такую: «Меня озадачивает твоё поведение. Мы можем поговорить об этом?» Неважно! Большинству из нас время от времени в отношениях хочется опустить руки в знак смирения, но не обращать внимания никогда не является хорошим знаком. Вместо этого лучше сказать: «У меня внутри кипит злость и недовольство. Мне трудно передать то, что я хочу сказать. Можем ли мы говорить об этом так, чтобы мы оба чувствовали себя услышанными и понятыми?» Ты не должен спрашивать. Если бы ты заботился обо мне / если бы ты действительно знал меня, ты бы знал, чего я хочу… Как бы нам ни хотелось, чтобы партнёры могли читать наши мысли и беспрепятственно давали нам то, что мы хотим, часто это просто фантазия. Мы можем ожидать, что они позаботятся о наших потребностях, но ожидать, что они будут знать о потребностях, которые мы не сформулировали, нереалистично и непродуктивно. Поэтому лучше сказать прямо, а не строить интриг и обижаться. Тебе нужно вырасти, так как ты ведёшь себя, как маленький ребёнок… Девушка – не мать, а значит, не вправе указывать парню на его поведение в таком духе. Вместо этого она может сказать: «Я злюсь, когда ты говоришь (делаешь) так». Я хочу развода / Всё кончено. Это атомные бомбы. Это запрещённые фразы в любых отношениях, или, по крайней мере, употребляемые один и только один раз, то есть тогда, когда человек действительно в них убеждён. Потому что, если сказать это наобум, лишь бы пригрозить, они обесцениваются. Вместо этого надо сказать: «Меня беспокоят некоторые вещи в наших отношениях. Мы можем поговорить об этом? Если тебе покажется слишком сложно сделать это в одиночку, давай пойдём на консультацию к семейному психологу». Мои друзья (мама, папа, сестра, брат, бывший) были правы насчёт тебя… Это заявление вряд ли улучшит отношения между партнёрами и, более того, только их отравит и оттолкнёт мужчину. Вместо этого лучше сказать: «Я чувствую себя подавленной из-за того, что происходит прямо сейчас. Не мог бы ты поговорить со мной спокойно на эту тему?» Я тебя ненавижу… Неважно, насколько обиженной, злой или испуганной себя чувствует женщина, ненависть — это ядовитое слово для партнёра. Лучше попробовать заменить фразу на другую: «Я люблю тебя, но сейчас ты мне не нравишься». Или сказать: «Возможно, я сейчас не в состоянии тебя услышать. Я не хочу говорить ничего оскорбительного или того, о чём я могла бы пожалеть. Можем ли мы сделать перерыв и возобновить разговор через какое-то время?»

Чтобы не ссориться со своей второй половинкой, женщине нужно научиться перед тем, как произносить в порыве гнева фразы, которые разрушают отношения, считать до десяти. Это рабочий приём, который поможет сделать так, чтобы любимый мужчина понимал как позитивные, так и негативные эмоции своей партнёрши, но при этом не желал прекратить как можно скорее общение.