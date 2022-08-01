Фразы, которые нельзя говорить мужчине

Отношения между мужчиной и женщиной – это как шахматное поле, где каждый ход должен быть продуман, а каждое слово – взвешено. Так как каждый игрок имеет свои слабые места, куда можно ударить, если хочешь выбить его из игры. В любви же нужно играть по другим правилам, иначе невозможно достичь желаемой гармонии. Однако не у всех и не всегда это получается. Довольно часто девушки, обвиняя в грубости и невнимательности парней, сами обижают их своими словами, а потом удивляются, почему вдруг любимый меняется в лице, а после и вовсе прекращает разговаривать. Семейные психологи подобрали фразы, которые ни в коем случае не стоит говорить парням.

6 фраз, которые могут обидеть мужчину

«Ты всё не так делаешь…» Если девушка делегировала парню некоторые мелкие домашние дела, например, загрузить стиральную машину или же развесить бельё, а потом обвиняет его в том, что он не так всё сделал, то не стоит удивляться его обиде. Тут два варианта развития событий – промолчать и довериться ему, либо начать разбираться в его промахах. Второй вариант может привести к тому, что в следующий раз парень включит механизм самозащиты и просто не будет помогать, чтобы снова не допустить ошибок. Поэтому совет такой – не стоит придавать большое значение некачественно вымытой посуде или же разложенной не по цветам одежде. Ведь все имеют право на ошибку и, скорее всего, критикующая девушка и сама не без греха. «Он делает это лучше тебя…» Как бы ни было, ни в коем случае нельзя сравнивать мужчину со своим братом, отцом, коллегой или другим парнем. Ведь мужчины конкурентоспособны и знание того, что его любимая думает, что кто-то лучше, является для них большим ударом по самомнению. Скорее всего, он этого не покажет, но постоянное сравнение подчёркивает его недостатки, что, конечно же, не придётся ему по вкусу. Он это воспримет как унижение, а это первый шаг к разладу в отношениях. Женщина должна, наоборот, хвалить своего любимого за все его умения и навыки, чтобы он чувствовал себя героем. Тогда он будет стремиться к лучшему. «Нам нужно поговорить…» Этой фразы желательно избегать в своём разговоре, так как она воспринимается, как приближение проблем. А значит, беседа может превратиться в спор. Лучше начать разговор о чём-то нейтральном. Когда же будет создана непринуждённая обстановка, можно задать волнующий вопрос. Важно не обвинять мужчину открыто, иначе он превратится в ёжика с колючками. Лучше сказать вместо фразы «Нам нужно поговорить» слова «Меня задевает твоё отношение». «Ты никогда меня не удивляешь». Если жизнь пары, как тихая гавань, а дни стали ксерокопией друг друга, бесполезно винить только парня. Кто сказал, что сюрпризы всегда должен делать мужчина? Вместо этого лучше самой устроить парню сюрприз. Часто секрет счастливых отношений заключается в том, чтобы начать делать для своего партнёра то, что мы хотели бы, чтобы он делал для нас. Любовь – это обмен, взаимность, так что женщинам нужно проявлять инициативу, делая неожиданные подарки любимому. Он потом обязательно ответит тем же. «Ты не мужчина!» Эта фраза может убить наповал парня. Скорее всего, после неё он просто соберёт чемодан и уйдёт. Если мужчина спокойный, то, возможно, сделает это не сразу, а после того, как она будет повторена несколько раз. Несдержанный же в эмоциях партнёр и вовсе может ответить хамством в адрес девушки. «О чём ты думал?» Вроде бы в этих словах нет ничего ужасного. Просто мужчина поехал за покупками без денег или же разбил поднос с чашками, нагромоздив их одну на другую. Но на самом деле в этой фразе кроется подтекст – парень не способен принимать решения без второй половинки. Это унижение любимого.

Каждый человек – индивидуальность, поэтому кого-то могут обидеть и другие фразы, а не только приведённые в данном списке. Потому так важно относиться к любимому с нежностью и пониманием. Именно на этом строятся длительные любовные отношения. Нужно вдохновлять своего мужчину – и он обязательно ответит взаимностью.