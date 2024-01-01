5 игр, в которые играют мужчины-манипуляторы для привлечения прекрасного пола

Все женщины любым способом стараются привлечь внимание понравившегося парня. Однако ошибочно думать, что в этом именно они преуспели. Некоторые представители сильного пола могут не только дать им фору, но и даже перещеголять. Есть мужчины-манипуляторы, которые способны влюбить в себя любую девушку, используя определённые приёмы.

5 мужских игр для привлечения женщин

Молчанка. Одна из распространённых игр мужчин-манипуляторов – это их молчание. Игнорируя женщину, манипулятор причиняет ей эмоциональную боль и тем самым применяет свою власть и получает над ней контроль. Ведь девушка чувствует себя виноватой и растерянной. Смешанные сигналы. Мужчина старается сбить с толку женщину своим нестабильным эмоциональным поведением – сегодня он страстен, горяч и влюблён, а завтра – безразличен и холоден. Цель этой манипулятивной игры — привлечь внимание девушки и привести её в отчаяние и замешательство. Жертва. Мужчина выступает в роли жертвы, обвиняя всех и вся вокруг - прошлый опыт любовных отношений, негативные поступки по отношению к бывшей, за которые он расплачивается сейчас, и многое другое. Однако есть вероятность, что мужчина не разыгрывает жертву, а на самом деле является или считает себя ею. В любом случае, отношения с таким мужчиной заставят почувствовать девушку ответственность за их счастье, что в определённый момент может разочаровать. Хамелеон. Мужчина подстраивается под идеального партнёра, придуманного девушкой. Например, если её бывший парень оскорблял, то этот притворится милым и заботливым; если тот проводил много времени на работе или с друзьями, то этот будет всегда рядом; тот принимал все важные решения самостоятельно, манипулятор постоянно будет советоваться с любимой. Он будет изо всех сил стараться представить себя тем мужчиной, о котором мечтает женщина, но всё это будет притворством. Конечно, он не может долго носить свой фальшивый образ, как только его жертва будет завоёвана, он снова станет самим собой. Любовная бомбардировка. Это такая техника манипуляции, при которой мужчина будет обращать всё своё внимание на девушку, пока не добьётся её расположения. Он будет её приятно удивлять, постоянно звонить и отправлять длинные сообщения. Однако, как только она влюбится в него из-за его кажущегося «интереса» к ней, он прекратит эту любовную бомбардировку и оставит её, полную разочарования и чувства использования.

Признаки, что рядом манипулятор

Унижает женщину, говоря ей негативные вещи о внешности, стиле одежды, семье и т.д., чтобы подорвать её уверенность в себе, тогда она не сможет его бросить.

Играет её эмоциями, чтобы в итоге унизить.

Пытается заставить ревновать. Многие мужчины, изменяя своим партнёршам, изо всех сил стараются замести следы, но, если он флиртует с другими на глазах своей женщины, это признак манипуляции, чтобы вызвать у неё чувство растерянности и неуверенности. По этой же причине он может постоянно говорить о своей бывшей.

Следует знать о поведении мужчин, манипулирующих женщинами, поскольку они могут нарушить душевный покой и заставить чувствовать себя сбитым с толку и отвергнутым. Сосредоточение внимания и поиск признаков того, что мужчина пытается играть в игру, может помочь вывести его на чистую воду и справиться с его хитрыми и подлыми действиями.