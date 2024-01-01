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5 игр, в которые играют мужчины-манипуляторы для привлечения прекрасного пола
Все женщины любым способом стараются привлечь внимание понравившегося парня. Однако ошибочно думать, что в этом именно они преуспели. Некоторые представители сильного пола могут не только дать им фору, но и даже перещеголять. Есть мужчины-манипуляторы, которые способны влюбить в себя любую девушку, используя определённые приёмы.
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5 мужских игр для привлечения женщин
- Молчанка. Одна из распространённых игр мужчин-манипуляторов – это их молчание. Игнорируя женщину, манипулятор причиняет ей эмоциональную боль и тем самым применяет свою власть и получает над ней контроль. Ведь девушка чувствует себя виноватой и растерянной.
- Смешанные сигналы. Мужчина старается сбить с толку женщину своим нестабильным эмоциональным поведением – сегодня он страстен, горяч и влюблён, а завтра – безразличен и холоден. Цель этой манипулятивной игры — привлечь внимание девушки и привести её в отчаяние и замешательство.
- Жертва. Мужчина выступает в роли жертвы, обвиняя всех и вся вокруг - прошлый опыт любовных отношений, негативные поступки по отношению к бывшей, за которые он расплачивается сейчас, и многое другое. Однако есть вероятность, что мужчина не разыгрывает жертву, а на самом деле является или считает себя ею. В любом случае, отношения с таким мужчиной заставят почувствовать девушку ответственность за их счастье, что в определённый момент может разочаровать.
- Хамелеон. Мужчина подстраивается под идеального партнёра, придуманного девушкой. Например, если её бывший парень оскорблял, то этот притворится милым и заботливым; если тот проводил много времени на работе или с друзьями, то этот будет всегда рядом; тот принимал все важные решения самостоятельно, манипулятор постоянно будет советоваться с любимой. Он будет изо всех сил стараться представить себя тем мужчиной, о котором мечтает женщина, но всё это будет притворством. Конечно, он не может долго носить свой фальшивый образ, как только его жертва будет завоёвана, он снова станет самим собой.
- Любовная бомбардировка. Это такая техника манипуляции, при которой мужчина будет обращать всё своё внимание на девушку, пока не добьётся её расположения. Он будет её приятно удивлять, постоянно звонить и отправлять длинные сообщения. Однако, как только она влюбится в него из-за его кажущегося «интереса» к ней, он прекратит эту любовную бомбардировку и оставит её, полную разочарования и чувства использования.
Признаки, что рядом манипулятор
- Унижает женщину, говоря ей негативные вещи о внешности, стиле одежды, семье и т.д., чтобы подорвать её уверенность в себе, тогда она не сможет его бросить.
- Играет её эмоциями, чтобы в итоге унизить.
- Пытается заставить ревновать. Многие мужчины, изменяя своим партнёршам, изо всех сил стараются замести следы, но, если он флиртует с другими на глазах своей женщины, это признак манипуляции, чтобы вызвать у неё чувство растерянности и неуверенности. По этой же причине он может постоянно говорить о своей бывшей.
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Следует знать о поведении мужчин, манипулирующих женщинами, поскольку они могут нарушить душевный покой и заставить чувствовать себя сбитым с толку и отвергнутым. Сосредоточение внимания и поиск признаков того, что мужчина пытается играть в игру, может помочь вывести его на чистую воду и справиться с его хитрыми и подлыми действиями.
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