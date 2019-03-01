5 знаков Зодиака – манипуляторов, которые всегда добиваются своего

Как и всё в жизни, манипулирование не является изначально плохой чертой – ведь фактически мы все время от времени используем его в своих целях. Взрослые, например, манипулируют своими детьми, каждый раз обещая им угощения в обмен на хорошее поведение. Так же мы манипулируем любимыми людьми, когда даём ложные обещания. Одним словом, манипулирование – это повседневный инструмент, который мы применяем, чтобы упростить свою жизнь. Но, к сожалению, есть такие люди, кто «играет» с другими постоянно. И, как выяснили астрологи, существует пять знаков Зодиака – прирождённых манипуляторов, которые умело дёргают за верёвочки и беспрепятственно добиваются своего. Хотите узнать, кто чаще других манипулирует близкими?

Знаки Зодиака - манипуляторы

Скорпион

Этот знак - один из самых загадочных, поэтому раскусить его очень сложно. Он - великий знаток человеческой души, тонко чувствует слабые места близкого человека, соответственно, с лёгкостью манипулирует им. Скорпионы не гнушаются использовать хитрые приёмы в отношении любимых. Игра на чужих нервах может зайти слишком далеко и Скорпион это понимает, но остановиться не может из-за завышенного чувства своей значимости. Представители этого знака с лёгкостью могут рассорить родных людей, но при этом остаться в стороне и для всех быть хорошими. Часто их близкое окружение даже не понимает, что совершает поступки под чужим «скорпионским» влиянием.

Весы

Этот знак заинтересован в равенстве и справедливости, поэтому и удивительно видеть Весы в списке манипуляторов, тем более на втором месте. Но они - мастера игры на чувствах. Правда, делают это не ради корысти, а чтобы со всеми сохранить дружеские отношения. Они часто используют показное дружелюбие, чтобы окружающие не могли им отказать. Весы могут лгать, но как-то по-доброму, поэтому, даже если близкие и узнают об их лжи, то никогда не обижаются, так как она была во благо. Хотя, если этот знак «заиграется», то может дорогого человека подставить по полной, но Весы не были бы собой, если бы не нашли выход из сложившейся ситуации.

Близнецы

Третью позицию списка манипуляторов заняли Близнецы, которые точно знают, как получить то, что они хотят. За их внешним дружелюбием и открытостью прячется желание заставить всех окружающих плясать под их дудку. Их коммуникативное мастерство уводит людей в ложное чувство безопасности, но с Близнецами нужно держать язык за зубами, так как они часто используют чужие секреты в качестве рычага давления. Они умеют убеждать родных в своей правоте, и только через время человек осознаёт, что оказался под влиянием манипулятора. Хорошо, что этот знак использует свой талант не из вредности, а ради развлечения. Так они тешат своё самолюбие.

Рак

Способы манипулирования у этого знака отличаются от других в этом списке. Они используют эмоциональные манипуляции, с помощью которых собирают вокруг себя целый полк сочувствующих людей. Их любимый приём – давить на чувство жалости и любви. Близкие оберегают и лелеют несчастного Рака, который воспринимает их заботу, как должное. Вывести этих супер-манипуляторов на чистую воду невозможно, ведь они умело маскируются, вызывая у окружающих желание их обогреть и облегчить их неудачную жизнь. К тому же, кто единожды видел огорчённую мордашку этого знака, больше не захочет его расстраивать, потому как возникает чувство, как будто у малыша забрали конфетку.

Девы

Это умные манипуляторы, которые никогда не раскрывают свои эмоции, но они довольно тяжело переносят неприятности и критику в свой адрес, поэтому и стараются сделать так, чтобы близкие просто не смели позволять себе сказать о них что-то негативное. Зато сами они обожают критиковать окружающих, кстати, делают они это для того, чтобы человек чувствовал себя в худшем положении, чем Девы, и не мог ничего сказать в ответ такому идеальному знаку, как они.

Никто не хочет попасться в руки манипулятора, ведь намного приятнее манипулировать самому. Однако не у всех это получается делать постоянно. Только лишь 5 знаков Зодиака могут манипулировать близкими с такой лёгкостью и умением, что человек даже не догадывается об этом. Теперь и вы знаете их, а значит, постараетесь не попасть под их влияние.