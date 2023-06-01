Мужчины-манипуляторы: 13 причин, почему женщины их терпят

Многие считают, что любовные отношения – это шквал эмоций, но на самом деле это ошибочное мнение, потому что ни одни отношения не строятся без манипуляций. Но они бывают минимальные и «здоровые», а бывают такие, которые могут довести и до негативных последствий. Однако масса женщин терпит ситуацию, когда их мужчины – манипуляторы; причины для этого разные, но чаще психологического характера.

13 причин, почему женщины терпят мужчин-манипуляторов

Способность к манипулированию. Существует тип мужчин, которые по своей природе манипуляторы. Они умело обнаруживают слабое место партнёрши, чтобы давить на него и тем самым провоцировать её к подчинению. Манипулятор может начать с тщательного ухаживания, словно Прекрасный принц, в которого невозможно не влюбиться, а после жертва уже не представляет своей жизни без него. Запутанная реальность. Женщины, терпящие «нездоровое» поведение, обычно задаются вопросом о причинах, толкающих их партнёра к этому психологическому «садизму», потому что они убеждены, что он не может так поступать по собственной воле. Таким образом, желание жить мирно смешивается с тем, что происходит на самом деле. Когда женщина считает, что она ничего не может сделать, чтобы защитить себя (потому что, к сожалению, что-то случается или потому что он такой), она подвергает себя серии крайне негативных поступков со стороны второй половинки-манипулятора. Зависимость от другого. Общей характеристикой женщин, терпящих нарциссически-манипулятивных мужчин, является зависимость. Человек зависим, когда он не автономен, т.е. он привык строить свою жизнь таким образом, чтобы всегда перед кем-то отчитываться за свои действия. И тут вопрос не об экономической зависимости (которая часто присутствует), а о зависимой личности. Чувство пустоты. Идея возможности жить в одиночестве иногда может быть более пугающей, чем необходимость жить в дисфункциональных отношениях, которые, как таковые, всё ещё способны заполнить чувство пустоты. Пустота — это проблема, которая затрагивает тех женщин, которые в своей жизни испытывали трудности в построении прочных отношений со своим внутренним «я». Уверенность в себе необходима, чтобы справиться с этим чувством. Преуменьшение причинённого вреда. Одним из защитных механизмов покорной женщины является преуменьшение причинённого вреда: возникают трудности с признанием себя объектом нарциссической манипуляции, она отрицает влияние манипулятора на её жизнь. Именно поэтому и остаётся с ним. Чувство вины. Чувство вины — одна из главных причин, почему женщины принимают любовь неблагополучных мужчин. Очень часто умелым манипуляторам удаётся переложить ответственность за свой эгоистичный нарциссизм на женщину, над которой они доминируют: «Если бы ты не трогала меня, когда я злюсь. Если бы ты не мешала мне, когда я работаю. Если бы ты не лезла не в свои дела…» и другие фразы, которые используют манипуляторы для своих целей. Защита несчастного ребёнка. Сопротивление женщины осознанию манипулирования, которому она подвергается, также может быть связано с её большим «великодушием». Здесь мы прикасаемся к парадоксу женщины-целительницы, пытающейся защитить своего партнёра (манипулятора), как если бы он был несчастным ребёнком с плохим характером из-за своей несчастной судьбы. Родительница. Инфантильный манипулятор воспринимает свою партнёршу, как родительницу, которая, кстати, с удовольствием играет эту роль «мамочки». Болезненная привязанность мужчины позволяет ему жить за счёт своей партнёрши, «поглощая» её, как если бы она была эликсиром. Влечение к контролю. Некоторые женщины выросли, веря, что мужчины должны заботиться о них, и неважно, что у них всё прекрасно получается и без сильного пола. Мужчина, который по своей природе склонен «доминировать», если встретит женщину, готовую поддаться контролю, обязательно будет вести себя как манипулятор. Не чувствующая себя достойной. Женщина, у которой нет чувства собственного достоинства, которая думает, что каждая ошибка связана с её «недостатками», с её несовершенством, ставит своего токсичного партнёра в выгодное положение, принимая его манипулятивные манёвры. Эмоциональное замораживание. Женщины, которые терпят манипулятивное поведение своих партнёров, часто парализованы своей ситуацией. Этот эмоциональный паралич, который иногда длится несколько лет или даже всю жизнь, мешает им найти себя, восстановить другие отношения или признаться кому-то в продолжающейся драме и осознать её. Больший психический вклад. Для некоторых женщин выход из ситуации, даже разочаровывающей и токсичной, потребует большего психического вклада, чем требуется для терпения такого же токсичного поведения, поэтому они и предпочитают ничего не менять. Смиренное подчинение. Толерантное отношение может возникнуть и после многочисленных неудачных попыток нейтрализовать партнёра-манипулятора. В подобной ситуации женщина чувствует себя хрупкой, ослабленной, беспомощной и потому более «склонной» к безропотной выдержке.

Манипуляторами являются все люди. Однако есть мужчины-манипуляторы безобидные, а есть те, кто причиняет вред. Причины, почему женщины остаются с последними – разные, и они обычно лежат на поверхности. Только избавиться от них очень сложно, поэтому прекрасный пол и предпочитает ничего не менять, оставаясь жертвой в токсичных отношениях.