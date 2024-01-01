5 знаков зодиака, которые склонны к лишнему весу

Есть знаки Зодиака, которые склонны к полноте. Безусловно, нередко появление лишнего веса зависит от образа жизни, генетической предрасположенности, здоровья, положения в обществе и возраста. Поэтому утверждать, что представители одного зодиакального созвездия всегда стройны, а второго, напротив, обязательно пышечки, не стоит, но у некоторых есть предрасположенность к набору лишних килограммов.

Топ-5 зодиакальных созвездий, склонных к полноте

Овен. Это очень активный знак Зодиака, постоянно находящийся в движении, но при этом у него есть склонность к полноте. Происходит это не из-за переедания, а из-за постоянных пропусков пищи. Овны обычно едят на ходу, так как не хотят тратить своё драгоценное время на приготовление еды и полноценный её приём. Их рацион – вареники, пельмени, фастфуд, бутерброды и чипсы, что, конечно же, отражается на фигуре не в самом лучшем виде – особенно выдаёт пищевые привычки этого знака живот. Телец. У него культ еды – она должна быть вкусная и красиво поданная. Из-за своей любви к пищевому потворству Тельцам тяжело устоять перед искушением, особенно когда дело касается сытной и калорийной еды. Представители этого знака часто смакуют пищу, ценя каждый её кусочек. Но нередко они настолько увлекаются смакованием, что переедают. Именно это и приводит к увеличению веса. К тому же, этот знак Зодиака обожает сладости: конфеты, тортики и пирожные – они ему дарят чувство радости и, конечно, лишние кило. Рак. Этот водный знак очень тесно связан с эмоциями, поэтому в стрессовой ситуации или при повышенном эмоциональном состоянии он обычно обращается к еде, как к источнику утешения и комфорта. Эмоциональное питание может привести к чрезмерному потреблению калорийной пищи, которая является для него идеальным способом справиться с чувством печали, беспокойства или подавленности. Этот механизм преодоления трудностей нередко увеличивает риск набора веса, особенно если это входит в привычку Раков. Лев. Рождённые под этим знаком Зодиака известны своей щедростью и любовью к развлечениям. Как прирождённые хозяева, Львы могут гордиться тем, что готовят и предлагают своим гостям вкусные блюда и угощения. Хотя эта черта привлекательна, иногда она может привести к чрезмерному перееданию, поскольку представители этого знака Зодиака склонны сами принимать участие в пиршестве. Со временем частые застолья могут привести к потенциальным проблемам с весом, справиться с которыми этому знаку сложно: он не привык себе в чём-то отказывать. Весы. Воздушный знак, которым управляет Венера, очень общительный и ценит гармоничные отношения. Он любит обедать вне дома с друзьями и близкими, извлекая максимум пользы из общественных встреч и кулинарных впечатлений. Однако частое употребление богатой и калорийной пищи во время общественных мероприятий может привести к повышенному риску увеличения веса, если оно не сбалансировано здоровыми привычками. К тому же, этот знак очень зависим от своего настроения – в стрессовом и обиженном состоянии он ест, пока не кончится еда в холодильнике.

Хотя астрология даёт представление о личностных качествах, поведении и склонностях, важно помнить, что контроль веса — это сложный вопрос, на который влияют различные факторы, но именно на вышеперечисленные знаки Зодиака они оказывают особенное влияние.