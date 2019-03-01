5 знаков Зодиака, склонных к полноте

Кто из нас не любит поесть? Наверное, нет таких людей, которые могут спокойно пройти мимо кусочка тортика или аппетитного бифштекса. Многие же предпочитают и то и другое три раза на день, из-за чего и появляются лишние сантиметры на талии и бёдрах, а стрелка весов постоянно движется вправо. Но астрологи считают, что на самом деле даже среди любителей вкусно покушать немного страдающих от лишнего веса. По их мнению, склонность к полноте зависит от зодиакального созвездия, под которым родился человек. Вот знаки Зодиака, склонные к полноте.

Знаки Зодиака, склонные к полноте

1. Телец. Этот любитель сладкого может, если ему дать волю, съесть килограмм конфет, не задумываясь о последствиях. Альтернатива им - только вкусно приготовленное мясо с гарниром, которое Телец не может не запить алкогольными напитками. Алкоголь - ещё одна слабость представителей этого зодиакального созвездия. Особенно это касается сильного пола, у них и дня не проходит без банки пива или стакана чего-нибудь покрепче. Свои килограммы Тельцы наедают очень быстро, а вот избавляются довольно сложно, потому что голод может привести их в ярость, справиться с которой им тяжело, разве что вкусно поесть.

2. Рак. Под этим знаком рождаются личности с тонкой и ранимой душой, тяжело переживающие неприятности и невзгоды, которые они привыкли заедать вкусной и сытной пищей. В периоды депрессии или негодования они могут устроить себе день еды, когда естся всё вперемешку – фрукты с мясом и пицца с шоколадом. После наступления в их жизни светлой полосы они пытаются избавиться от лишних кило с помощью перехода на эконом режим, однако у них это редко получается. Дело в том, что Раки – прекрасные кулинары, которые с удовольствием едят блюда собственного приготовления. И остановить их невозможно.

3. Лев. Этот знак считает, что кушать нужно для души, поэтому и не привык сдерживать себя в выборе блюд, предпочитая жирную и калорийную пищу, ведь именно она, на их взгляд, самая вкусная. Хотя, конечно, он периодически пытается худеть, но часто срывается, не видя скорого результата. Дело в том, что у Львов медленный метаболизм, поэтому у них легко накапливаются лишние кило в верхней части тела, но уходят они очень медленно. Если этот знак не будет следить за своим питанием, то очень быстро растолстеет, и вернуть прежние формы станет нереально.

4. Скорпион. Для этого знака набрать лишние кило не так уж и легко, ведь эти люди - сплошной комок нервов. К тому же Скорпионы очень вспыльчивые люди, вместе с агрессией и недовольством исчезают и съеденные калории. Но, если в их жизни всё идёт гладко, им никто не трепет нервы и бытие полно позитива, они тут же начинают обрастать жирком, притом в приличном количестве. Однако, как только у них начинается полоса неудач, лишние кило просто молниеносно сходят с них.

5. Рыбы. Люди, рождённые под этим зодиакальным созвездием, никогда не сидят на месте. Они крутятся как белка в колесе, решая как свои, так и чужие проблемы. Они фонтанируют идеями, реализацию которых не привыкли откладывать в дальний ящик. В итоге на приём пищи у них практически не остаётся времени, поэтому они либо постоянно перекусывают чаем или кофе со сладостями, либо основательно едят на ночь, что и приводит к полноте.

У каждого человека свой темперамент, который зависит от нашего зодиакального созвездия, влияющего на культуру приёма пищи, поэтому тревожные, слабохарактерные люди или же трудяги, которыми являются 5 вышеперечисленных знаков Зодиака, и склонны к полноте, так как их характер мешает им правильно питаться.