Этот цвет принесёт удачу вашему знаку Зодиака!

Каждый знак Зодиака кроме талисманов имеет цвета, приносящие удачу и счастье. Кто-то интуитивно чувствует свою везучую цветовую гамму, а кому-то стоит прислушаться к советам астрологов, чтобы правильно её подобрать.

Удачливые цвета знаков Зодиака

Овен. Идеальный цвет этого зодиакального созвездия – красный, так как он усиливает природные качества Овна – лидерство, силу и волю. Поэтому астрологи и рекомендуют приобрести ежедневник или блокнот этого цвета, чтобы сопутствовала удача в делах, красный платок – для любовных побед, и красный кошелёк – для привлечения денег. А вот в одежде и интерьере лучше избегать этого цвета – он станет нервировать.

Телец. Зелёный и синий цвета - символы мудрости и гармонии, присущие Тельцам. Надев вещи этих оттенков, они смогут спокойно перенести все невзгоды и преграды, которые они довольно близко воспринимают к сердцу. Ещё им подойдёт жёлтый оттенок, символизирующий силу и веру в себя, тем самым делая этот знак Зодиака намного счастливее и удачливее.

Близнецы. Жёлтый цвет – вот то, что нужно для счастья и удачи в делах любовных, поэтому на свидание нужно надеть что-то из этой цветовой гаммы. Если же Близнецам понадобится цветовой талисман в финансовом вопросе и карьере – желательно использовать оранжевый цвет. Он прекрасно подойдёт и для интерьера, и для гардероба. Наполнит силой и энергией.

Рак. Голубой, серебряный и бирюзовый настроят на нужный лад данный знак Зодиака. Их можно применять в одежде и в интерьере, как домашнем, так и рабочем. Находясь в окружении данной цветовой гаммы, Раки смогут добиться больших успехов в карьере, личной жизни и любви. А вот ярких оттенков нужно избегать – заполнят негативом.

Лев. Золотой цвет, символизирующий богатство и успех, однозначно подойдёт королям этой жизни – Львам. Им нужно ежедневно надевать на себя золотые украшения, которые притянут деньги и славу, а вещи с жёлтым блеском станут любовным талисманом. Никто не сможет пройти мимо такого яркого Льва, настроенного только на позитив. Неудачи и невзгоды обязательно пройдут стороной, если представители этого знака откажутся от спокойных оттенков в гардеробе.

Дева. Практичным и консервативным представителям этого знака никак не обойтись без оттенков земли – коричневого и зелёного. Они помогут наполниться силой и энергией для свершения задуманного. Кстати, можно немного добавить в свой гардероб чёрного и серого, особенно если впереди ожидается важный деловой ужин, от которого зависит стабильное финансовое будущее.

Весы. Нежный знак должен носить нежные тона зелёного и синего. Рекомендуется окружить себя мятными оттенками, используя их в интерьере или в одежде. Для достижения успехов в работе хорошо надевать вещи мятного цвета, а вот в любви помогут аксессуары бирюзовых тонов. Яркие же оттенки лучше не применять. Они внесут сумятицу и тем самым нарушат необходимое Весам душевное состояние.

Скорпион. Бордо, малиновый и винный цвет могут полностью изменить жизнь этого знака к лучшему. Окружив себя данными оттенками, Скорпионы начнут замечать, как легко и быстро исполнятся заветные мечты. Перед важной деловой встречей рекомендуется после принятия душа обтереться бордовым полотенцем, чтобы всё прошло идеально. В любви этот ритуал тоже поможет. Улучшить результат можно, надев бельё винного цвета.

Стрелец. Этому знаку нужно для раскрытия потенциала носить вещи фиолетовых цветов. Перед большим стартом надо надеть на себя нательное бельё в сиреневом тоне. Тогда удача точно будет на стороне Стрельцов. Ну а для любовных побед надо иметь при себе какую-то незаметную вещичку фиолетового оттенка, которую можно в любой момент взять в руки и зарядиться необходимой для счастья энергетикой.

Козерог. Если этот знак решил покорить деловой мир, то ему нужно обязательно подобрать гардероб коричневых оттенков, которые наполнят его силой, решительностью и энергией. В любви же счастье принесёт чёрный цвет, поэтому на свидание нужно надевать сугубо чёрное бельё. В нём можно покорить даже самую неприступную крепость.

Водолей. Голубой и сиреневый наполнят этот знак душевным спокойствием, часто не хватающим Водолеям для счастья. Для романтических свиданий можно выбрать оттенки розового, зелёного и синего. Только нельзя их соединять вместе, иначе всё пройдёт совсем не так, как задумывалось. Если же представители данного созвездия почувствуют усталость, то без синего им точно не обойтись. Энергия вернётся словно по волшебству.

Рыбы. Фиолетовый, сиреневый и фуксия для этого знака – оберег от всех бед, поэтому вещи этих цветов следует надевать перед важными встречами, романтическими свиданиями и непростыми разговорами. В них Рыбы почувствуют себя лёгкими и счастливыми. А вот от красных оттенков нужно отказаться – выбьют из колеи и заберут всю энергию.



Зная, что именно этот цвет принесёт удачу вашему знаку Зодиака, постарайтесь подобрать соответствующий гардероб и интерьер. Тогда фортуна всегда будет на вашей стороне!