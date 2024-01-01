Почему мужчины используют женщин? (9 возможных причин)

Почему мужчины используют женщин? Ответ на этот вопрос интересует многих и давно. Ведь это так больно осознавать, что ты отдала лучшие годы и свои чувства тому, кто просто играл с тобой. Однако причин, почему парни так себя ведут с любимыми, на самом деле, масса. Психологи же выделили девять.

9 причин использования мужчинами женщин

Мужчины используют женщин для достижения финансовой выгоды. Сегодня большинство парней ожидают, что женщины в их жизни будут финансово независимыми. По большей части в списке качеств, которыми должна обладать современная дама, именно это качество превосходит физическую привлекательность. С какой стороны ни посмотри, использовать женщину для облегчения денежного бремени без намерения ответить взаимностью — неправильно. Нет абсолютно ничего плохого в том, что девушка решает потратиться на мужчину. Однако те, кого используют ради финансовой выгоды, особенно парни, утверждающие, что любят, узнав об этом, обычно чувствуют себя несчастными, злыми и расстроенными. Поэтому, если вы заметили какой-либо признак того, что вами пользуются в материальном отношении, найдите другого мужчину. Этого точно не исправишь. Мужчины используют женщин для интима. Нельзя отрицать, что многие парни сегодня встречаются с девушками ради удовлетворения своей похоти. Это совершенно постыдно и неуважительно с их стороны. Если парень поддерживает лишь интимные отношения, но не проявляет особого интереса к другим аспектам вашей повседневной жизни, то это означает одно – нужно сначала поговорить с ним, а потом уже, если ничего не изменится, порвать навсегда. Мужчины используют женщин для достижения эмоциональной стабильности. Хотя это может показаться не разрушительным, ведь оба партнёра, независимо от возраста, хотят чувствовать эмоциональную поддержку от второй половинки, но неправильно начинать отношения с девушкой, чтобы заполнить эмоциональную пустоту в своей жизни. Мужчины используют женщин, будучи женоненавистниками. Существуют женоненавистники, которые придерживаются твёрдого мнения, что мужчины созданы, чтобы быть выше прекрасного пола. К сожалению, женщины до сих пор влюбляются в них. Парень может использовать женщину, чтобы установить над ней некоторый контроль или власть, чтобы оскорблять и в конечном итоге унижать. Если мужчина в вашей жизни необычайно агрессивен, любит контролировать вас или оскорбляет при малейшей возможности, держитесь от него подальше. Он никогда не упустит возможности поставить вас «на место». Мужчины используют женщин для своей карьеры. Если мужчина возлагает большие надежды на свой будущий профессиональный рост благодаря знакомствам девушки или её возможностям, то он может ходить с ней в кино, на свидания, рабочие мероприятия, но не интересоваться её жизнью за пределами работы. Большинство времени он отстранён. Он появляется, когда ему что-то нужно от неё и не более. Мужчины используют женщин, чтобы скрыть свою неуверенность. Настоящий джентльмен помогает окружающим его женщинам чувствовать себя в безопасности. Чего нельзя сказать о тех, которые используют прекрасный пол, чтобы скрыть свою неуверенность. Разница очевидна. Когда у вас здоровые отношения с парнем, забота о вас является священной задачей для него – он позаботится о вас и даст вам почувствовать себя в безопасности в отношениях, учитывая, насколько вы важны для него. Красный флаг в отношениях с неуверенным в себе мужчиной — ему нравится унижать вас всеми возможными способами, как при окружающих, так и при личном общении. Мужчины используют женщин для осуществления своих мечтаний. Мужчина может захотеть открыть собственный ресторан или бизнес. Нет ничего плохого в том, что у человека есть желание достичь своих целей. Однако неправильно использовать женщину для их достижения. Конечно, можно поддерживать и помогать своему партнёру или другу, поощрять и быть рядом, чтобы подбадривать, когда он добивается результатов. Но никогда не позволяйте мужчине использовать вас в своих корыстных целях. Мужчины используют женщин как прислугу. Некоторым парням нужна женщина, которая обеспечит его вкусной едой и чистым домом. И не более. Он находит такую и начинает с ней жить в её доме или же приводит в свой. Ему приятно приходить в тёплое и уютное жильё со свежеприготовленным ужином, чтобы расслабиться и отключиться от работы. Женщина, как личность, его не интересует. Её место на кухне. Мужчины используют женщин, чтобы поддержать своё хрупкое эго. Нет никаких сомнений в том, что каждому человеку время от времени нужно поднять эго. Иногда страх быть отвергнутым женщиной может заставить парня почувствовать себя недостойным или не заслуживающим любви. Вместо того, чтобы держаться за свои чувства, такие парни преследуют женщин, которые, как они знают, не откажут им, ради повышения эго. В большинстве случаев парни делают это, чтобы привлечь внимание другой девушки, которая им интересна. Если вы заметили, что какой-то парень использует вас, чтобы поднять своё эго, покажите ему свою любовь и признательность. Это очень поможет ему в кратчайшие сроки почувствовать себя счастливым и уверенным в себе, а значит, он по-другому посмотрит и на вас – любимую и понимающую.

Если мужчина постоянно использует вас для удовлетворения своих потребностей, помните, что такие парни никогда не меняются – вы им нужны только лишь для меркантильных целей.