Вот почему мужчины умирают раньше женщин. Это можно изменить!

Существует мнение, что женщины живут дольше мужчин. Недавно ВОЗ после проведения некоторых исследований подтвердила эту информацию, предоставив неопровержимые доводы, объясняющие, почему так происходит. Они считают, что причин для этого несколько, которые связаны с отличием в физическом и психологическом состоянии разных полов.

5 причин, почему мужчины живут меньше женщин

Водителей-мужчин больше, чем женщин. В автомобильных авариях чаще погибают мужчины потому, что в секторе автомобильных грузоперевозок заняты почти исключительно мужчины. Хотя, конечно, сегодня женщины пытаются занять их место, но пока монополия строго в руках мужчин. К тому же парни более агрессивно ездят, чем девушки, они невнимательные и неосторожные водители. Однако главная причина частой гибели мужчин за рулём – они чаще, чем женщины, позволяют себе вождение в нетрезвом состоянии или под воздействием наркотических, психотропных веществ. Кроме того, согласно исследованиям, мужчины часто используют фары своих автомобилей, чтобы напугать других автомобилистов, и менее оперативно реагируют на аварии; то есть они сочетают в себе большую склонность к несчастным случаям с меньшей способностью реагировать на них. Среди мужчин много любителей выпить. Важная причина мужской смертности связана с употреблением алкоголя и последующим циррозом печени, который возникает из-за этого. На самом деле, это инвалидизирующее и неизлечимое заболевание, которое, как мы часто думаем, поражает только людей, находящихся на краю общества, более распространено среди благополучных мужчин, которые любят пропустить стаканчик-другой алкоголя. Как показали исследования, соотношение пьющих мужчин к пьющим женщинам составляет 2:1. Анализируя причины такого различия, выясняется, что во многих культурах способность «удерживать» алкоголь понимается как симптом мужественности: выпивающий парень как будто кидает себе вызов. Кроме того, раннее употребление алкоголя, более привычное для мужчин, чем для женщин, допускает задержку созревания некоторых областей мозга в течение развития и, как следствие, более низкую способность физически реагировать на алкоголь. Это замедленное созревание также вызывает недооценку мужчинами проблем, связанных с алкоголем. Физическое насилие среди мужчин выше. Физическое насилие, безусловно, является прерогативой мужского населения, а не женского. Если словесные выпады, расправы, шантаж и поддразнивание кажутся более женским «оружием», то на физическом уровне проблема приобретает мужские черты. Согласно отчёту Всемирной организации здравоохранения, мужчины в четыре раза чаще умирают от убийств по сравнению с женщинами. Насилие, таким образом, кажется преобладающей прерогативой мужчин, которые, следовательно, также являются его наиболее частыми жертвами. Это может быть связано с более высоким уровнем физической агрессии у мужчин, чем у женщин. Мужчины чаще заканчивают жизнь самоубийством. Наверное, многих это удивит, но так и есть – мужчины чаще идут на самоубийство в отличие от вечно говорящих об этом женщин. У прекрасного пола чаще возникают суицидальные мысли, и они делают больше попыток покончить собой, но мужчины кажутся более пунктуальными в осуществлении таких мыслей. Возможно, в основе всего лежит большее напряжение, которому подвергаются мужские роли в социальном успехе, в достижении семейного благополучия, в занятии руководящих и престижных ролей и т.д. Требуемые стандарты более высокие, чем для женщин, приведут даже к необратимым разочарованиям. Итак, среди строгих правил, предъявляемых к мужскому полу, есть запрет на проявление отрицательных эмоций, отказ от помощи психологов и терапевтов при депрессии или суицидальных мыслях. Они чаще «топят» своё горе в алкоголе, который и подталкивает их к самоубийству. Мужчины не просят о помощи. Парни считают, что к психологам ходят только слабые женщины. Но ведь на самом деле мужчинам важно понять, что показывать свои изъяны и просить о помощи — это не слабость сама по себе, а, скорее, испытание моральной силы. Если бы общество преуспело в этом трудном деле на социальном уровне, то, возможно, мужских смертей было бы меньше.

Как бы ни звучало это странно, но, чтобы мужчины стали дольше жить, им нужно превратиться в женщин: они должны перестать бояться показывать свои слабости, стать более осторожными и внимательными, ценить себя ради близких и родных, а не доказывать свою правоту, мужественность через силу в ущерб своему здоровью.