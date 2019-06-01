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4 причины, почему мужчины не понимают женщин

Как же бесят попытки доказывать очевидное и объяснять элементарные вещи! Особенно, когда оппонент – любимый человек. Нервы. Обиды. Скандалы. Ну почему мужчины не понимают женщин? Этим вопросом задались даже учёные, выяснив, что мы мыслим совершенно разными механизмами. Из-за них-то и возникают кризисные моменты в отношениях.

 

4 причины, почему мужчины не понимают женщин

 

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Исследователи сформулировали 4 основных причины непонимания между полами. Ознакомьтесь, может пригодиться, поможет лишний раз простить и не нервничать.

Причина 1. Биологические отличия.

Нет, речь не об анатомии и физиологии. Вспомните школьный курс генетики. Хромосомный набор женщин – ХХ, мужчин ХУ. В буквах зашифрован разный количественный набор генов, проникающих во все клетки человеческого тела. Именно они обуславливают основные различия.

 

Например, из-за этого у женщин на 11% больше нейронов, отвечающих за эмоции и интуицию. Они склонны предугадывать чувства и мысли второй половинки. И пусть не всегда правильно, но на поведение это влияет. Мужчины практичны и рациональны. Им свойственно быстрое принятие решений на основе фактов, а не домыслов.

Причина 2. Разный уровень тревожности.

Переживания – норма для женщин. Ежедневно они надумывают десятки поводов для беспокойства, что не даёт им спокойно жить. 

 

У сильного пола всё кардинально по-другому. Наука объясняет этот факт размером области мозга, отвечающей за тревожность, которая в четыре раза меньше у мужчин. Вот почему необоснованные волнения мужчинам не понятны. У них всегда всё ОК! Проблемы они решают по мере их возникновения, без раздумий на предмет «Ах, если бы…»

Причина 3. Несхожесть в ориентировании.

Географический кретинизм - этот насмешливый термин придумали сами барышни. А как ещё назвать собственную неспособность быстро ориентироваться на местности? Ничего не поделаешь, дефект, из-за которого возникают трудности, заложен природой.

 

Мужчинам проще, у них имеется некий внутренний навигатор. Именно он помогает быстро и эффективно находить необходимый путь. Учёные объясняют такую способность влиянием тестостерона. 

Причина 4. Уровень стрессоустойчивости.

Неожиданно, но факт: к психологическим и физическим нагрузкам более чувствительны дамы. По мнению исследователей, при болезни или сильной усталости женский организм вырабатывает больше гормонов стресса, а прогестерон тормозит реакцию, когда причина кризиса устранена. Дополнительный фактор – эмоциональность. Мозг часами «переваривает» любые неприятные события, выдаёт варианты развития ситуации. 

 

Непонятно только, почему барышни с температурой бодренько скачут на работу, а для сильного пола градусник, показывающий 37, - повод для вызова реанимационной бригады и написания завещания?

 

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Каждая из указанных причин подкреплена солидной доказательной базой. Но учёные не останавливаются, продолжают выяснять, почему мужчины не понимают женщин. Обещаем отслеживать все изыскания по данному вопросу и делиться актуальной информацией.


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Автор: Анастасия Педич
Сегодня, 07:51

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