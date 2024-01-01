Топ-6 токсичных знаков Зодиака
Если вы когда-либо испытывали раздражительность, недовольство или же даже злость после времяпрепровождения с определёнными людьми, а также чувство истощения, то можно точно сказать, что это были токсичные люди. Безусловно, негативные эмоции может вызвать любой из нас, всё зависит от обстоятельств и межличностных отношений, однако есть особый сорт людей, которые постоянно раздражают всех и вся. И рождаются они под определёнными знаками Зодиака, а именно, как считают астрологи, под шестью. Их находят самыми ядовитыми зодиакальными созвездиями.
6 главных «токсиков» по знаку Зодиака
- Рак – самый токсичный знак Зодиака. За милой и нежной внешностью Рака скрывается по-настоящему токсичная личность, только и ждущая возможности контролировать всё, что попадётся на глаза. Представители этого зодиакального созвездия живут ради своей семьи, поэтому именно в ней они и ведут себя очень токсично, в прямом смысле «отравляя» жизнь родным и близким разными способами – постоянными обидами, навязчивостью и эгоистичностью. Связи Раков с любимыми часто становятся совершенно нездоровыми и могут граничить с одержимостью.
- Львы токсичны и ничего не могут с этим поделать. Несмотря на браваду Львов и разрекламированную ненависть ко всему негативному, они сами часто проявляют сомнительно нездоровые черты характера. Когда дело доходит до любви и даже дружбы, Льву всегда нужно быть на первом месте, он должен всё контролировать и всех подмять под себя. Эти люди не в состоянии понять, что любые отношения – это не только брать, но и давать, поэтому они всегда прокладывают себе дорогу в жизни бульдозерами и, следовательно, тем самым причиняют боль окружающим.
- Скорпион всегда в подавленном состоянии. Представители этого знака Зодиака, к сожалению, от природы пессимистичны и негативны, поэтому естественно, что им трудно видеть стакан наполовину полным, и такое отношение к жизни они распространяют и на окружающих. Их раздражает, когда кому-то хорошо и весело. Все должны вести себя либо ровно, либо грустить и печалиться. Поэтому они все силы приложат, чтобы испортить настроение родным, близким, друзьям, коллегам, да и окружающим в целом. Только тогда они будут чувствовать себя спокойно.
- Водолеи умело скрывают свою токсичность. Фраза "никогда не судите о книге по обложке" как нельзя лучше подходит для людей-Водолеев. Хотя они могут казаться безобидными и довольно оптимистичными, на самом деле представители этого знака Зодиака проводят так много времени в своих собственных головах, что часто борются со своей собственной реальностью. Короче говоря, когда их реальность не соответствует их фантазиям, они впадают в панику, от которой не могут освободиться сами, и тянут за собой вниз и окружающих.
- Овнам просто всё равно. Люди, рождённые под этим знаком зодиака, просто не считают нужным скрывать свои негативные черты, и даже доходят до того, что стараются выставить их, наоборот, на всеобщее обозрение. Правда в том, что Овны пойдут на всё, чтобы добиться того, чего хотят – ложь, слухи, давление, сплетни. Именно такая их тактика достижения поставленной цели, и им всё равно, что из-за этого страдают окружающие. Им даже нравится смотреть на то, как они умело выводят людей из себя своим негативным поведением. Таким образом они самоутверждаются.
- Дева перегибает палку. Несмотря на положительные качества Девы, на самом деле эти люди в значительной степени токсичны. В защиту этого знака Зодиака скажем, что всё это происходит потому, что их постоянно разъедает беспокойство, которым они просто травят своих близких и родных, контролируя каждый их шаг и устраивая истерики, если кто-то не желает играть по правилам Девы. Представители этого знака Зодиака проводят всю свою жизнь в тревогах и никогда не стесняются обременять других людей своими проблемами. Хуже всего то, что они постоянно требуют к себе внимания.
Токсичным может быть каждый, однако именно с этими 6 знаками Зодиака сложнее всего построить тёплые отношения, потому что они могут в любой момент их испортить. И все именно этого ждут, поэтому и стараются держаться с ними немного отстранённо.
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