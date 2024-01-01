Топ-6 токсичных знаков Зодиака

Если вы когда-либо испытывали раздражительность, недовольство или же даже злость после времяпрепровождения с определёнными людьми, а также чувство истощения, то можно точно сказать, что это были токсичные люди. Безусловно, негативные эмоции может вызвать любой из нас, всё зависит от обстоятельств и межличностных отношений, однако есть особый сорт людей, которые постоянно раздражают всех и вся. И рождаются они под определёнными знаками Зодиака, а именно, как считают астрологи, под шестью. Их находят самыми ядовитыми зодиакальными созвездиями.

6 главных «токсиков» по знаку Зодиака

Рак – самый токсичный знак Зодиака. За милой и нежной внешностью Рака скрывается по-настоящему токсичная личность, только и ждущая возможности контролировать всё, что попадётся на глаза. Представители этого зодиакального созвездия живут ради своей семьи, поэтому именно в ней они и ведут себя очень токсично, в прямом смысле «отравляя» жизнь родным и близким разными способами – постоянными обидами, навязчивостью и эгоистичностью. Связи Раков с любимыми часто становятся совершенно нездоровыми и могут граничить с одержимостью. Львы токсичны и ничего не могут с этим поделать. Несмотря на браваду Львов и разрекламированную ненависть ко всему негативному, они сами часто проявляют сомнительно нездоровые черты характера. Когда дело доходит до любви и даже дружбы, Льву всегда нужно быть на первом месте, он должен всё контролировать и всех подмять под себя. Эти люди не в состоянии понять, что любые отношения – это не только брать, но и давать, поэтому они всегда прокладывают себе дорогу в жизни бульдозерами и, следовательно, тем самым причиняют боль окружающим. Скорпион всегда в подавленном состоянии. Представители этого знака Зодиака, к сожалению, от природы пессимистичны и негативны, поэтому естественно, что им трудно видеть стакан наполовину полным, и такое отношение к жизни они распространяют и на окружающих. Их раздражает, когда кому-то хорошо и весело. Все должны вести себя либо ровно, либо грустить и печалиться. Поэтому они все силы приложат, чтобы испортить настроение родным, близким, друзьям, коллегам, да и окружающим в целом. Только тогда они будут чувствовать себя спокойно. Водолеи умело скрывают свою токсичность. Фраза "никогда не судите о книге по обложке" как нельзя лучше подходит для людей-Водолеев. Хотя они могут казаться безобидными и довольно оптимистичными, на самом деле представители этого знака Зодиака проводят так много времени в своих собственных головах, что часто борются со своей собственной реальностью. Короче говоря, когда их реальность не соответствует их фантазиям, они впадают в панику, от которой не могут освободиться сами, и тянут за собой вниз и окружающих. Овнам просто всё равно. Люди, рождённые под этим знаком зодиака, просто не считают нужным скрывать свои негативные черты, и даже доходят до того, что стараются выставить их, наоборот, на всеобщее обозрение. Правда в том, что Овны пойдут на всё, чтобы добиться того, чего хотят – ложь, слухи, давление, сплетни. Именно такая их тактика достижения поставленной цели, и им всё равно, что из-за этого страдают окружающие. Им даже нравится смотреть на то, как они умело выводят людей из себя своим негативным поведением. Таким образом они самоутверждаются. Дева перегибает палку. Несмотря на положительные качества Девы, на самом деле эти люди в значительной степени токсичны. В защиту этого знака Зодиака скажем, что всё это происходит потому, что их постоянно разъедает беспокойство, которым они просто травят своих близких и родных, контролируя каждый их шаг и устраивая истерики, если кто-то не желает играть по правилам Девы. Представители этого знака Зодиака проводят всю свою жизнь в тревогах и никогда не стесняются обременять других людей своими проблемами. Хуже всего то, что они постоянно требуют к себе внимания.

Токсичным может быть каждый, однако именно с этими 6 знаками Зодиака сложнее всего построить тёплые отношения, потому что они могут в любой момент их испортить. И все именно этого ждут, поэтому и стараются держаться с ними немного отстранённо.