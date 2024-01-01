Самые благоприятные даты для переезда в новый дом или офис в 2024 году

Переезд – это большое событие для каждого, поскольку означает новую жизнь и начало семейного счастья, поэтому многие воспринимают его, как повод для праздника, который нужно назначить на удобную для всех дату. Но на самом деле, в первую очередь нужно искать благоприятную дату, полагаясь на фэн-шуй.

Лучшие даты для переезда в январе 2024

5 января – хорошо, если переезд в южном направлении, особенно для молодой семьи. Всё будет складываться благополучно и счастливо. Переезд в другой офис в этот день принесёт предприятию удачу в финансовом плане.

6 января – удача ждёт переезжающих на запад, в восточном направлении могут быть небольшие неприятности – потеря документов, важных вещей. Они скоро найдутся, но настроение будет подпорчено.

15 января – переезд в новый дом принесёт радость семье, в которой есть дети – наладятся отношения разных поколений родных. Переезжающие на север могут заблудиться во время переезда, поэтому произойдёт задержка в дороге.

19 января – удачный переезд ждёт тех, чья работа связана с цифрами. В новом офисе будет всё спориться и получаться. Семьи, которые переезжают на север, должны позаботиться о своём здоровье, во время погрузки и разгрузки возможны простуды.

21 января – идеальный день для переезда как в дом, так и офис, особенно в южном направлении. Всё задуманное в новом помещении будет исполняться.

24 января – переезд в этот день сулит большую дружбу и полное взаимопонимание среди переехавших в западном направлении, остальным – хорошие отношения.

30 января – если в планах переезжать в восточном направлении, то лучше поменять день. У всех остальных всё получится в новом помещении, особенно в любовном плане.

31 января – северное направление принесёт переезду немного негатива, но он быстро забудется. Остальным переезд подарит массу приятных воспоминаний.

Лучшие даты для переезда в феврале 2024

2 февраля – в южном направлении переезжающих ждёт неприятность финансового характера, остальных – радость и счастье в новом месте.

9 февраля – достижение поставленных целей, удача и масса приятностей, кроме тех, кто переезжает на запад.

13 февраля – не стоит сегодня переезжать в западном направлении: большие неприятности; остальные могут обустраиваться в счастливом месте.

15 февраля - при переезде в новый дом следует, если есть возможность, запустить фейерверк, чтобы отогнать злых духов.

17 февраля - прежде чем переехать в новый дом или офис в этот день, нужно его очистить, оставив двери и окна открытыми на два-три дня, чтобы проветрить и обеспечить приток благоприятного воздуха, особенно если переезд планируется в западном направлении.

21 февраля – сегодня не стоит входить в новое помещение с пустыми руками и оглядываться назад.

24 февраля – нужно обязательно первую вещь в новый офис или дом принести из старого, тогда все неприятности пройдут стороной.

Лучшие даты для переезда в марте 2024

11 марта - идеальный день для переезда, как в дом, так и офис, особенно в южном направлении.

12 марта – удачный день для переезда в офис строительной фирмы – будет много заказов.

20 марта - достижение поставленных целей, удача и масса приятностей, кроме тех, кто переезжает на запад.

21 марта – южное направление принесёт неприятности при переезде – кража или ссоры. Переезды в другие направления подарят только положительные эмоции, в том числе и в будущем.

23 марта – для переезда в дом нужно накануне послушать звук кипящей воды, в которую положить 8 монеток жёлтого цвета. Тогда там всегда будет богатство, а безденежье пройдёт стороной.





24 марта – в новом доме сегодня лучше не спать, иначе можно пропустить в него болезни.

26 марта – в восточном направлении переезд принесёт негатив, в остальных – радость от нового жилья или места работы.

Лучшие даты для переезда в апреле 2024

1 апреля – удачный переезд ждёт тех, чья работа связана с красотой. В новом офисе будет всё спориться и получаться, от клиентов не будет отбоя. Семьи, которые переезжают на запад, должны позаботиться о своём бюджете, во время погрузки и разгрузки возможны большие траты или денежные потери.

2 апреля – переезд в южном направлении сулит неудачу в делах любовных, остальные жизненные сферы будут благоприятны.

8 апреля – не следует сегодня переезжать тем, кто планирует в новом доме или офисе основательно обустроиться. Он станет перевалочным пунктом, в котором всё будет хорошо, но недолго.

11 апреля – в новом доме сегодня лучше не спать, иначе очень скоро его обворуют.

20 апреля – северное направление принесёт неприятности в отношениях с коллегами или родственниками.

Лучшие даты для переезда в мае 2024

9 мая – восточное направление для переезда сегодня не самое лучшее – неудача в любви и материальном плане.

12 мая – радость и счастье принесёт сегодняшний переезд, но только это не касается переезжающих на юг – могут возникнуть проблемы с перевозчиками.

16 мая - удачный переезд ждёт тех, чья работа связана с медициной. В новом офисе от пациентов не будет отбоя. Семьи, которые переезжают на юг, должны быть внимательнее друг к другу, эмоции могут стать причиной разладов и ссор.

21 мая - в новом доме сегодня лучше не спать, иначе можно пропустить в него болезни.

24 мая - сегодня не стоит входить в новое помещение с пустыми руками и оглядываясь назад.

26 мая - идеальный день для переезда, как в дом, так и офис, особенно в южном направлении.

30 мая - прежде чем переехать в новый дом или офис в этот день, нужно его очистить, оставив двери и окна открытыми на два-три дня, чтобы проветрить и обеспечить приток благоприятного воздуха, особенно если переезд планируется в северном направлении.

Лучшие даты для переезда в июне 2024

1 июня – хорошо, если переезд в северном направлении, особенно для молодой семьи. Всё будет складываться благополучно и счастливо. Переезд в другой офис в этот день принесёт предприятию удачу в финансовом плане.

3 июня – не стоит в этот день планировать переезд в северном направлении, могут быть сложности с родственниками и коллегами, которые будут находиться в новом офисе или доме.

9 июня - идеальный день для переезда медицинским центрам и косметологическим салонам – удача поселится в новом офисе и никогда его не покинет. Семьям с маленькими детьми не стоит сегодня переселяться в западном направлении – могут возникнуть сложности с детками.

12 июня - не следует сегодня переезжать тем, кто планирует в новом доме или офисе основательно обустроиться. Он станет перевалочным пунктом, в котором всё будет хорошо, но недолго.

13 июня - для переезда в дом нужно накануне послушать звук кипящей воды, в которую положить 8 монеток жёлтого цвета. Тогда там всегда будет богатство, а безденежье пройдёт стороной.

15 июня - достижение поставленных целей, удача и масса приятностей, кроме тех, кто переезжает на юг.

16 июня - удачный день для переезда в офис образовательной организации – преподаватели и обучающиеся будут на одной волне.

24 июня - радость и счастье принесёт сегодняшний переезд, но только это не касается переезжающих на север – могут возникнуть проблемы с перевозчиками.

25 июня - в западном направлении переезд принесёт негатив, в остальных – радость от нового жилья или места работы.

27 июня – переезжать на север нужно аккуратно. Можно прихватить с собой старые проблемы с коммуникацией.

Лучшие даты для переезда в июле 2024

4 июля - переезд в южном направлении сулит неудачу в делах финансовых, остальные жизненные сферы будут благоприятны.

6 июля - идеальный день для переезда, как в дом, так и офис, особенно в южном направлении.

10 июля - при переезде в новый дом следует, если есть возможность, запустить фейерверк, чтобы отогнать злых духов.

13 июля – не стоит переезжать в северном направлении: офис или дом будет несчастливым. Лучше перенести на другой день.

14 июля - сегодня не стоит входить в новое помещение с пустыми руками и оглядываться назад.

19 июля - удачный переезд ждёт тех, чья работа связана с цифрами. В новом офисе будет всё спориться и получаться. Семьи, которые переезжают на север, должны позаботиться о своём здоровье, во время погрузки и разгрузки возможны простуды.

26 июля - радость и счастье принесёт сегодняшний переезд, но только это не касается переезжающих на юг – могут возникнуть проблемы с перевозчиками.

Лучшие даты для переезда в августе 2024

6 августа - семьи, переезжающие на восток, должны быть внимательнее друг к другу, эмоции приведут к ссорам.

7 августа - переезжать в южном направлении нужно аккуратно. Можно прихватить с собой проблемы из прежнего офиса или дома.

8 августа - сегодня нужно входить в новое помещение со сладостями и деньгами, тогда всегда будет дом – полная чаша.

11 августа - не стоит в этот день планировать переезд в западном направлении, могут быть сложности с родственниками и коллегами, которые будут находиться в новом офисе или доме.

12 августа – идеальный день для переезда предприятия, связанного с СМИ.

20 августа – счастливый переезд для тех, кто планирует в новом офисе или доме жить и работать очень долго.

21 августа - достижение поставленных целей, удача и масса приятностей, кроме тех, кто переезжает на восток.

26 августа - северное направление для переезда сегодня не самое лучшее: неудача в любви и материальном плане.

28 августа - в южном направлении переезд принесёт негатив, в остальных – радость от нового жилья или места работы.

31 августа - в новом доме сегодня лучше не спать, иначе очень скоро его обворуют.

Лучшие даты для переезда в сентябре 2024

1 сентября - не стоит в этот день планировать переезд в западном направлении, могут быть сложности с родственниками и коллегами, которые будут находиться в новом офисе или доме.

2 сентября - идеальный день для переезда, как в дом, так и офис, особенно в восточном направлении.

5 сентября - переезд в северном направлении сулит неудачу в делах любовных, остальные жизненные сферы будут благоприятны.

10 сентября - удача ждёт переезжающих на запад, в восточном направлении могут быть небольшие неприятности: потеря документов, важных вещей. Они скоро найдутся, но настроение будет подпорчено.

13 сентября - сегодня нужно входить в новое помещение с деньгами в карманах, тогда никогда не будет финансовых проблем.

17 сентября - счастливый переезд для тех, кто планирует в новом офисе или доме жить и работать очень долго.

20 сентября - в западном направлении переезд принесёт негатив, в остальных – радость от нового жилья или места работы.

22 сентября - большая любовь ждёт тех, кто решит переехать в южном направлении, финансовая стабильность – переезжающих в восточном направлении.





25 сентября – радостные события будут ждать переезжающих сегодня из квартиры в дом, из арендованного помещения – в своё.

Лучшие даты для переезда в октябре 2024

2 октября – удача ждёт переезжающих на запад, в восточном направлении могут быть небольшие неприятности – потеря документов, важных вещей. Они скоро найдутся, но настроение будет подпорчено.

7 октября - идеальный день для переезда как в дом, так и офис, особенно в южном направлении. Всё задуманное в новом помещении будет исполняться.

9 октября - переезд в этот день сулит большую дружбу и полное взаимопонимание среди переехавших в западном направлении, остальным – хорошие отношения.

13 октября - переезд в новый дом принесёт радость семье, в которой есть дети: наладятся отношения разных поколений родных. Переезжающие на север могут заблудиться во время переезда, поэтому произойдёт задержка в дороге.

14 октября - удачный переезд ждёт тех, чья работа связана с цифрами. В новом офисе будет всё спориться и получаться. Семьи, которые переезжают на юг, должны позаботиться о своём здоровье, во время погрузки и разгрузки возможны простуды.

21 октября – лучший день для переезда офиса айтишников, а также менеджеров по продажам.

23 октября – если в планах переехать в северном направлении, то лучше отложить переезд на пару дней, за остальные направления можно не волноваться.

25 октября - переезд молодой семьи пройдёт отлично! Особенно в западном направлении.

Лучшие даты для переезда в ноябре 2024

2 ноября - идеальный день для переезда медицинским центрам и косметологическим салонам: удача поселится в новом офисе и никогда его не покинет. Семьям с маленькими детьми не стоит сегодня переселяться в западном направлении – могут возникнуть сложности с детками.

3 ноября - лучший день для переезда офиса учителей, а также врачей.

5 ноября - в новом доме сегодня лучше не спать, иначе очень скоро его обворуют.

8 ноября - радость и счастье принесёт сегодняшний переезд, но только это не касается переезжающих на юг – могут возникнуть проблемы с перевозчиками.

10 ноября - для переезда в дом нужно накануне послушать звук кипящей воды, в которую положить 8 монеток жёлтого цвета. Тогда там всегда будет богатство, а безденежье пройдёт стороной.

11 ноября - в южном направлении переезжающих ждёт неприятность финансового характера, остальных – радость и счастье в новом месте.

14 ноября - при переезде в новый дом следует, если есть возможность, запустить фейерверк, чтобы отогнать злых духов.

20 ноября - сегодня не стоит входить в новое помещение с пустыми руками и оглядываясь назад.

22 ноября - идеальный день для переезда предприятия, связанного со спортом и здоровьем.

23 ноября – прекрасное время для переезда семьи, где ждут малыша. Он родится в лучшем доме.

26 ноября – южное направление принесёт удачу переезжающим в чётном количестве, а северное – в нечётном.

Лучшие даты для переезда в декабре 2024

2 декабря - северное направление для переезда сегодня не самое лучшее – неудача в любви и материальном плане.

4 декабря - не стоит сегодня переезжать в западном направлении – большие неприятности, остальные могут обустраиваться, ни о чём не волнуясь.

5 декабря - нужно обязательно первую вещь в новый офис или дом принести из старого, тогда все неприятности пройдут стороной.

7 декабря – ссоры и конфликты будут ждать тех, кто решит переехать в офис в западном направлении.

15 декабря - достижение поставленных целей, удача и масса приятностей, кроме тех, кто переезжает на запад.

30 декабря - прежде чем переехать в новый дом или офис в этот день, нужно его очистить, оставив двери и окна открытыми на два-три дня, чтобы проветрить и обеспечить приток благоприятного воздуха, особенно если переезд планируется в западном направлении.

Кроме благоприятных дат для переезда в 2024 году нужно помнить, что лучше это мероприятие назначать на утро или полдень, а не после захода солнца. В противном случае, по фэншуй, это означает работать день и ночь, рано уходить и поздно возвращаться.