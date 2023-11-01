Самые благоприятные даты для стрижки в 2024 году
Стрижка – это не просто процедура для волос, делающая их крепкими и красивыми, а настоящий ритуал, влияющий на благополучие и энергетику. Именно поэтому астрологи и рекомендуют стричь волосы, исходя из фазы Луны, ведь именно от неё зависит не только новый образ, но и будущее в целом.
Идеальные даты для лучшей стрижки
Январь
1 января – благоприятное влияние на рост волос и успех в профессиональной деятельности.
2 января – укрепление волос и удача в любовной сфере.
3 января – насыщение питательными веществами, радостные события в течение месяца.
8 января – улучшение структуры волос и исполнение заветного желания.
9 января – придание природного блеска, увеличение денежного потока.
18 января – активизация роста волос, наступление романтического периода жизни.
31 января – придание объёма и эластичности, решение давних проблем.
Февраль
6-8 февраля – быстрый рост волос и карьерный рост.
16 февраля – волосы будут податливы для укладки, сюрприз от любимого человека.
21 февраля – долго останутся в идеальной форме, удача в области денег.
22 февраля – стимуляция роста волос и придёт решение сложной проблемы.
Март
2 и 8 марта – эксперименты с причёской хорошо повлияют и на имидж.
6 марта – стрижка придаст объём, а также снимет усталость.
7 марта - насыщение питательными веществами и решение проблем со здоровьем.
14 марта - придание природного блеска, увеличение денежного потока.
20 и 22 марта – после стрижки необходимо сделать укрепляющую маску, а также позвонить друзьям – будут ждать приятные новости.
23 марта – стрижка придаст объём и поселит уверенность в себе.
30 марта – блондинка, перекрасившаяся в брюнетку, сможет исполнить своё давнее желание.
Апрель
1 апреля - кардинальная смена цвета волос после стрижки может помочь в достижении успеха на работе.
2 апреля – волосы долго останутся в идеальной форме, выгодное денежное предложение.
12 и 20 апреля – волосы станут крепкими и полными энергии, исполнение задуманного.
18, 20 и 30 апреля – изменение цвета волос, а не только стрижка, благоприятно повлияет на любовную сферу жизни.
29 апреля - быстрый рост волос и карьерный рост.
Май
1 и 29 мая - удачные дни для завивки, а после этого – для разговоров с начальством.
14 и 28 мая – волосы растут медленнее, но зато стрижка будет долго в хорошей форме. Удача во всех начинаниях.
17 мая - стрижка придаст объём, а также снимет усталость.
20 мая - волосы станут крепкими и полными энергии, исполнение задуманного.
27 мая - волосы будут податливы для укладки, сюрприз от друга.
Июнь
3 июня - при окрашивании усилится эффект от покраски, а также повышение заработной платы.
10 и 13 июня - волосы долго останутся в идеальной форме, выгодное предложение от близкого.
19 июня - стрижка придаст объём и поселит уверенность в себе.
Июль
1-3 июля – стимуляция роста волос и придёт решение сложной проблемы.
9 июля – улучшение структуры волос и исполнение заветного желания.
12 и 27 июля – волосы будут податливы для укладки, сюрприз от друга.
17 и 18 июля – волосы станут крепкими и полными энергии, исполнение задуманного.
30 и 31 июля – смена цвета волос со светлого на тёмный поможет реализовать свои задумки в профессиональной деятельности.
Август
8 августа - придание объёма и эластичности, решение давних проблем.
14 и 24 августа – стимуляция роста волос и придёт решение сложной проблемы.
16-17 августа – волосы долго останутся в идеальной форме, выгодное денежное предложение.
26 августа – эксперименты с причёской хорошо повлияют и на имидж.
30-31 августа - стрижка укрепит, оздоровит волосы, а также благоприятно отразится на профессии.
Сентябрь
6 сентября – представить во время стрижки, что негатив уходит от вас. Это поднимет настроение, зарядит позитивом.
9, 12 и 30 сентября – если укоротить волосы, то у них увеличится рост. Исчезнет проблема со здоровьем.
14 сентября – волосы станут крепче от корня и приобретут натуральный блеск, позитивное мышление.
23 сентября – кроме стрижки, нужно и покраситься: любой оттенок будет смотреться свежо и стильно, что отлично отразится на личной жизни.
27, 28 сентября - после подравнивания локонов настроение станет лучше, уйдёт стресс и внутреннее напряжение.
Октябрь
9, 12 октября – волосы долго останутся в идеальной форме, выгодное денежное предложение.
24, 28 октября – медленный рост позволит сохранить форму дольше, перемирие со второй половинкой.
29-30 октября - эксперименты с причёской хорошо повлияют и на имидж.
Ноябрь
5 ноября – стрижка придаст объём, а также снимет усталость.
8 ноября – волосы станут крепче от корня и приобретут натуральный блеск, позитивное мышление.
14 ноября – удачные дни для завивки, а потом - разговоров с начальством.
21-23 ноября – волосы станут крепкими и полными энергии, исполнение задуманного.
27 ноября – волосы долго останутся в идеальной форме, выгодное денежное предложение.
Декабрь
4 декабря - волосы станут крепкими и полными энергии, исполнение задуманного.
12-13, 20 декабря – стимуляция роста волос и придёт решение сложной проблемы.
21, 27, 28 декабря - медленный рост волос позволит сохранить форму дольше, идеальные любовные отношения.
Хотя стрижка – не столь серьёзное событие, как покупка дома, рождение ребёнка или же приобретение авто, но лучше всё же знать самые благоприятные даты для стрижки в 2024 году, чтобы всегда выглядеть стильно и притягивать только хорошее.
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