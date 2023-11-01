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Самые благоприятные даты для стрижки в 2024 году

Стрижка – это не просто процедура для волос, делающая их крепкими и красивыми, а настоящий ритуал, влияющий на благополучие и энергетику. Именно поэтому астрологи и рекомендуют стричь волосы, исходя из фазы Луны, ведь именно от неё зависит не только новый образ, но и будущее в целом.

 

Самые благоприятные даты для стрижки в 2024 году

 

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Идеальные даты для лучшей стрижки

Январь

 

1 января – благоприятное влияние на рост волос и успех в профессиональной деятельности.

2 января – укрепление волос и удача в любовной сфере.

3 января – насыщение питательными веществами, радостные события в течение месяца.

8 января – улучшение структуры волос и исполнение заветного желания.

9 января – придание природного блеска, увеличение денежного потока.

18 января – активизация роста волос, наступление романтического периода жизни.

31 января – придание объёма и эластичности, решение давних проблем.

 

Февраль

 

6-8 февраля – быстрый рост волос и карьерный рост.

16 февраля – волосы будут податливы для укладки, сюрприз от любимого человека.

21 февраля – долго останутся в идеальной форме, удача в области денег.

22 февраля – стимуляция роста волос и придёт решение сложной проблемы.

 

Март

 

2 и 8 марта – эксперименты с причёской хорошо повлияют и на имидж.

6 марта – стрижка придаст объём, а также снимет усталость.

7 марта - насыщение питательными веществами и решение проблем со здоровьем.

14 марта - придание природного блеска, увеличение денежного потока.

20 и 22 марта – после стрижки необходимо сделать укрепляющую маску, а также позвонить друзьям – будут ждать приятные новости.

23 марта – стрижка придаст объём и поселит уверенность в себе.

30 марта – блондинка, перекрасившаяся в брюнетку, сможет исполнить своё давнее желание.

 

Апрель

 

1 апреля - кардинальная смена цвета волос после стрижки может помочь в достижении успеха на работе.

2 апреля – волосы долго останутся в идеальной форме, выгодное денежное предложение.

12 и 20 апреля – волосы станут крепкими и полными энергии, исполнение задуманного.

18, 20 и 30 апреля – изменение цвета волос, а не только стрижка, благоприятно повлияет на любовную сферу жизни.

29 апреля - быстрый рост волос и карьерный рост.

 

Май

 

1 и 29 мая - удачные дни для завивки, а после этого – для разговоров с начальством.

14 и 28 мая – волосы растут медленнее, но зато стрижка будет долго в хорошей форме. Удача во всех начинаниях.

17 мая - стрижка придаст объём, а также снимет усталость.

20 мая - волосы станут крепкими и полными энергии, исполнение задуманного.

27 мая - волосы будут податливы для укладки, сюрприз от друга.

 

Июнь

 

3 июня - при окрашивании усилится эффект от покраски, а также повышение заработной платы.

10 и 13 июня - волосы долго останутся в идеальной форме, выгодное предложение от близкого.

19 июня - стрижка придаст объём и поселит уверенность в себе.

 

Июль

 

1-3 июля – стимуляция роста волос и придёт решение сложной проблемы.

9 июля – улучшение структуры волос и исполнение заветного желания.

12 и 27 июля – волосы будут податливы для укладки, сюрприз от друга.

17 и 18 июля – волосы станут крепкими и полными энергии, исполнение задуманного.

30 и 31 июля – смена цвета волос со светлого на тёмный поможет реализовать свои задумки в профессиональной деятельности.

 

Август

 

8 августа - придание объёма и эластичности, решение давних проблем.

14 и 24 августа – стимуляция роста волос и придёт решение сложной проблемы.

16-17 августа – волосы долго останутся в идеальной форме, выгодное денежное предложение.

26 августа – эксперименты с причёской хорошо повлияют и на имидж.

30-31 августа - стрижка укрепит, оздоровит волосы, а также благоприятно отразится на профессии.

 

Сентябрь

 

6 сентября – представить во время стрижки, что негатив уходит от вас. Это поднимет настроение, зарядит позитивом.

9, 12 и 30 сентября – если укоротить волосы, то у них увеличится рост. Исчезнет проблема со здоровьем.

14 сентября – волосы станут крепче от корня и приобретут натуральный блеск, позитивное мышление.

23 сентября – кроме стрижки, нужно и покраситься: любой оттенок будет смотреться свежо и стильно, что отлично отразится на личной жизни.

27, 28 сентября - после подравнивания локонов настроение станет лучше, уйдёт стресс и внутреннее напряжение.

 

Октябрь

 

9, 12 октября – волосы долго останутся в идеальной форме, выгодное денежное предложение.

24, 28 октября – медленный рост позволит сохранить форму дольше, перемирие со второй половинкой.

29-30 октября - эксперименты с причёской хорошо повлияют и на имидж.

 

Ноябрь

 

5 ноября – стрижка придаст объём, а также снимет усталость.

8 ноября – волосы станут крепче от корня и приобретут натуральный блеск, позитивное мышление.

14 ноября – удачные дни для завивки, а потом - разговоров с начальством.

21-23 ноября – волосы станут крепкими и полными энергии, исполнение задуманного.

27 ноября – волосы долго останутся в идеальной форме, выгодное денежное предложение.

 

Декабрь

 

4 декабря - волосы станут крепкими и полными энергии, исполнение задуманного.

12-13, 20 декабря – стимуляция роста волос и придёт решение сложной проблемы.

21, 27, 28 декабря - медленный рост волос позволит сохранить форму дольше, идеальные любовные отношения.

 

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Хотя стрижка – не столь серьёзное событие, как покупка дома, рождение ребёнка или же приобретение авто, но лучше всё же знать самые благоприятные даты для стрижки в 2024 году, чтобы всегда выглядеть стильно и притягивать только хорошее.


 (голосов: 6)
Автор: Татьяна Арнаутова
Вчера, 09:22

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