Тип женщины, который нравится мужчине в зависимости от его знака Зодиака

У каждого мужчины свой идеал женщины, и часто он зависит от знака Зодиака, под которым родился парень. Потому что звёзды влияют на характер, темперамент и, соответственно, на женский образ, который по нраву представителям определённого зодиакального созвездия.

Какой женский тип нравится парням разных знаков Зодиака

Овен. Овен предприимчивый, энергичный и независимый. И эти качества ему в нём самом нравятся, поэтому их же он ищет и в женщине. Ему нравятся дамы, которые смогут разделить его приключенческий дух и любовь к природе, она не должна бояться испачкаться, находясь на свежем воздухе. Овну нужна женщина, с которой он сможет провести воскресный вечер, расслабляясь перед телевизором и попивая пиво, а не вечно жалующаяся на то, что он не водит её в модные рестораны. Ему нужна женщина, которая сможет с лёгкостью отличать обман от лжи, чтобы и его могла расколоть, а также немного нахальная.

Телец. Для него важна в отношениях верность, поэтому Телец ищет женщину, которая позволит ему чувствовать себя в безопасности, которая не будет играть с ним в игры. Что же касается внешности, то он за ней не гонится. Для этих парней важнее женственность, юмор и острый ум, чтобы было о чём поговорить и над чем посмеяться. Его вторая половинка должна отвечать за свои слова, он не любит, когда женщина много говорит ни о чём, она должна уметь создавать домашний уют и комфорт, в их доме должно быть чисто и пахнуть вкусной едой. Рядом с ней Телец должен чувствовать себя самим собой, не придумывая себе необходимые для идеальных отношений образы и роли.

Близнецы. Всё, чего жаждет мужчина-Близнец, — это, чтобы ему бросали вызов, и не только в постели. Его потянет к женщине, которая сможет сравниться с его интеллектом и заставит его выйти из зоны комфорта. Она должна быть умна и разговорчива, так как беседа для него является формой прелюдии. Его возбуждают разговоры девушки, которая ему очень нравится. Молчаливая интеллектуалка – точно не его вторая половинка. Хотя его покоряют девушки, умеющие внимательно слушать. Что же касается внешности, то она не играет большой роли, однако с неяркой женщиной он точно не захочет строить отношения.

Рак. Он самый чувственный из всех мужчин Зодиака, и время от времени его нужно заверять, что чувства женщины к нему искренние, и желательно это делать во всеуслышание. Рак сделает всё, чтобы сделать свою любимую счастливой, но она должна отвечать тем же. Он любит чувствовать себя нужным, поэтому его тянет к дамам с трудным прошлым. Этот мужчина приложит все усилия, чтобы рядом с ним она ощущала безопасность. Девушка в беде — это тот женский тип, которого Рак жаждет больше всего. Он должен её спасти, а она его полюбить, как своего сказочного рыцаря, защитившего любимую от дракона.

Лев. Кого ещё мог бы желать король, кроме своей королевы? Лев обязательно выберет ту, которую считает равной себе. Он не может устоять перед уверенными в себе, сильными и страстными женщинами. Внешность имеет для представителя этого знака Зодиака огромное значение, большее, чем для любого другого мужского знака. Ему нужна девушка стильная, элегантная и потрясающе красивая, чтобы все обращали на неё внимание и завидовали Льву. В глубине души он понимает, что это поверхностные качества, но по-другому не может. Он хочет для себя самого лучшего и хочет иметь всё это в одной женщине, включая внутреннюю и внешнюю красоту.

Дева. В отличие от Льва, мужчину-Деву больше привлекает в женщинах внутренняя красота и интеллект. Вторая половинка в первую очередь должна быть его единомышленницей: похожий взгляд на жизнь сделает его очень счастливым. Ему нравится всё упрощать, поэтому ему не нравятся женщины, которые делают из мухи слона, драма – не для него. По сути, он жаждет девушку, которая его поймёт, девушку, для которой он сможет стать лучшим другом. Часто она находится прямо у него под носом, но он, к сожалению, этого не замечает, находясь в постоянном поиске своего недостижимого идеала. Но как только он начнёт оглядываться по сторонам, то счастливее не найдётся мужчины.

Весы. Этот мужчина ждёт признания и восхищения. Женщина, которая высокого мнения о нём и не боится об этом сказать, является его идеалом. Ему нравится получать комплименты от любимой, так как Весы понимают, что она говорит это искренне, а не ради какой-то цели. Для парней этого зодиакального созвездия важнее всего уважение и признание его друзей и семьи, мнение остальных его не беспокоит. Поэтому он и ищет вторую половинку, которая будет разделять его убеждения и жизненные цели. В его понимании, любимая – это его отражение, его настроение, ключик к замку от его сердца, которая всегда будет его воспринимать таким, какой он есть.

Скорпион. Мужчине этого знака Зодиака нужна чувственная, страстная женщина. Ему нравятся независимые женщины, от которых исходит аромат тайны и недосказанности. Она должна уметь давать ему отпор, так как характер у Скорпиона довольно сложный и выдержать его могут немногие. Если хорошо подумать, то этому парню нужна девушка немного сумасшедшая, такая же, как и он. К тому же, его вторая половинка должна чувствовать себя комфортно, не искать никаких в себе изъянов и не бояться быть самой собой. Неискренность Скорпион тут же почувствует и не простит её. Поэтому и не стоит даже пытаться носить маску, только бы понравиться этому знаку Зодиака.

Стрелец. Женщина, разделяющая его чувство юмора, — это самое главное, что ждёт Стрелец от своей второй половинки. Этот мужчина считает, что если она смеётся над теми же шутками, что и он, то им явно по пути. По сути, ему нужен кто-то, кто его понимает во всём. Кто-то, такой же оптимист, как и он, ведь он не воспринимает жизнь слишком серьёзно. Тот, кто не расстроится, если Стрелец устроит какую-нибудь глупую шутку или же влезет в авантюру с неприятными последствиями. Ему нужен кто-то, с кем он сможет наслаждаться жизнью, а также кто-то, кто будет рядом во время жизненных передряг и трудностей, которых у Стрельца хватает, но он старается на них не обращать внимания.

Козерог. Это может показаться немного необычным, но Козерог больше всего жаждет старомодной женщины, считающей, что инициатива должна исходить сугубо от мужчин. Обычно он не торопится знакомиться с девушкой, потому что хочет убедиться, что они совместимы. Ему нужна трудолюбивая, целеустремлённая, как и он сам, но умеющая вовремя остановиться и, в отличие от него, поставить работу на паузу и расслабиться. Козерог обожает праздники и веселье, но старательно это скрывает, избегая увеселительных мероприятий. Однако со второй половинкой он готов оторваться по полной, чтобы было, что вспомнить после череды рабочих будней.

Водолей. Он ценит в женщине уникальность, широту взглядов и интеллект, чтобы она пробуждала его разум и задавала ему вопросы, которых он не ожидал. Ему легко вступать в философские дебаты независимо от темы, потому что он знает понемногу обо всём. Он также любит веселиться и шутить, поэтому ему не нравятся женщины, которые не понимают его чувства юмора, невесёлые и зажатые, не умеющие видеть хорошее в мелочах. К тому же, Водолею не по нраву меркантильные девушки, с такими он точно не станет строить отношения. Вторая половинка, в его понимании, должна наравне с ним зарабатывать и пополнять их общий бюджет.

Рыбы. Мужчина этого зодиакального знака мечтает о творческой и артистичной женщине, умеющей мечтать, как и он. Ему нужна девушка, которая действительно сможет понять его и его чувствительную натуру, только так он будет счастлив в паре. Лучшей парой для мужчины-Рыб станет современная женщина-хиппи. Она отличный слушатель, артистична, непосредственна, и станет для него источником вдохновения для мечтаний о большом и светлом.