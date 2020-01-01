Все женщины прекрасны по-своему, и внешние данные, как показал опрос мужчин, не главное. Конечно, каждому хотелось бы видеть рядом с собой очаровательную, харизматичную и умную спутницу с шикарными формами, но это всё потом. Первоначально мужчин притягивает совсем другое. Что именно, расскажут астрологи, которые выделили 5 самых привлекательных и желанных знаков Зодиака, постоянно купающихся в мужском внимании.

Самые привлекательные и желанные знаки Зодиака

Овен. Этот знак безумно нравится сильному полу, так как имеет множество черт характера, похожих на мужские. К тому же они умеют себя подать так, что мужчина просто не сможет не обратить на Овна внимания. Притягательная внешность, красивая одежда и умело построенный разговор способны снести голову не одному мужчине. Лев. Эти женщины с малых лет отличаются артистизмом и желанием быть в центре внимания, восхищая окружающих своей внешностью, стилем и позитивностью. Львицам чужды комплексы, они знают, что природа их одарила харизмой и притягательностью, которой они вовсю и пользуются. Ко всему прочему, Львы обладают высоким интеллектом, помогающим этому знаку манипулировать мужчинами и добиваться от них всего, что только пожелают. Скорпион. Загадочность этого знака притягивает мужчин, как магнит. Женщины-Скорпионы соблазнительны, очаровательны и «без стопов» в любви: позволяют себе творить с мужчинами всё, что только пожелают. Заманив «жертву» в свои сети, такая женщина начинает устраивать проверку на прочность, кстати, делая это на инстинктивном уровне, и тот, кто её проходит, будет вознаграждён страстью и чувственностью этого знака. Козерог. Привлекательность женщины этого знака заключается в её сильном характере. Она настолько упряма, решительна и настойчива, что спорить с ней бесполезно. К тому же, многие из Козерогов обычно обладают нестандартной внешностью, которая просто притягивает к себе мужские взгляды. Мужчинам за честь становится покорить такую экзотическую и сильную женщину; ради того, чтобы её добиться, они готовы на всё. Рыбы. Ранимость, чувственность и женственность Рыб вызывает у мужчин желание защитить это хрупкое и беспомощное создание. Но на самом деле это очень сильные женщины, которые в трудную минуту сами не сломятся и поддержат своего партнёра. Рыбы – харизматичны, с особым складом ума, творческие и очень привлекательные, хотя часто и не осознают, насколько притягательны для сильного пола.

Женщина, по мнению сильного пола, должна дарить эмоции, привлекать внимание и удерживать его. Не всем это удаётся, поэтому астрологи и определили только 5 самых привлекательных и желанных знаков Зодиака, которые с лёгкостью могут заманить в свои сети очарования и привлекательности любого мужчину.