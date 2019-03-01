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Женщинам этих знаков Зодиака не нужен мужчина, чтобы быть счастливой

Существует мнение, что женское счастье заключается в том, чтобы рядом с ней был любимый и любящий мужчина. Она будет о нём заботиться, ждать с вкусным обедом, а он будет приносить в дом деньги, одаривать её подарками. И ничего не нужно больше прекрасному полу. Наверняка, многие девушки именно так и представляют своё счастье, но не все. Некоторые считают, что счастье не должно полностью зависеть от мужчины, партнёр - лишь его часть, у кого-то большая, а у кого-то и меньшая. Итак, желаете узнать, женщинам какого знака Зодиака не нужен мужчина, чтобы быть счастливыми? Читайте ниже, какие женщины счастливы без мужчин. 

 

женщины которым не нужен мужчина чтобы быть счастливыми

 

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Женское счастье без мужчин

1. Овен. Женщины, рождённые под этим зодиакальным созвездием, по своей натуре очень импульсивны, стремятся к немедленным результатам. И нет такого мужчины, который мог бы дать им всё, что они пожелают, быстрее, чем они сами себе. Поэтому им проще жить в одиночестве, в своём ритме, делая всё, что хочется и когда хочется. Это и есть их большое счастье. 

 

2. Телец. Рождённые под этим знаком Зодиака - самые упрямые и независимые женщины, которые счастливы, когда всё происходит по их собственному плану. Не каждый мужчина сможет танцевать под их дудочку. Женщины-Тельцы предпочитают быть одинокими ещё по причине своей природной практичности: они долго взвешивают все за и против, прежде чем впустить в свою жизнь мужчину.

 

3. Скорпион. Эти женщины - настолько самодостаточные личности и всегда всего добиваются своим трудом и умом, получая от этого огромный кайф, что мужчина только помешает их счастью. К тому же, женщинам-Скорпионам придётся быть хотя бы иногда сдержаннее в своих эмоциях, чтобы не ужалить партнёра, что тоже не сделает их счастливыми. 

 

4. Стрелец. Рождённые под этим знаком Зодиака очень ценят свою свободу, а отношения могут помешать им делать то, что больше всего им нравится. К тому же, они очень жестоки в своих высказываниях, что не каждому мужчине придётся по нраву. Но и это ещё не всё – женщины-Стрельцы не переносят, когда находятся под давлением, а ведь в большинстве своём сильный пол любит командовать, - и от этого они становятся несчастными. 

 

5. Рыбы. Творческая личность, очень ранимая, поэтому найти мужчину, который бы её понял и не обидел, ей тяжело. Она скорее предпочтёт одиночество, чем жить с человеком-диктатором или с тем, кто ничего не может добиться в своей жизни. Неудачники ей не по нраву. 

 

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Теперь вы знаете, что для этих 5 женщин не нужен мужчина, чтобы быть счастливой. Но это не означает, что женщины, рождённые под такими знаками, как Овен, Телец, Скорпион, Стрелец и Рыба, всю жизнь проведут в одиночестве. Просто они понимают, что мужчина – это дополнение к их счастью. 


 (голосов: 3)
Автор: Татьяна Арнаутова
Вчера, 08:08

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