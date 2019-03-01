Женщинам этих знаков Зодиака не нужен мужчина, чтобы быть счастливой

Существует мнение, что женское счастье заключается в том, чтобы рядом с ней был любимый и любящий мужчина. Она будет о нём заботиться, ждать с вкусным обедом, а он будет приносить в дом деньги, одаривать её подарками. И ничего не нужно больше прекрасному полу. Наверняка, многие девушки именно так и представляют своё счастье, но не все. Некоторые считают, что счастье не должно полностью зависеть от мужчины, партнёр - лишь его часть, у кого-то большая, а у кого-то и меньшая. Итак, желаете узнать, женщинам какого знака Зодиака не нужен мужчина, чтобы быть счастливыми? Читайте ниже, какие женщины счастливы без мужчин.

Женское счастье без мужчин

1. Овен. Женщины, рождённые под этим зодиакальным созвездием, по своей натуре очень импульсивны, стремятся к немедленным результатам. И нет такого мужчины, который мог бы дать им всё, что они пожелают, быстрее, чем они сами себе. Поэтому им проще жить в одиночестве, в своём ритме, делая всё, что хочется и когда хочется. Это и есть их большое счастье.

2. Телец. Рождённые под этим знаком Зодиака - самые упрямые и независимые женщины, которые счастливы, когда всё происходит по их собственному плану. Не каждый мужчина сможет танцевать под их дудочку. Женщины-Тельцы предпочитают быть одинокими ещё по причине своей природной практичности: они долго взвешивают все за и против, прежде чем впустить в свою жизнь мужчину.

3. Скорпион. Эти женщины - настолько самодостаточные личности и всегда всего добиваются своим трудом и умом, получая от этого огромный кайф, что мужчина только помешает их счастью. К тому же, женщинам-Скорпионам придётся быть хотя бы иногда сдержаннее в своих эмоциях, чтобы не ужалить партнёра, что тоже не сделает их счастливыми.

4. Стрелец. Рождённые под этим знаком Зодиака очень ценят свою свободу, а отношения могут помешать им делать то, что больше всего им нравится. К тому же, они очень жестоки в своих высказываниях, что не каждому мужчине придётся по нраву. Но и это ещё не всё – женщины-Стрельцы не переносят, когда находятся под давлением, а ведь в большинстве своём сильный пол любит командовать, - и от этого они становятся несчастными.

5. Рыбы. Творческая личность, очень ранимая, поэтому найти мужчину, который бы её понял и не обидел, ей тяжело. Она скорее предпочтёт одиночество, чем жить с человеком-диктатором или с тем, кто ничего не может добиться в своей жизни. Неудачники ей не по нраву.

Теперь вы знаете, что для этих 5 женщин не нужен мужчина, чтобы быть счастливой. Но это не означает, что женщины, рождённые под такими знаками, как Овен, Телец, Скорпион, Стрелец и Рыба, всю жизнь проведут в одиночестве. Просто они понимают, что мужчина – это дополнение к их счастью.