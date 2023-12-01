Никогда не делайте этого! Совет от звёзд для вашего знака зодиака

Часто говорят, что мы сами кузнецы своего счастья, и с этим тяжело поспорить. Ведь нередко люди сами мешают себе жить счастливее, успешнее и удачливее, мешают достигать поставленных целей, признаваться в чувствах к тому, кого любят больше всего на свете, а также быть самими собой. Как считают звёзды, каждому знаку Зодиака нужно перестать делать некоторые вещи, чтобы жизнь стала ярче и радостнее.

Что не рекомендуется делать знакам Зодиака

Овен. Выйдите из своей зоны комфорта, иначе так ничего и не добьётесь. Вы не сможете полностью раскрыть свой потенциал, если не оставите своё уютное тёплое местечко. Делайте то, что вас сильно пугает, только тогда получите желаемое. Запомните важное правило, что вы никогда не узнаете, на что способны, если не попробуете.

Телец. Перестаньте позволять другим людям управлять вами. Хотя Телец по своей сути упрямый знак, вы легко поддаётесь влиянию людей, которые вам небезразличны. Несмотря на то, что окружающие имеют добрые намерения, они не всегда могут знать, что лучше для вас. Слушайте всех, но делайте то, что подсказывает вам интуиция. Вы здесь, чтобы создавать свою собственную жизнь и совершать свои собственные ошибки, и ваши победы должны быть вашей наградой.

Близнецы. Перестаньте находиться среди людей, которые пытаются вас изменить. У вас двойственная личность, половинка тёмная и половинка, которая сияет ярче звёзд. Как и у каждого, у вас есть свои недостатки, но вы компенсируете их своими достоинствами. Вам нужны люди, которые примут вас такими, какие вы есть. Не ищите их одобрения и не заботьтесь о том, что они думают; просто будьте самим собой.

Рак. Перестаньте игнорировать негатив в окружающих. По своей природе вы постоянно ищете только хорошее в людях. И настолько концентрируетесь на плюсах, что не замечаете, насколько люди неискренни и нечестны с вами. Не каждый достоин вашей любви и внимания. Откройте глаза и сохраните своё сердце для тех, кто заслуживает того, чтобы быть в нём.

Лев. Перестаньте лениться. Большую часть времени вы предприимчивы, преследуете свои цели и находите лучший способ их достижения. Но иногда на вас нападает такая лень, что вы можете не подниматься неделями с кровати. Никогда не позволяйте лени останавливать вас на пути к успеху. Мотивируйте себя, возьмите волю в руки и достигнете желаемого величия.

Дева. Перестаньте корить себя за то, что не всё пошло так, как вы планировали. Вам нравится планировать каждый свой шаг, вам нравится знать, чего ожидать, и когда случается что-то неожиданное или всё идёт не так, как вы хотели, вы ругаете себя. Запомните, не всё в жизни требует плана. Иногда самое лучшее — это то, что происходит после того, как что-то пошло не так.

Весы. Не забывайте заботиться о себе. Ваше стремление к равновесию и гармонии может вывести вас на путь, на котором вы постоянно будете миротворцем среди близких вам людей. Вы тонете в чужих проблемах настолько, что забываете о себе. Если вы не перезарядитесь и не найдёте время немного побаловать себя, вы никому не поможете. Также помните, что вы не несёте бремя мира на своих плечах, и что людям стоит самим решать собственные проблемы, без вашей помощи.

Скорпион. Перестаньте слишком остро реагировать. Вы чрезвычайно страстны, и хотя это замечательная черта, она также может быть и отрицательной. Вы склонны слишком остро реагировать и принимать всё близко к сердцу. Попробуйте больше слушать и меньше говорить. Помните, что у каждой истории есть две стороны и что вам не обязательно всегда быть правым.

Стрелец. Перестаньте быть слишком расслабленным. Не волноваться по пустякам, конечно, прекрасное качество, но не стоит всё происходящее воспринимать как мелочи жизни, откладывая решение проблем на потом. Дело в том, что такой подход негативно влияет на ваших близких и друзей, а также коллег, которые на вас надеются. Подумайте о них и делайте то, что нужно сделать, вовремя.

Козерог. Перестаньте думать и начните делать. Вы очень умный человек. Вам нравится разрабатывать стратегии достижения своих целей. Негативная сторона этого в том, что иногда вы ничего не делаете и застреваете в процессе планирования. Так что планируйте меньше, и больше действуйте. Оценивать риски и разрабатывать стратегию — это нормально, но не позволяйте этому длиться слишком долго; начните процесс активации — ваша работа и ваша личная жизнь благодаря такому подходу станут в разы лучше.

Водолей. Перестаньте думать, что у каждого такое же доброе сердце, как у вас. Вы целиком отдаёте себя людям, которых любите, ни с кем себя не сравниваете и никому не завидуете. К сожалению, не все разделяют вашу точку зрения, и есть люди, которые воспримут вашу доброту как слабость. Они будут эксплуатировать вас любым возможным способом. Пришло время сказать им, чтобы они прекратили так поступать, даже ценой вашей дружбы или отношений.

Рыбы. Перестаньте приуменьшать своё я ради комфорта окружающих. Вы исключительный знак, но очень застенчивый, и скрываете свою артистическую сторону, как и все остальные таланты. Вы боитесь критики и не хотите, чтобы другие чувствовали себя хуже. Пора перестать так думать. Приветствуйте критику как стимул, который вам нужен, чтобы добиться большего. Не принижайте себя и не скрывайте свои достоинства из-за других людей; вам нужно научиться ставить себя на первое место.

Послушайте звёздных советов – начните жизнь с чистого листа. Поверьте, вам станет намного проще жить.