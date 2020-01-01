3 самых креативных и талантливых знака Зодиака

С ними никогда не скучно. Они могут решить любую проблему, пусть не всегда правильно, но точно оригинально. Астрологи назвали 3 самых креативных знака Зодиака - Водолей, Рыбы и Рак. Да, не все люди умеют использовать такой специфический подарок звёзд. Зато те, кто научился, получают массу плюсов. Чаще всего они занимают высокие должности, успешно реализуют способности в бизнесе или творческой сфере.

3 самых креативных знака Зодиака – особенности характеров

Водолей

Педантизм и рационализм для него смерти подобны. Творческая личность и типичный индивидуалист, который, словно новая батарейка, всегда полон энергии. Может работать в команде, но предпочитает независимость. Звёзды одарили представителей воздушного знака чрезвычайно развитым шестым чувством. Любимчики Сатурна и Урана кайфуют, когда оказываются в эпицентре бурно развивающихся событий. Они заранее знают, чем всё закончится, но искренне наслаждаются процессом изменений. Водолею нравятся достижения технического прогресса. Он с удовольствием использует новинки, и сам любит придумывать необычные вещи. Не боится защищать своё мнение, но теряется в активном споре.

Сильные стороны: интеллект, абстрактное мышление, изобретательность.

Слабости: специфическая логика, непоследовательность, внушаемость.

Рыбы

Романтики, мечтатели и авантюристы не случайно попали в список самых креативных знаков Зодиака. Подопечных Нептуна часто упрекают в лени и инертности. Да, есть такие грехи. Но стоит Рыбам загореться целью, они обязательно найдут способ лучшей её реализации. Люди этого знака умеют объединять несовместимые, казалось бы, вещи. Они обладают удивительной фантазией и неисчерпаемым творческим потенциалом. Рядом с ними всегда верные друзья и преданные соратники. Особенно успешны те, у кого в ближайшем окружении есть мудрый идейный вдохновитель, умеющий вдохновить и поставить правильные цели.

Сильные стороны: интуиция, щедрость, творческая одарённость.

Слабости: нерешительность, отсутствие самодисциплины.

Рак

Характеризуя представителей четвёртого по порядку знака Зодиака, обычно вспоминают их чувствительность, эмоциональность, консерватизм. Их часто упрекают в излишней замкнутости. На самом деле у Раков необыкновенно развитое воображение и великолепный творческий потенциал. Они не любят выставлять таланты на показ, но, если возникает такая необходимость, протеже Луны блестяще справляются с проблемой. Люди этого знака проявляют чудеса смекалки, когда дело доходит до починки старых любимых вещей. А те, кому удаётся своевременно осознать внутренний потенциал, скидывают панцирь и достигают успехов в музыкальном или литературном жанре.

Сильные стороны: дальновидность, развитые аналитические способности.

Слабости: пассивность, замкнутость.

Не огорчайтесь, если ваш знак Зодиака не попал в тройку самых креативных. Астрологи в первую очередь обозначили тех, кому звёзды предписывают мыслить нестандартно, действовать вопреки стереотипам. Многие люди развивают в себе эти качества самостоятельно, используя специальные упражнения и логические игры.