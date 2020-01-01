Топ-5 самых душевных знаков Зодиака

Здорово, когда среди друзей есть люди, по-настоящему сострадательные, полные глубоких эмоций, способные искренне порадоваться или посочувствовать. Астрологи подсказали 5 самых душевных знаков зодиака, это – эмпаты, которые разделят с вами и радость, и печаль. Скажете - глупость?! Ничего подобного, если, конечно, вам не нравится окружение, состоящее из одних лишь лицемеров. Читайте и запоминайте, ведь вокруг нас не так много действительно отзывчивых людей!

Выбирайте друзей правильно: 5 самых душевных знаков зодиака

1. Рыбы

Представители водного знака славятся добротой и милосердием. Бескорыстная помощь людям – их жизненная миссия. Рыбам можно озвучивать любую проблему, они всегда найдут нужные слова (или средства) для поддержки. И не опасайтесь, ваши сокровенные тайны не станут известны общественности. Феноменальная интуиция помогает подопечным грозного Нептуна выбрать лучший способ выхода из сложных ситуаций. Благодаря тактичности, мудрости, сердечности вокруг Рыб всегда много друзей, с которыми у них самые тёплые и душевные отношения.

2. Стрелец

Безудержные оптимисты, люди-огоньки стремятся к лидерству, любят находиться в центре внимания. В сравнении с Рыбами, Стрельцы не настолько душевны, но очень общительны и дружелюбны. Их чувство самоуважения зависит не от того, сколько денег в кошельке, а базируется на одухотворённости, культурном опыте и природной красоте, которую когда-либо доводилось наблюдать. Любимчики Юпитера живут тем, что сосредоточены на людях: помогают обездоленным, распространяют духовные ценности, прививают неучам тягу к знаниям. Многих из них, правда, упрекают в тщеславии, но это – не порок.

3. Водолей

Блаженные гении одухотворены вдумчивостью и бесконечными попытками изменить мир к лучшему. Водолеи охотно помогают всем нуждающимся, будь то друзья, члены семьи или совершенно незнакомые люди. Когда представители этого знака перестают думать о великом будущем человечества, их подстерегает коварная депрессия. Благо, всегда находятся страждущие, требующие внимания и заботы. Главный плюс Водолеев заключается в том, что они не просто хотят улучшить жизнь, а действуют, предлагая рациональные инновации.

4. Рак

Подопечных ночной владычицы Луны астрологи характеризуют, как самых сострадательных и чувствительных из всех представителей гороскопа. Хоть Раки и пытаются моделировать образ безразличного человека, но в душе всегда обеспокоены происходящими событиями, переполнены эмоциями. Да, их слова поддержки скупы и иногда грубоваты, но так происходит не из-за равнодушия, а потому, что срабатывает врождённый психологический барьер. Удивительно, но у самого душевного знака зодиака, как правило, немного друзей, зато все настоящие.

5. Девы

Требовательность, скрупулёзность, надёжность – чаще всего подопечным деляги-Меркурия приписывают именно эти черты характера. На самом деле представители знака Девы чувствительны и сердобольны. Они замечают мелкие детали, которые пропускает большинство людей, не устают поражаться незатейливой, но удивительной красотой повседневной жизни. Девам свойственна поэтическая природа, отражающая их душевность. В трудные минуты они находят простые, но единственно правильные слова утешения.

Вы нашли себя в пятёрке самых душевных знаков зодиака? Как считаете, кого из представителей гороскопа астрологи незаслуженно похвалили? А может, о ком-то забыли? Подробности обсуждаем в комментариях.