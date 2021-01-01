ТОП-5: Самые популярные знаки Зодиака

Есть люди, которые не только сами на позитиве, но и делятся своим хорошим настроением с окружающими. Они приветливы, щедры и готовы всегда протянуть руку помощи. Поэтому их все ценят, любят и уважают. Такой подход к жизни определяется зодиакальным созвездием, под которым родился человек. Астрологи выделили пятёрку самых популярных знаков Зодиака.

Их ценят и любят. Самые популярные знаки Зодиака

Весы. Глядя на этот знак, приходит мысль, что это самый добрый, отзывчивый и суперпозитивный человек, с которым хочется общаться, дружить и, конечно, доверять. Весы всегда готовы выслушать, дать добрый совет, никогда не откажут в помощи, поэтому к ним и тянутся окружающие. У Весов много хороших знакомых, которые уважают и ценят общение с этим знаком Зодиака. Однако при всей своей доброжелательности Весы мало кого подпускают к себе, держа всех на большом расстоянии, никому полностью не доверяя. Особенно они не любят рассказывать, что у них на душе. Хотя внимательный человек моментально заметит, что в жизни Весов не всё в порядке – грусть в глазах и избегание общения всегда выдают настоящее настроение представителей этого зодиакального созвездия. Телец. Прирождённый оратор и отличный слушатель просто не может не пользоваться популярностью у окружающих. К тому же, Телец не просто слушает, но и даёт, если чувствует, что это надо собеседнику, полезный совет, даже если сам не разбирается в данном вопросе. От представителей этого знака исходит настолько прекрасная энергетика, что рядом с ними всегда тепло, уютно и сытно. Тельцы обязательно накормят вкусным обедом и напоят крепким чаем, которые как раз и помогают расслабиться рядом с ними. Правда, есть риск всё-таки кое-кому получить по лбу копытом. Но только за дело и после очень долгих провокаций. Тельцы очень терпеливы по отношению к окружающим, даже если видят, что их используют. Однако в определённый момент у них терпение лопается, и тогда они всё сносят на своём пути. После чего очень тяжело себя чувствуют и тут же пытаются загладить несуществующую вину. Стрелец. У представителей этого знака невероятная харизма. Стрелец – активен и целеустремлён. Звёзды наградили его большим умом и интуицией, поэтому он тонко чувствует проблемы окружающих и всегда находит способ, как им помочь. Именно за умение поддержать в нужный момент все его и обожают. У этого знака много друзей, знакомых и связей. Большая группа поклонников Стрельца найдётся и среди любителей тусовок, так как с ним никогда не бывает скучно. Однако заядлым домоседам это не по нраву, поэтому они и стараются обращаться за помощью к этому знаку только в самые сложные моменты, точно зная, что им помогут, но при этом могут затянуть в какую-то авантюру. Лев. Его невозможно не любить, потому что он настолько оптимистичный и энергичный, что за ним могут пойти массы. Лев – весёлый и жизнерадостный, с ним не соскучишься. К тому же, он никогда не отказывает в помощи, даже когда его не просят. Он интуитивно чувствует, что в данный момент человеку нужна поддержка. Хотя нередко находятся и такие, кого сильно раздражает, когда Львы лезут в их дела, даже если они это делают и от чистого сердца. Поэтому есть среди окружающих и сторонящиеся представителей этого зодиакального созвездия, но врагов ни одного не найдётся. Дева. У этого знака очень много знакомых, которые ценят его за поддержку в трудную минуту. Девы чаще помогают не словом, а делом. Они найдут прекрасного адвоката, если у приятеля сложная семейная ситуация, отличного врача коллеге, у которого проблемы со здоровьем, и разрулят самую сложную ситуацию даже малознакомого человека, который, конечно же, впоследствии будет очень благодарен Деве. Однако в обычной жизни этот знак не очень любит общаться с окружающими. Ему комфортнее в своём доме и со своей семьёй готовить, например, воскресный обед или же просто играть в какие-то игры, смотреть сериал.

Их ценят и любят: самые популярные знаки Зодиака никогда не оставят в беде, поднимут настроение и просто будут рядом, чтобы выслушать или же дать совет. И окружающие всегда отвечают им взаимностью – любовью и уважением.