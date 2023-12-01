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5 знаков зодиака, которые флиртуют со всеми, кого встречают

Флирт – это прекрасный способ привлечь внимание понравившейся особы, поэтому прибегают к нему и мужчины, и женщины. Но он не всегда означает серьёзные намерения, довольно многие флиртуют ради флирта. Как говорится, потому что умеют и потому что душа требует. Так астрологи выявили 5 зодиакальных созвездий, которые кокетничают независимо от того, состоят ли они в браке или в серьёзных любовных отношениях, а всё лишь потому, что не могут удержаться от него. Кто же эти любители флирта?

 

5 знаков зодиака, которые флиртуют со всеми, кого встречают

5 зодиакальных созвездий, которые постоянно флиртуют

Овен. Это бесстрашный знак Зодиака, обладающий неоспоримым магнетизмом, который притягивает к нему противоположный пол. Овны не боятся проявлять инициативу, к тому же известны своей любовью к соревнованиям, что делает их профессионалами в области флирта. Если они решили кого-то покорить, то остановить их невозможно: пока не добьются своего, не остановятся, и флирт – это их главный конёк. Они могут сыграть ради достижения цели любую роль – плохого мальчика или девочки, джентльмена или леди, роковую женщину или скромного мужчину. К тому же, они известны своим умением производить прекрасное первое впечатление, что тоже способствует новым знакомствам, в том числе и романтического характера. Перед Овном невозможно устоять, и они это знают и используют.

 

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Близнецы. Они невероятные мастера диалога. Остроумный и игривый характер этого знака Зодиака делает их отличными собеседниками. Они быстро соображают и с лёгкостью приспосабливаются к любой ситуации. Близнецы наслаждаются своим окружением, особенно если оно стимулирует их интеллектуально. Однако вести умные беседы этот знак не любит, уводя серьёзный разговор в направлении обмена комплиментами и каламбурами. Поэтому и флирт для них – шанс показать свой ум и остроумие, так что воспринимать его как повод к продолжению знакомства не стоит. О настоящей симпатии даже не стоит и думать. Кстати, даже когда Близнец по-настоящему влюблён, он всё равно будет вести себя также игриво и кокетливо, поэтому распознать его чувства невозможно.

 

Лев. Короли и королевы Зодиака, известные своим царственным обаянием. У них есть естественная харизма, которая привлекает людей и делает их в любой ситуации центром внимания. Им нравится, когда ими восторгаются, они купаются в лучах славы. Однако и сами они щедры на ласковые слова, любят осыпать других комплиментами, хваля даже за мелкие достоинства человека, а их уверенность только добавляет им очарования, тем самым притягивая восхищённые взгляды противоположного пола. Они не стесняются демонстрировать свои таланты и способности, к тому же обладают великолепным чувством юмора, поэтому всегда являются душой компании. Устоять перед их обаянием невозможно, и они это знают, поэтому всегда готовы к флирту, который ни в коем случае нельзя воспринимать всерьёз.

 

Весы. Весы стремятся к гармонии и балансу в отношениях. Они известны своим обаянием и грацией. Умеют заставлять других чувствовать себя особенными и ценными. Кроме того, обладают даром говорить комплименты и создавать атмосферу романтики. Поэтому и считаются гуру флирта. Прекрасно сочетают умственную стимуляцию с чувственной привязанностью. Но самый удивительный дар этого знака Зодиака – умение считывать эмоции собеседника. В процессе беседы Весы смогут с лёгкостью поддерживать атмосферу нежного и мало уловимого интереса. Такой флирт на самом деле не несёт с собой ничего серьёзного, потому что он нужен для самоутверждения Весов и убеждения в очередной раз в своей привлекательности.

 

Стрелец. Представители этого знака Зодиака - авантюрные души, которым нравится исследовать новые горизонты. Их энтузиазм заразителен, у них открытый и свободолюбивый подход к жизни. Однако это чувство приключений распространяется и на их личную жизнь, поскольку заставляет их естественно флиртовать. Они всегда готовы к захватывающим встречам и спонтанным моментам для проверки своих романтических и интимных возможностей. Этот знак всегда стремится всем понравится, из-за чего часто позволяет себе нарушать границы в отношениях – становится откровенным и от этого очень привлекательным. Флирт обычно используется этим знаком Зодиака только с одной целью – расширить свой фан-клуб, где все тают от его очарования и обаяния.

 

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Эти 5 знаков зодиака флиртуют со всеми, кого встречают, часто по одной-единственной причине – самоутвердиться в своих глазах и окружающих. Ничего серьёзного от их флирта не стоит ждать.


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Автор: Татьяна Арнаутова
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