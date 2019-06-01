5 знаков Зодиака, помешанных на деньгах

Деньги по-разному влияют на людей, кого-то они сводят с ума, а для кого-то не представляют большой ценности. Но есть такие, которые помешаны на финансах. Оказывается, большая любовь к деньгам зависит от знака Зодиака, под которым родился человек. Итак, относитесь ли вы к тем, для кого стабильное материальное положение превыше всего?

Самые материалистические знаки Зодиака, помешанные на деньгах

1. Телец. Рождённые под этим созвездием по своей природе материалисты, поэтому деньги для них превыше всего. Они их любят и берегут, поэтому, получив заработную плату, тщательно планируют, как рационально её потратить. Тельцы не позволят себе бесполезные траты, точно зная, что им нужно, а без чего они смогут спокойно прожить. Такой рационализм объясняется тем, что без денег они чувствуют себя несчастными. Хотя и этот знак может пуститься во все тяжкие – потратить немалую сумму, гуляя с друзьями.

2. Рак. Для этого знака семья – превыше всего, ради неё он готов работать, не покладая рук. Главное, чтобы родные и близкие ни в чём не нуждались. На себе же Раки могут экономить, притом на всём, начиная от еды и заканчивая одеждой, при этом они не чувствуют себя ущемлёнными. Однако, если этот знак решит, что какая-то дорогостоящая вещь является прекрасным капиталовложением, то тут же потратит необходимую на неё сумму.

3. Дева. Это рассудительный и практичный знак Зодиака, поэтому безрассудная трата денег для них неприемлема. У них всегда есть денежный запас, который они оставляют на «чёрный день». И он у них наступает, так как у Дев есть маленькая слабость – красивые вещи: ювелирные украшения, шубы или же картины. На них они могут потратить все свои запасы и даже влезть в долги, которые постараются быстро отдать, работая без отдыха и сна. В итоге у них будет и желаемая вещь, и новый денежный запас на «чёрный день».

4. Скорпион. Власть – вот что важно для этого знака. Они хотят властвовать на работе, в отношениях с любимым человеком или другом, а также с детьми и родственниками. Деньги же в их восприятии – это сила, с помощью которой они могут добиться власти. Но при всём при этом Скорпионы очень не любят тратить свои деньги, им больше нравится, когда это делают другие и для них, например, делая дорогостоящие подарки.

5. Козерог. Этот знак умеет зарабатывать деньги, а также с толком их хранить, но только не в банке. Им он не доверяет. Чаще всего Козероги свои сбережения переводят в более крепкую валюту и складывают в укромном месте в доме. Или же свои финансовые запасы тайно переводят в недвижимость, антиквариат, считая это наиболее правильным капиталовложением.

Не факт, что представители других зодиакальных созвездий не делают денежных запасов, однако именно эти пять знаков Зодиака помешены на деньгах настолько, что они стали для них главной целью жизни.