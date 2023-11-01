6 знаков зодиака, которые являются магнитами для неприятностей

Каждый имеет хотя бы одного друга или знакомого, с которым постоянно попадаешь в неприятные ситуации – ссоры, скандалы, авантюры и т.п. Как считают астрологи, такие люди рождаются под определённым зодиакальным созвездием. Эти 6 знаков Зодиака они называют «магнитами неприятностей».

6 зодиакальных созвездий, привлекающих неприятности

Овен. Он известен своей импульсивностью и авантюрным духом. Овны как спички, всегда готовые разжечь ситуацию. Они любят адреналин и часто попадают в неожиданные и сложные обстоятельства. Их импульсивный характер может привести как к захватывающим приключениям, так и к непреднамеренным неприятностям. Притом часто они попадают в них не сами, а с друзьями или близкими, поэтому им и не стоит удивляться, что путешествие с Овном может быть как незабываемым и ярким, так и полным разных неприятных ситуаций – спущенные шины, потеря денег или же ссоры и погони.

Лев. Они обладают природной склонностью к драматизму и вниманию, поэтому и могут оказаться в центре напряжённых ситуаций, иногда даже не желая этого. Их магнетическое присутствие часто вызывает волнение, которое может перерасти в неприятности, а случайная встреча в драматическое событие, с одной стороны возбуждающее бурные эмоции, а с другой – конфликты и скандалы. Даже незнакомые люди, оказавшиеся под влиянием харизмы Львов, нередко становятся участниками сильных ссор и выяснений отношений или же даже драк. Близкие же и вовсе постоянно ждут неприятностей, которые преподнесёт Лев, поэтому и стараются предупредить их и оказаться поскорее в стороне. Правда, у них не всегда это получается.

Весы. Они известны своей любовью к балансу и гармонии. Как ни парадоксально, но их стремление выступать посредниками и поддерживать мир иногда ставит их в центр споров и трудностей. Весы случайно становятся магнитами для неприятностей, поскольку стремятся найти равновесие в неспокойных ситуациях. Представители этого знака, пытающиеся примирить двух враждующих друзей, могут оказаться объектом обвинений, даже если их намерения были чисты. Поэтому им нужно научиться держать своё желание помогать решать чужие споры под контролем, иначе спорящие помирятся, а Весы, полные неприятностей, останутся крайними в данной ситуации.

Скорпион. Скорпионы известны своей невероятной энергией и глубиной эмоций. Их магнетизм часто вовлекает людей в сложные, напряжённые отношения и ситуации, а также приводит к внутреннему конфликту и проблемам с окружающими. Сильная любовь Скорпиона может заставить его партнёра чувствовать себя подавленным, создавая эмоциональный хаос в их отношениях. Не каждый способен стерпеть непростой характер этого знака Зодиака, который он никогда не скрывает, именно поэтому рядом с ним постоянные недовольства, конфликты и скандалы. И что примечательно – чем ближе отношения со Скорпионом, тем больше неприятностей он приносит.

Стрелец. Представители этого знака Зодиака - искатели приключений, которые постоянно жаждут новых впечатлений. Они известны как смельчаки, принимающие неизведанное с распростёртыми объятиями. Стрелец отправляется в одиночное путешествие в экзотическое место, встречая на своём пути неожиданные препятствия и приключения, которые его завораживают и дают стимул к жизни. Примечательно то, что чем больше проблем и неприятностей у этого знака Зодиака, тем ему комфортнее живётся. В спокойной и размеренной обстановке Стрелец зачахнет. Но если для него жить на вулкане – норма, то многих его родных и близких людей это сводит с ума.

Рыбы. Чувствительные и чуткие личности. Они часто запутываются в проблемах других, поскольку их сострадательная натура привлекает людей, ищущих утешения и поддержки. Иногда это может привести к личным неприятностям, поскольку они берут на себя бремя других. Рыбы нередко становятся доверенными лицами друзей, попавших в беду, взяв на себя их эмоциональный багаж. Находясь в постоянной тревоге за других, этот знак накапливает внутри себя негатив, который в итоге приводит к большим неприятностям в личной и деловой сфере жизни. Восстановиться после этого Рыбкам довольно тяжело, поэтому они нередко после навалившихся проблем и неприятностей впадают в глубокую депрессию.

Рождённые под этими 6 созвездиями, хотя и притягивают неприятности как магниты, также привносят в жизнь азарт и приключения. Так что, если вы окажетесь в компании одного из этих знаков зодиака, готовьтесь к насыщенному событиями путешествию длиною в жизнь!