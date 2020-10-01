Топ-5 самых недоверчивых знаков Зодиака

Звёзды наделили некоторые знаки Зодиака увеличенной подозрительностью к окружающим. Они в каждом пытаются найти фальшивость и лицемерие, поэтому мало с кем делятся своими чувствами. Притом нельзя сказать, что с представителями этих зодиакальных созвездий тяжело общаться – со стороны они могут казаться очень коммуникабельными и открытыми. Однако это не так. Астрологи назвали несколько знаков, которые никому и никогда не доверяют.

Самые недоверчивые знаки Зодиака

Овен. Разве может этот знак доверять кому-то, если видит в окружающих только негативные качества. Овны готовы всех и вся обвинять в жестокости, чёрствости и глупости. Им всюду чудится ложь и заговор. Они даже родным не доверяют, так как боятся, что излишняя искренность может обернуться против них самих. Кстати, именно эта избыточная подозрительность и помогает Овнам избегать большинства неприятностей и проблем, подготовленных для них недоброжелателями. Но при этом она же мешает жить спокойно, не оглядываясь назад и не ожидая подвоха от окружающих. Козерог. Представители этого знака холоднокровны, часто отстранённы и безразличны по отношению к окружающим, так как из-за своей подозрительности никого не подпускают близко. И, чтобы завоевать их доверие, нужно сильно постараться – Козерог верит только схожим с ним по характеру – людям с железной волей и выдержкой. Поэтому и в партнёры они выбирают сильных и крепких духом, тех, кто не побоится говорить правду, так как лицемеров этот знак просто не переносит. В общении с окружающими представители этого знака всегда ищут скрытый контекст, что сильно ограничивает их социальные и романтические возможности. Но Козерог скорее предпочтёт одиночество, чем быть кем-то преданным. Скорпион. Этот знак звёзды наделили высоким интеллектом, обаянием и харизмой, которые притягивают к себе окружающих. Но Скорпион настолько боится предательства, что постоянно занимает оборонительную позицию, так что их недоверчивость возведена в абсолют. К тому же, представители этого знака очень хорошо разбираются в людях, они читают их как открытые книги, подозревая в каждом интригана и обманщика, так как сами таковыми являются. Манера никому не доверять чаще всего проявляется в любовных отношениях, особенно в начале романа: этот знак - ревнивый собственник. Его вечная ревность ставит партнёра в затруднительное положение – он вынужден оправдываться за каждый свой шаг, сказанное слово и брошенный не в ту сторону взгляд. Телец. Этот знак кажется открытым и искренним человеком, но на самом деле он очень подозрительный и мало кому по-настоящему доверяет, так как боится, чтобы ему не нанесли боль. Хотя если такое случится, то Тельцы готовы годами улыбаться в лицо лицемеру, вынашивая план мести, которую, возможно, никогда не воплотят в жизнь. Скорее, они просто прекратят общение с обидчиком. Представители этого знака зачастую недоверчиво относятся и к своим родным, поэтому, даже безумно любя свою семью, а этого у Тельцов не отнять, они всё равно ждут, когда близкие подложат свинью. Водолей. Рождённые под этим знаком никогда никому не доверяют, потому что в каждом видят лжеца и лицемера, который только и ждёт, когда Водолей даст слабину, откроет своё сердце, чтобы его тут же ранить. Хотя нельзя сказать, что они нелюдимы, но всё же скорее предпочтут общению одиночество, ведь, по их мнению, среди друзей масса ненастоящих, а тех, кому просто что-то нужно от Водолея. Однако, если этот знак в кого-то влюбляется, то это чувство затмевает их природное недоверие. С любимым человеком он открыт и искренен. По этой причине он часто и разочаровывается в любви, но как только чувства нахлынут на него снова, Водолей опять забудет о своей осторожности и недоверчивости.

Доверять всем подряд неправильно, так как не все знакомые, близкие и родные честны и искренни: среди них много предателей и изменников. Однако есть топ 5 недоверчивых знаков Зодиака, которые подозрительны ко всем: они никогда не раскроют свою душу даже перед проверенными временем людьми. Такова их природа и ничего с этим не поделаешь.