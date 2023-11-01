Вот самые сложные для завоевания знаки зодиака!

Как считают астрологи, есть пять знаков Зодиака, которые в начале отношений недоступны, и требуется немало времени, чтобы завоевать их сердце. Они редко начинают новый роман после разрыва с прошлым партнёром, потому что им необходимо время, чтобы установить романтическую связь. Кто же эти неприступные знаки?

Топ-5 неприступных знаков

Козерог. Первоначально создаётся впечатление, что этот холодный и равнодушный человек просто не может любить. Но на самом деле это не так. Козерог любит, но просто не готов показывать свои чувства. Чтобы их увидеть, нужно проявить терпение и выдержку. Этому знаку Зодиака нужно привыкнуть к партнёру, изучить его, сделать выводы, можно ли ему доверять. И лишь проведя полный его анализ, Козерог начнёт постепенно открываться. Но, кстати сказать, полностью раскрыться он так и не сможет, так как по своей природе очень скрытный. Однако это не значит, что они не любят. Если Козерог полюбил, то навсегда! Близнецы. Люди, рождённые под этим знаком зодиака, кажутся нерешительными в начале отношений, поскольку долго думают, прежде чем начинать серьёзный роман. К тому же, они из тех, кто сразу же оценивает внешность, а не внутренний мир человека, поэтому и выбирают для объекта обожания красоток или красавцев, а потом начинают сильно стесняться и робеть при общении с ними. Так что о решительных шагах говорить не приходится, этот знак Зодиака будет долго ходить вокруг да около, и если даже ему ответят взаимностью, он всё равно не проявит инициативу, если не сказать больше, - закроется и сделает вид, что ему неинтересно происходящее. Водолей. Этот знак очень милый и разговорчивый, создающий впечатление открытого и готового распахнуть дверь в своё сердечко каждому желающему. Но как только дело доходит до серьёзных отношений, Водолей тут же закрывается и включает режим «динамо». Дело в том, что люди этого знака могут годами думать о том, что они чувствуют, держа человека в состоянии растерянности, но так ничего и не придумать, и строить с объектом своей симпатии сугубо дружеские отношения. И только его решительность сможет сломить этих «друзей». Так что не стоит удивляться холодности и безразличию Водолеев в начале отношений. Постепенно они всё-таки откроются перед партнёром и запустят его в свою душу. Стрелец. Люди, рождённые под этим знаком, кажутся равнодушными, поэтому их поведение часто может вызывать недоумение. Они производят впечатление человека, до которого трудно достучаться, поэтому, чтобы узнать, что на самом деле чувствует этот знак Зодиака, нужно предоставить ему полную свободу. Только тогда он наконец сможет определиться и ясно рассказать о своих чувствах. К тому же, до тех пор, пока он не будет уверен в серьёзности чувств партнёра, Стрелец не допустит открытости в отношениях. Он себя слишком высоко ценит, чтобы начать мимолётную интрижку. Репутация для него – это всё! Соответственно, ему нужно доказать свою искренность чувств, чтобы он поверил в них. Телец. Это самый сложный для завоевания знак Зодиака. Телец будет вести себя дружелюбно, но близко к себе мало кого подпустит, так как умеет расставлять приоритеты и выделять то, что может привлечь в противоположном поле, а что, наоборот, оттолкнуть. И даже если они найдут достойную кандидатуру, то никогда не покажут этого и тем более, не сделают первый шаг. Телец будет ждать до последнего, прежде чем разрешит себе открыться перед своим любимым человеком. К тому же, этот знак, когда дело касается любви, очень ленив: он лучше проведёт вечер дома с книжкой в руках, поедая бутерброды, чем пойдёт гулять со второй половинкой по улицам.

Эти знаки Зодиака не очень легки для завоевания, но если выберут вторую половинку, то можно с уверенностью сказать, что более надёжного партнёра не найти.