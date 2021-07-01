ТОП-3: самые невезучие знаки Зодиака в любви

Людям впечатлительным лучше не читать. Тема у нас совсем не весёлая, но для некоторых личностей очень актуальная и волнительная. Астрологи обозначили этакий антирейтинг, в который попали самые невезучие знаки Зодиака в любви. Звёзды не просто лишили этих несчастных своей протекции в важнейшем жизненном аспекте, но и всячески мешают им.

Мы, конечно же, сочувствуем бедолагам, а ещё искренне хотим помочь. Для этого выпытали у звездочётов полезные лайфхаки, которые помогут преодолеть трудности, встретить своего человека и наладить личную жизнь.

Выделяем первопричину: почему некоторым знакам Зодиака так не везёт в любви?

Гороскоп влияет на все жизненные аспекты. Чувства и личные отношения – не исключение. Дата рождения, а следовательно, покровительствующая стихия и знак, обуславливают характер, способность к коммуникации, решительность, предпочтения и другие важнейшие особенности человека.

Например, взять Львов и Козерогов, которые неизменно притягиваются друг к другу, но жить вместе не могут, потому как несовместимы по мировоззрению. Кстати, ни те ни другие в ТОП-3 неудачников не попали. Просто каждому нужна более подходящая пара.

А теперь, внимание, смотрим, кому хуже всех. Кто постоянно разочаровывается и никак не может отыскать вторую половинку.

Самые невезучие знаки Зодиака в любви

1 место. Овен.

Яркие, решительные, чувственные. Ну кто бы мог подумать, что пламенные и романтичные Овны попадут в такой вот антирейтинг!? А они здесь, да ещё и лидируют. Всё потому, что смелость – это, несомненно, здорово, но в отношениях нужно уметь находить компромиссы. Кроме того, людям первого по счёту знака мешает упрямство, патологическая ревность и безрассудство.

От партнёра требуется безупречная верность и порядочность. Если к этому набору личных качеств прилагается лёгкая безуминка и склонность к авантюрам, шансы на счастье растут в геометрической прогрессии.

2 место. Рыбы.

Как же сложно быть доверчивым сентиментальным романтиком. Внешняя привлекательность и сумасшедшая энергия Рыб – магнит для противоположного пола, но, увы, ненадолго.

Основная причина любовных неудач подопечных грозного Нептуна – завышенные требования к партнёру. Они живут с идеей благородной и возвышенной любви. Напридумывают человеку разных достоинств, а потом разочаровываются, особенно на этапе перехода от конфетно-букетного периода в банальную бытовуху.

Окончание истории происходит по-разному: либо это страдания разбитого сердца, либо поиски утешения на стороне.

3 место. Стрелец.

Уникум, умудряющийся объединить в себе упрямство Овна и сентиментальность Рыб. Но это ещё не весь набор неприятностей. Сомнительная изюминка Стрельца – прямолинейность. Обычная беседа с ним нередко порождает у партнёра массу комплексов и желание сбежать навсегда.

Хотите отношений, а не одноразовых постельных связей, контролируйте язык. Или же подружитесь с кем-то, кто напрочь неспособен обижаться.

Антирейтинг самых невезучих знаков Зодиака в любви – не приговор на вечное одиночество. Вот только представителям несчастной троицы следует много чему поучиться. Особенно сдержанности, тактичности, объективности. Как только это произойдёт, жизнь обязательно наладится!