5 Дон Жуанов по знаку Зодиака, которые разбивают чужие сердца

Некоторые знаки Зодиака обладают такой соблазнительностью, что могут покорить любого понравившегося им человека благодаря своему природному очарованию, самоуверенности, а также эффектным ухаживаниям. Короче говоря, они настоящие победители в искусстве завоевания противоположного пола.

Самые предприимчивые в искусстве завоевания и соблазнения знаки Зодиака

Лев. Это самый искусный соблазнитель, так как он, во-первых, уверен в своей харизме, во-вторых, обожает сложности на пути к соблазнению, чтобы в очередной раз доказать всем и себе, что он победитель, а в-третьих, Лев никогда не останавливается на достигнутом – он постоянно поддерживает огонь страсти в отношениях. Перед тем, как приступать к соблазнению, этот знак хорошо изучает человека, чтобы точно знать, что наверняка пробьёт брешь в его сердце, а после уже начинает действовать. Лев чувствует потребности своего партнёра, заботливо и внимательно исполняя все его желания, демонстрируя своё обаяние и силу. Овен. Если он решил покорить человека, то начинает атаковать его своим упорным и продуманным до мелочей ухаживанием. Овен никогда не тратит время на разговоры, сразу же даёт понять симпатичной особе, что она его заинтересовала, раскрываясь как страстный, по уши влюблённый поклонник. Любимого человека этот знак покоряет как своей фигурой, экстравагантным внешним видом, так и темпераментом, волевым характером и напористостью. Он как будто расставляет сети, из которых после нелегко выбраться, он просто «залюбливает» своего партнёра – опекая и ограждая его от всех бед и неприятностей. Скорпион. Очаровательный, харизматичный, загадочный обольститель, известный своей неотразимостью. Он никогда не придерживается стратегий по завоеванию, привлекая к себе внимание особыми способами поведения и общения с окружающими. Скорпион не выставляет напоказ свои чувства, раскрывая их медленно и постепенно, придавая некоторой таинственности себе и своему образу, тем самым завораживая симпатичную особу – он может вести себя с ней то холодно, то слишком страстно, что приводит, с одной стороны, к замешательству, а с другой – разжигает огонь страсти. Яркий, умный и пылкий Скорпион никогда не оставит любимого равнодушным. Весы. Рождённые под этим созвездием - весёлые, умные и творческие личности, поражающие своей прозорливостью, эстетичностью как в манере поведения, так и в подборе одежды, причёски. На них просто невозможно не обратить внимания. Весы всегда безупречны и заботливы. Эта смесь и позволяет им атаковать понравившуюся особу, покоряя её без особых усилий. К тому же, этот знак знает множество разных тактик флирта, которые умело использует для достижения своей цели. Стрелец. Этот знатный обольститель без большого труда добивается симпатии любимого человека. Он обладает весёлым нравом, обаянием, прекрасным чувством юмора, а также непоколебимой уверенностью в себе. Перед очарованием Стрельца просто невозможно устоять, чем он и пользуется, привлекая к себе внимание просто по привычке. Именно это умение и помогает рождённым под данным созвездием не только покорять, но и держать в напряжении понравившуюся особу, как бы постоянно подкидывая дрова в огонь их отношений.

Вот они - самые предприимчивые в искусстве завоевания и соблазнения знаки Зодиака, которые обладают собственными секретами обольщения, которые и помогают им добиться поставленной цели – завоевать сердце противоположного пола без большого труда, но зато наверняка.