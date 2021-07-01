Беги от этих мужчин! Маменькины сынки по знаку Зодиака

Для женщин с сильно развитым материнским инстинктом незрелый слабый партнёр – находка. Да только мало кто согласен превратиться в вечную няньку. Маменькины сынки по знаку Зодиака – мужчины, к которым стоит присмотреться на начальном этапе отношений. Если гороскоп совпадает с реальностью, свидания лучше быстренько прекратить. Ну, или взять на себя всё бремя семейных забот и воспитывать счастье до конца дней своих.

Кто они: маменькины сынки по знаку Зодиака? Подсказки астрологов

Овен.

Может ли взрослый мужчина постоянно требовать заботы и внимания, устраивать истерику, не получив желаемого? Легко, если это – Овен. Любые признаки игнора, даже при объективном отсутствии такового, - смертельная обида. Да, по сути, пылкие мужчины огненного знака – настоящие дети. Они не меняются даже в солидном возрасте.

Стрелец.

Корень зла – слишком богатое воображение. Стрелец периодически буквально выпадает из реальности, замыкается в собственном придуманном мирке. Ещё одна проблема – капризный и угрюмый характер. Зато он не любит выяснять отношения, просто ждёт, что партнёрша сама поймёт и чувства, и желания, совсем как мама в детстве.

Близнецы.

Мужчины этого знака Зодиака реально очень сильно эмоционально привязаны к матери. Часто проведывают. Всё рассказывают. Советуются. В любом возрасте. Чувство красивое, доброе, правильное. Вот только почему-то любящих женщин такое положение дел частенько бесит.

Весы.

Ох уж эти детские привычки… Мужчина-Весы не принимает возражений и критики. Любое, даже самое невинное, замечание – покушение на чуткую душу. Реагирует капризами и истериками. Мальчик привык, что в детстве родители всегда и всему говорили «да», и во взрослой жизни, думает, тоже так будет.

Лев.

Заботиться о женщине!? Нет, это не про Льва. В мелких делах, может быть, а по-взрослому он просто не умеет. Красивый. Элегантный. Умничка во всех отношениях. Но, увы, эгоист. Он с удовольствием принимает опеку и заботу. Хочет, чтобы рядышком была львица, царица, которая бы его лапочку ценила и любила, ничего не требуя взамен.

Телец.

Земной знак, но в отдельных ситуациях ведёт себя как огненный. По виду Телец очень самодостаточный. На деле сильно нервничает, если его игнорируют или отвергают. Очень привязан к матери. Всегда прислушивается к её мнению и легко внушаем.

Неужели все Козероги или, например, Скорпионы, - мачо, а маменькины сынки растут только среди упомянутых знаков Зодиака!? Конечно же, нет. Изъян может быть у любого. Но если ваш избранник – кто-то из шестёрки, присмотритесь к нему повнимательнее. Чем раньше вернёте сомнительное счастье его родительнице, тем крепче нервы.