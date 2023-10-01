Что приготовить на Новый год 2024 Дракона, чтобы год был удачным?

В 2024 покровителем года станет Дракон – мудрый, сильный и стойкий знак, который требует к себе уважения и внимания. Поэтому важно не только правильно одеться на праздник, но и узнать, что приготовить на Новый год 2024 Дракона, чтобы угодить ему, а от чего лучше отказаться.

Какие продукты должны быть на новогоднем столе 2024?

Мясо. Очень важно для привлечения удачи предоставить большой выбор белковых блюд – телятина, свинина, курица, кролик или индейка. А вот от баранины желательно отказаться, иначе весь год пройдёт в недопонимании происходящего. Чтобы решить финансовые проблемы, нужно отдать предпочтение свинине, любовные – кролику, а со здоровьем – птице. Телятина же поможет избавиться от апатии.

Рыба и морепродукты. Идеальны для новогодних блюд окунь, карп и хек, а также фаршированная щука. Благодаря им все проблемы пройдут стороной, так как съевший будет по жизни чувствовать себя, как рыба в воде. Морепродукты могут быть любые, но для того, чтобы весь 2024 год жить в богатстве, рекомендуется приготовить блины, канапе или бутерброды с красной икрой. Можно добавить кальмары и креветки в соусе с перцем, чесноком и зеленью.

Орехи. Они символизируют мудрость, поэтому на столе должны быть макадамия, арахис, кешью, грецкий и миндаль. Их можно залить сладкой карамелью, острой приправой или же приготовить в пикантной панировке. Главное, орехи поместить в красивую посуду, которую расставить по углам стола и тем самым заманить Дракона в свой дом, чтобы он его наполнил благополучием и радостью.

Фрукты. Благоприятно отразятся на 2024 году разнообразные фруктовые нарезки, виноград, ягодный конфитюр. Также можно поставить тарелку с консервированными грушами и яблоками. Неплохо будет приготовить яблочные пироги и вишнёвые кексы. Съевший такие блюда человек будет весь год радостным и счастливым.

Овощи. Отлично скажутся на здоровье овощи в тушёном, вареном, маринованном или жареном виде. От свежих овощей тоже не стоит отказываться. Можно сделать нарезку из помидоров и огурцов.

Сахар и мёд. Символ года обожает сладости, поэтому для достатка и везения в 2024 году нужно приготовить вкусные десерты – торты, кексы, пирожные. Важно, чтобы они были приготовлены собственными руками. Конфеты и шоколад станут отличным дополнением к ним.

От каких продуктов лучше отказаться?

Лук. Так как он ассоциируется со слезами, то нужно, чтобы на новогоднем столе его было как можно меньше. Если переборщить с ним, то можно навлечь беды и невзгоды. Конечно, без него не обходится ни одно блюдо, но важно, чтобы он был жареный, тушёный или маринованный.

Грибы. Они символизируют разочарование, поэтому от них лучше вовсе отказаться. Если же сильно хочется поесть грибочков, то позволительно это сделать на третий день новогодних праздников.

Киви. Дракон не очень любит киви, поэтому лучше его не класть во фруктовую тарелку или в салаты, иначе можно разозлить хозяина года. Но если вовсе никак без киви, то можно поставить на стол цукаты из него.

Немаловажно не только то, что приготовить на Новый год 2024 Дракона, но и как это подать. Застолье должно быть красивое и богатое. Блюд должно быть много и разнообразных, тогда и весь год будет насыщен на интересные события, он пройдёт в роскоши и богатстве.