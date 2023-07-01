Как встречать Новый год 2024 и что готовить на стол

Покровителем нового года 2024 года будет Зелёный Деревянный Дракон – сильный и своенравный знак, который не любит, когда ему перечат, поэтому нужно постараться ему во всём угодить. Важно знать, как встречать новый год, что готовить на стол, какую одежду подобрать и с каким настроением проводить год Кролика, чтобы взамен получить счастье и удачу на последующие 366 дней.

Новогоднее меню

Хозяин года 2024 года – всеядное животное, поэтому ему по вкусу придётся и свежая рыба, и морепродукты, и мясо. Но самое важное, чтобы всё это было приправлено специями – острыми и жгучими, как огнедышащий Дракон. Также рекомендуется устроить во время празднования какое-то огненное шоу, чтобы символ года насладился и порадовался увиденным.

Что готовить на стол

Рекомендуется составить меню таким образом, чтобы в нём было свежеприготовленное мясо, сырокопчёная колбаса, окорока; птица – курица, индейка, перепёлка; а также рыба. Можно подавать их в запечённом, жареном или вареном виде, а также в переработанном – котлеты, тефтели и т.п. Только в котлетки не стоит класть хлеб, потому что это явно не понравится Дракону.

Приветствуется аджика, хреновина, а также перец и острые баклажанные рулетики и другая острая закуска. Даже если по какой-то причине все острые продукты запрещены, надо хотя бы одно всё же поставить на стол.

Отлично будет приготовить сырную, мясную, рыбную или овощную нарезку, как отдельно друг от друга, так и в сочетании, украсив маслинами, зеленью, орехами и лимонными дольками.

Обязательно должны быть сладости – конфеты, тортики, шоколад, кексы и другое.

Что нельзя готовить на стол

Консервы в любом виде запрещены, как и замороженные мясные продукты. Не стоит использовать продукцию, в сроке годности которой есть сомнения, так как хозяин года не оценит вчерашние лакомства. Именно поэтому не надо ставить на стол блюда, приготовленные несколько дней назад.

Многие привыкли, что главное новогоднее блюдо – это красная икра, но к празднованию 2024 года её надо приобретать не в банках, а на развес. Это основное условие, чтобы понравиться Дракону.

В чём встречать новый год

Покровитель 2024 года – Зелёный Дракон, поэтому и наряд надо подобрать этой цветовой гаммы. Притом важно, чтобы он был шикарный! Ведь символ года обожает всё неординарное, а значит, хорошо бы подобрать яркие аксессуары – блёстки, браслеты, блестящие серьги и броши, а также крупные переливающиеся пуговицы.

Рекомендуются платья цвета изумруда с пышными рукавами, схожими на драконовы крылья, и с шлейфом, словно хвост хозяина года. Можно также надеть красный наряд, как символ жизни и любви.

Зато стоит отказаться от тёмно-жёлтого, белого и коричневого, синтетических материалов и подделки известных фирм. Лучше приобрести одну, но стильную, дорогую и хорошую вещь.

Как приготовить дом к новому году

Приготовить «правильную» еду для Дракона – это первый шаг к успеху, но не стоит забывать и об украшении дома. Важно, чтобы на новогоднем столе стояли зелёные деревянные предметы, изображающие символ года. Это принесёт большую удачу.

Тем, кто мечтает о пополнении семейства, необходимо в год Дракона (он считается самым лучшим для продолжения рода, потому что детки, появившиеся в 2024 году, будут рассудительные, спокойные, целеустремлённые лидеры, которые всего добьются своими силами), поставить на новогоднем столе зелёную свечку и с боем курантов задуть её вдвоём.

Для стабильного финансового положения под тарелку хозяину дома надо положить купюру зелёного цвета, которую после полуночи положить в деревянную шкатулку, чтобы не потратить её до 10 февраля, когда наступит год Дракона по восточному календарю. Потом на неё можно будет купить что-то для дома.

Важно, чтобы в новогоднюю ночь в доме был порядок, так как хозяин года может сильно рассердиться и наказать какими-то неприятностями. Хорошо перед 1 января избавиться от хлама и ненужных вещей. Лучше их заменить на новые. Тогда Дракон поймёт, что его встречают с радостью и прилежанием, и в ответ постарается как можно скорее исполнить ваши желания.

Скатерть для новогоднего стола должна быть зелёного оттенка, а посуда с позолотой. Хорошо, если имеются в доме серебряные столовые приборы. Их нужно разложить на новогоднем столе. Но брать у кого-то напрокат их не рекомендуется, даже у близких родственников, иначе весь год придётся жить в долг.

Ну и, конечно, никаких ссор и скандалов, в новогоднюю ночь должна царить полная идиллия. Гармония, взаимопонимание и любовь – главное украшение дома, которое обязательно порадует Дракона.

Зная, как встречать новый год 2024, что готовить на стол в ночь с 31 декабря на 1 января, можно привлечь в дом и в семью счастье, удачу и радость, а также благополучие и достаток!