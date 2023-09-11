Новогодние суеверия на год Дракона 2024

Согласно китайскому календарю, символ Дракона является очень могущественным, поэтому в 2024 году нужно постараться подружиться с ним, а для этого рекомендуется прислушаться к суевериям, дошедшим до нас от наших далёких предков. Тогда новогодний праздник будет волшебным, а год – удачным.

Суеверия на новый год 2024

Всем известно, что новый год – это время, когда надо расстаться со старым, поэтому необходимо навести порядок во всех комнатах и выкинуть или отдать на благое дело одежду и обувь, которую уже точно никто не будет носить. Вместо них приобрести новое и тем самым привлечь новую положительную энергию.

Рекомендуется использовать ароматравы – сандал, белый кедр. Они очистят дом от негативной энергии.

Пройтись по дому, не пропуская ни одного угла, с новой свечой, чтобы её пламя сожгло всё плохое и привлекло благополучие и удачу. Потом её поставить на новогодний стол и дать догореть до конца.

Золотой ключ – путь к успеху

Если в ночь с 31 декабря на 1 января повесить на ель в качестве украшения ключик золотого цвета, то это поможет открыть двери к новым возможностям и достижениям. Кстати, для привлечения денег ключик можно положить в кошелёк.

Удачливый камень

Существует суеверие, что, если носить с собой драгоценный камень, связанный с символом Дракона, он привлечёт мудрость, силу и защиту. Можно выбрать тот, который ближе сердцу.

Яшма - амулет для защиты от негативного влияния.

Чёрный агат - помогает привлечь благополучие и счастье, а также укрепляет веру в себя и свои силы.

Зелёный нефрит - привлекает успех и процветание, а также способствует духовному развитию.

Золотой пирит – отвечает за финансовую удачу и процветание, помогает преодолеть материальные трудности.

Аметист - укрепляет внутренний мир и привлекает гармонию в жизнь.

Змеевик - помогает преодолевать препятствия и достигать целей.

Малахит – привлекает удачу и благополучие в отношениях, а также укрепляет чувства и дарит гармонию.

Эти камни можно приобретать не только для себя, но и в качестве новогодних подарков.

Украшение дома

На столе должны стоять статуэтки дракона, а на ёлке висеть игрушки-драконы, на стенах развесить картины с его изображением. Салфетки для новогоднего стола рекомендуется выбрать жёлто-красные – они привлекут удачу. Посуду желательно поставить с позолотой или серебряную, например, ложки или вилки, тогда весь год не будет проблем с деньгами.

На диванах, креслах и кроватях должны лежать зелёные покрывала, которые подарят отдыхающему на них большой прилив энергии, постельное бельё важно приобрести коричневое – на нём можно успокоиться после тяжёлого предпраздничного дня.

Для хорошего настроения надо надеть на себя что-то оранжевое или фиолетовое.

Новогодние монеты

Считается, что если положить монету под тарелку на новогоднем столе, это сулит богатство и процветание в наступающем году. Изготовить эти монеты нужно самостоятельно – берётся монетка самого большого номинала и заворачивается в золотистую или серебряную бумагу. На неё нужно сесть после боя часов, при этом загадать желание. Потом спрятать подальше от всех. Как только задуманное исполнится, монету отдать нуждающимся, стоящим у церкви.

Полный кошелёк

Полный кошелёк в новогоднюю ночь считается отличным знаком финансового благополучия на предстоящий год. Если в канун Нового 2024 года кошелёк полон, удача и деньги будут постоянно приходить в течение всего года.

Привлечение любви

Для этого ритуала нужна ручка, красная бумага и зелёная лента. На бумаге надо написать своё любовное желание и перевязать её ленточкой. Полученный свиток повесить на самую верхнюю ветку новогодней ели. Желание очень скоро исполнится.

Для благополучия в доме

Наполнить посуду зелёного цвета зёрнами ржи и поставить её на окно, чтобы было много света. После того, как пробьют куранты, взять их горсть и раскидать по углам квартиры. Не выметать до 7 января. Считается, что они привлекут в дом счастье, удачу и здоровье. Оставшиеся зёрна нужно хранить в недоступном месте и на каждой растущей Луне их брать по горсточке и посыпать порог дома. Как наступит полнолуние, смести и дать птицам поклевать.

Впустить удачу в дом

Считается, что в новогоднюю ночь должны быть открыты все двери, чтобы духи удачи и счастья могли в любой момент залететь. Поэтому в ночь на 31 декабря надо на время оставить двери нараспашку, чтобы из них ушло всё плохое, что было в прошлом году, и пришло только хорошее. Этот ритуал сработает лучше, если на входные двери повесить фонарики, чтобы они освещали дорогу духам.

Суеверия и обряды на Новый 2024 год – отличный способ встретить Дракона с оптимизмом, верой в себя и свои силы. Независимо от того, верите вы в эти традиции или нет, сама вера в себя и позитивные мысли способны привлечь удачу и сделать год Дракона незабываемым и счастливым!