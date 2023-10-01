Подарки на 2024 год Дракона

В год Зелёного Дракона при подборе подарков надо обязательно учитывать энергию, которую несёт хозяин года. Так они должны быть интересными и яркими, потому что Дракон благоприятствует тем, кто живёт насыщенной и эмоциональной жизнью. Не стоит забывать и о главном цвете 2024 года – зелёном, поэтому он должен присутствовать в презентах и тем самым способствовать удаче и счастью. Ну и, конечно, изображение символа года на одежде или же статуэтка, игрушка в виде него – то, что нужно для достижения успеха и свершений.

Что подарить в 2024 году?

Фигурка Дракона из камня зелёного цвета или же из дерева, которая подчеркнёт стихию и натуральность.

Украшения с символом 2024 года. Это могут быть колечки, серёжки или же браслеты, бусы, которые не только добавят изюминку выбранному образу, но и придадут силу, а также защитят от всего плохого.

Пейзаж. Картину природного пейзажа, на котором изображены леса, горы, море, реки, подчёркивающие стихию 2024 года, можно подарить как друзьям, близким, так и коллегам, начальству, чтобы в их жизни воцарились добро и спокойствие.

Книги о культуре древних или мифологической тематики. Такой презент будет не только приятным, но и познавательным для людей пытливых и интересующихся китайской мифологией, драконами, а также философией.

Растения и комнатные цветы. Зелень является символом роста, обновления и гармонии. Можно подобрать растения с зелёной листвой, чтобы в доме всегда было свежо и царила жизненная энергия.

Искусство и ремёсла. Изделия ручной работы, роспись или же деревянные предметы из материалов зелёных оттенков свяжут их владельца с природой и символом года.

Зелёный чай. Чай символизирует здоровье и гармонию, поэтому его разносортный набор или травяной сбор поможет создать атмосферу тишины и релакса.

Символические предметы. Прекрасными подарками в год Дракона могут стать символические предметы, например, талисман или амулет. Они могут принести удачу, защиту и процветание.

Сертификаты или купоны на приобретение подарка. Если нет уверенности, какой выбрать подарок, то лучшим вариантов станет сертификат или купон на приобретение презента. Человек сам выберет то, что ему по нраву.

Что лучше не дарить на новый год 2024

Не стоит дарить непрактичные вещи, Дракон этого не оценит. Не нужно приобретать и туалетные принадлежности, потому что Деревянный Дракон не считает их подарочными. Ведь уход за собой – это необходимость.

Духи тоже под запретом, ведь вкусы у всех разные, а символ года на первое место ставит уважение и любовь друг к другу. Конечно, можно узнать, что по нраву любимому и близкому человеку, чтобы угодить, но, возможно, тогда не будет сюрприза. Дракон же обожает приятные неожиданности.

Не нужно дарить зеркало, даже если понимаете, что оно очень понравится в качестве подарка. Дракон – символ мистический, поэтому считает, что зеркало притягивает неприятности.

Полотенце. Его не дарят лишь по той одной причине, что оно считается обрядовым предметом, который использовали для поминок и похорон. Однако этот запрет актуален только лишь для вафельных полотенец, махровые же можно презентовать безбоязненно.

Символ года 2024 не капризный, но всё же ему важно, чтобы подарки были правильные, потому что каждый подаренный предмет несёт в себе частичку души дарителя. А он должен презентовать с душой и заботой. Подарки, преподнесённые не от сердца, не принесут удачу и процветание, что сильно разочарует Дракона, и он, будучи сильным и властным, обязательно это покажет тому, кто подарил.