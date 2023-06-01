Новый год 2024 какого животного? Что готовит год Деревянного Дракона?

Время настолько быстротечно, что не успеешь оглянуться, а в двери постучится 2024 год. А так как все мы знаем, какое влияние оказывает на нас восточный календарь, то тут же возникает вопрос, новый год 2024 года какого животного, кто придёт на смену Кролику? Мощный, сильный, благородный Дракон, цветом которого будет зелёный, а стихией – дерево. Что же готовит год Деревянного Зелёного Дракона, который начнётся 10 февраля 2024 года, а закончится 28 января 2025 года?

Чего ждать от символа 2024 года – Деревянного Дракона?

Хозяин года - очень сильный и энергичный знак, поэтому он станет на сторону таких же волевых и уверенных в себе людей. Дерево – стихия, которая символизирует развитие и рост, а зелёный цвет – позитив и расцвет и новую жизнь, а значит, можно браться за всё новое, не боясь никаких преград, идти по жизни с оптимизмом и уверенностью в себе.

Независимо от жизненных целей, стремлений, характера и темперамента, буквально все смогут ощутить на себе огромное влияние Дракона – они окажутся в эпицентре масштабных и судьбоносных событий. Сделают гигантский рывок вперёд для получения прибыли и популярности. Влияние хозяина года будет распространено на все жизненные сферы.

Карьера. Появится возможность проявить свой талант и получить заслуженное признание. Главное, не торопиться, двигаться к своей цели терпеливо, но настойчиво, занимаясь постоянным саморазвитием и улучшением своих навыков. Не стоит бояться рисковать – предприимчивость и смелость помогут получить желанный результат. Рекомендуется браться за новые проекты – они будут успешными. Экспериментировать и использовать новые подходы к работе – они приведут к неожиданным и приятным итогам. Ожидается покорение вершин в карьере и бизнесе.

Финансы. Идеальное время для вложений, так как Дракон – олицетворение процветания и богатства. Будут приняты верные решения и заключены правильные сделки, что приведёт к увеличению дохода. Но не стоит думать, что всё будет даваться легко. Для достижения финансовой стабильности и роста надо быть расчётливыми и здравомыслящими, избегая спонтанных трат. Однако в 2024 году нельзя ставить богатство и деньги на первый план, символ года стремится сохранить баланс между духовностью и материальным благополучием.

Личная жизнь. Появится возможность обрести новых друзей, среди которых будут и люди со связями и статусом, что поможет реализовать бизнес планы. Однако для Дракона немаловажны и романтические отношения, поэтому он поспособствует расцвету любовной сферы жизни, а также укреплению отношений существующих пар. Но для этого надо проявлять взаимопонимание и эмоциональную открытость. Надо делиться своими проблемами со второй половинкой, тогда в парах воцарится гармония и счастье. К тому же, благоприятный климат в семье положительно отразится и на профессиональной деятельности. Что касается дружбы, то необходимо проявлять инициативу и готовность контактировать с новыми знакомыми, не забывая и о старых друзьях. Общение с ними даст огромный заряд энергии и поспособствует удаче и стабильности в жизни в целом.

Здоровье. Оно будет динамичным и энергичным. Однако не стоит забывать о режиме дня - не перерабатывать, полноценно питаться, заниматься спортом, чтобы поддерживать себя в хорошей физической и психической форме. Медитация, йога как никогда пойдут на пользу – справятся с эмоциональным напряжением и сохранят ясность ума и внутренний покой.

Новый 2024 год будет наполнен подъёмом, как духовным, так и физическим, но всё же даже в этом энергичном периоде может возникнуть желание остановиться и всё бросить. И произойдёт это с 8 октября по 7 ноября. Насыщенная на события жизнь станет серьёзным испытанием – появятся проблемы в отношениях с коллегами, друзьями и партнёром, а также возникнут нерешённые денежные вопросы. Если появится возможность на это время взять отпуск, не стоит от неё отказываться. Выгорание ещё никому не шло на пользу.