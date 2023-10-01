6 самых сложных и токсичных пар Зодиака

Выбирая вторую половинку, мы всегда ищем того, с кем сможем пережить как можно больше счастливых моментов. Однако нередко любовные отношения – это целое испытание. Мы не можем доверять тем, кто периодически уходит, а потом снова возвращается, надолго уезжает, не давая о себе знать, а также постоянно скандалит и ссорится. Партнёр рядом с таким человеком чувствует себя как на пороховой бочке, но при этом некоторые всё же стараются сохранить по ряду личных причин такую связь. Одни делают это в надежде преодолеть все проблемы и построить счастливые отношения в будущем. Другие - из гордости, что не позволяют обстоятельствам сломить их. Независимо от причины, стоит принять определённую точку зрения и попытаться отстранённо оценить, действительно ли отношения стоят всех этих усилий и душевной боли.

Астрологи предлагают нам руководство, которое может оказаться очень полезным, когда мы решаем, какой путь выбрать - лучше продолжать идти вместе или от чего-то лучше отказаться, прежде чем отношения перерастут во что-то более серьёзное. Если вы хотите избежать ошибок в будущем, взгляните на то, что астрология говорит нам о наименее совместимых парах.

Топ-6 токсичных зодиакальных пар

1. Овен и Дева. Два совершенно противоположных знака, которые притягивают друг друга именно по этой причине. Дева замечает уверенность Овна и не может не испытывать восхищения. Овен считает, что Дева абсолютно гениальна и способна решить любую поставленную перед ней задачу. Однако этого первоначального представления друг о друге недостаточно для сохранения длительных отношений.

По мере того, как они лучше узнают друг друга, Дева понимает, что уверенность, которую демонстрирует Овен, иногда оборачивается безрассудством, потому что представители этого созвездия склонны идти на преувеличенный риск, а с этим Дева не может справиться в своей повседневной жизни. Кроме того, когда что-то идёт не так, Овен склонен изливать своё плохое настроение на окружающих, но Деве не хватает терпения мириться с этим. Ей нужно в первую очередь спокойствие, а не взрывы эмоций.

2. Телец и Скорпион. Отношения Тельца и Скорпиона, особенно вначале, очень созависимы. Оба знака чувственны и телесны, и страсть между ними сносит всё на ранних стадиях взаимоотношений. Однако у этих страстных и горячих партнёров есть недостаток – ревность, которая существует с обеих сторон. Однако в случае со Скорпионом она становится местью, без которой невозможно добиться справедливости. Это явно создаёт растущее недовольство, которое ухудшает отношения и превращает их в ад.

Если бы партнёры сохранили отношения на чисто физическом уровне, возможно, смогли бы наслаждаться прекрасным и вместо этого избегать плохого, но когда чувства встают на пути, то эти двое начинают войну, из которой оба уходят побеждёнными.

3. Рак и Рыбы. Люди, принадлежащие к этим двум знакам, - творческие, ласковые и чувствительные, и именно поэтому они привлекают друг друга. Нередко участвуют в культурной и художественной деятельности, что и является причиной их первоначальных отношений. В паре Раки привыкли эмоционально отдавать себя на все 100%, хотя Рыбы могут понять это не сразу, а лишь спустя долгое время. Основная проблема, с которой им приходится иметь дело, заключается в том, что пока Рак растёт и пытается извлечь уроки из своих предыдущих отношений, Рыбы всегда совершают одни и те же ошибки. Поэтому всё, что не сложилось в прошлом, снова станет поводом для конфликта с Раком.

Как друзья или коллеги по работе, они могут очень хорошо ладить, а на сентиментальном уровне повседневная жизнь может за короткое время стать сложной, такой, где партнёры подавляют друг друга.

4. Дева и Водолей. У них разный подход к жизни, из-за чего они и не могут установить прочные отношения: ведь Дева регулирует своё поведение, исходя из того, что думают о ней окружающие, а Водолею всё это совершенно безразлично. Дева любит стабильность и предпочитает действовать традиционными методами, а Водолей увлечён инновациями и легче чувствует себя, экспериментируя. В результате, хотя Дева восхищается инициативой второй половинки, она приходит в ярость, когда Водолей выходит за рамки привычного и действует таким образом, который кажется ей безрассудным и непостоянным.

Присутствие Водолея служит напоминанием о том, что вокруг намного больше возможностей, чем в квадратном мире Девы, и поэтому она легко построит профессиональные или дружеские отношения с Водолеем. Однако, когда они образуют пару, Дева находит Водолея слишком хаотичным и живёт в состоянии постоянного беспокойства, в то время как Водолей может в конечном итоге устать от партнёра, который ему кажется настолько предсказуемым и скучным.

5. Козерог и Рак. Козерог и Рак разделяют глубокую любовь к своим друзьям и семье и придают большое значение тому, чтобы иметь дом и заслуживать доверие окружающих. Козерог не так эмоционален, как Рак, и поэтому может послужить ему опорой в кризисных ситуациях. Козерогу нравится эта роль, ведь ему так приятно чувствовать себя полезным и помогающим: в силу своей сдержанной натуры представители этого знака не хотят слишком сильно выставлять себя напоказ.

Проблема, которая возникает между ними на сентиментальном уровне, заключается в том, что Рак будет ценить поддержку Козерога, но иногда он упускает из виду тот факт, что Рак – очень уязвимая личность, с которой нужно быть нежным и ласковым. Если этого не сделать, Рак начнёт упрекать партнёра в том, что он не прикладывает достаточно много усилий для поддержания гармонии в отношениях. Несмотря на то, что эти двое работают как пара, их постоянное взаимодействие может быть очень подавляющим и не всегда иметь счастливый конец.

6. Водолей и Стрелец. Эти два знака очень похожи во многих аспектах. Из-за своего независимого характера они любят путешествовать и знакомиться с новыми людьми, и им не нужен кто-то рядом, чтобы достичь того, чего они хотят. Поэтому вполне вероятно, что на основе этого сходства может возникнуть притяжение, и они решат пойти общим путём. Однако эгоцентризм Стрельца может стать препятствием в сочетании с самоотверженным отношением Водолея к помощи людям. Вскоре Водолей поймёт, что, хотя у них такие схожие вкусы, их цели очень разные. Другими словами, это лишь вопрос времени, когда их пути разойдутся, потому что каждый из них принимает совершенно разные решения, и, как бы хорошо они ни проводили время, они знают, что не предназначены друг для друга.

Эти 6 самых сложных и токсичных пар Зодиака могут, конечно, прожить долгую семейную жизнь, но будет ли она счастливой, неизвестно.