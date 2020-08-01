ТОП-5 самых сложных женщин по знаку Зодиака

Некоторые женщины настолько сложны для понимания, что с ними даже невозможно вести диалог и строить отношения. Астрологи выделили несколько зодиакальных созвездий, влияющих на прекрасный пол, поведение которых не поддаётся логике, так как они постоянно находятся в колеблющемся настроении. Кто же эти девушки-непредсказуемости? В этом списке вы найдёте самых сложных женщин по знаку Зодиака.

Самые сложные женщины по знаку Зодиака

Дева. Это лидер непредсказуемости, так как она постоянно что-то додумывает и ищет подвох во всём сказанном или сделанном окружающими. К тому же, она до такой степени занудна и методична, что её не каждый сможет выдержать. А ещё она блюститель чистоты, поэтому может довести всех вокруг до нервного срыва своим желанием всё разложить по полочкам, причём это касается как порядка в доме, шкафу, так и в мыслях и планах. Она от всех требует чёткости в действиях и решениях, сильно обижаясь и нервничая, если кто-то отклоняется от намеченной цели. Её занудство негативно отражается и на отношениях с близкими – она может устроить скандал из-за незакрытого тюбика зубной пасты и прекратить общение из-за любого отступления от установленных ею жизненных норм. Гибкое мышление и Дева – несовместимые понятия. Близнецы. Типичная двойственность этого знака делает этих женщин трудными для понимания. То она милый и добрый человек, готовый последнее отдать, то превращается в злого манипулятора. Нередко Близнецы бывают одновременно весёлыми и грустными, думая при этом о нескольких вещах и желая всё и сразу, из-за чего становятся ещё более непонятны. Да что говорить, им и себя бывает трудно понять. Именно эта внутренняя переменчивость и мешает им строить крепкие дружеские и любовные отношения, так как близкие не могут предугадать, что сделает Близнец через минуту и как отреагирует на действия и поступки окружающих. Рыбы. Нелегко понять, что у Рыбы на уме, особенно это касается её настроения. Она может хохотать и хохмить, но буквально через минуту впасть в депрессивное состояние, притом на пустом месте. Также с ними очень сложно ещё и потому, что они не могут быстро сориентироваться в сложных ситуациях, перекладывая всю ответственность на других людей. При этом они не считают это качество своим недостатком, поэтому и не пытаются избавиться от него. Близким и друзьям непонятно, почему Рыбы снова и снова наступают на те же грабли, но ничего не хотят изменить в своей жизни. Весы. Эти женщины слишком много думают, притом мысли их обычно абсурдны. Весы сложные и многогранные дамы, эмоциональны, капризны, упрямы и требовательны, но это только внутри, так как внешне никто не скажет, что в них кипит такая гремучая смесь эмоций и желаний, потому что Весы – само спокойствие и выдержка. Из-за такого несоответствия внутренних чувств и внешнего хладнокровия им очень тяжело обрести равновесие. Их постоянно терзают сомнения, ведь в них как будто живут два разных человека, и кто из них вылезет наружу, непонятно ни близким, ни друзьям, из-за чего им очень сложно понять любимых и дорогих женщин Весов. Рак. Головоломки, возникающие в голове Рака, зависят от влияния Луны, которая доминирует над этим знаком. Женщины, рождённые под данным созвездием, слишком склонны к умственным размышлениям, не поддающимся логике, которые затрудняют понимание Раков даже тем, кто хорошо знает их. Раки абсолютно не умеют управлять своими эмоциями, которые всегда написаны у них на лице. При этом они очень ранимы, мнительны и чувствительны. Многие Рачихи носят маску независимых и сильных личностей. Но в отношениях с ними бывает очень сложно. Они изменчивы в своём настроении и требуют постоянного внимания и поддержки.

Каждая девушка – загадка, однако её всё-таки удаётся разгадать, чего нельзя сказать о некоторых представительницах прекрасного пола. Самые сложные женщины по знаку Зодиака непредсказуемы и нелогичны, поэтому их невозможно понять, а можно только полюбить и привыкнуть.