6 самых сложных для покорения мужчин по знаку Зодиака

Мужчин некоторых знаков Зодиака очень сложно покорить, потому что у них есть врождённая склонность убегать от стабильных любовных отношений. Как только они начинают чувствовать, что флирт перерастает в нечто более серьёзное, они тут же испытывают ужас и бегут куда подальше. Кто же эти «непокорённые» парни?

6 мужчин по знаку Зодиака, трудных для завоевания

Дева. Они очень обаятельны и наделены врождённым интеллектом, что делает их безумно привлекательными для прекрасного пола. Дева искусно флиртует, с некоторой даже небрежностью, которая так покоряет женщин, но никогда не преследует цели использовать своё умение для создания крепкой пары. Даже если он и влюбится с первого взгляда, то это не означает, что отношения скоро перерастут в серьёзные.

Однако есть секрет, как покорить Деву. Нужно на него произвести впечатление. Только так он сможет искренне заинтересоваться женщиной. Сначала потребуется какое-то время, чтобы Дева смог отключить свою природную рациональность. Но как только это произойдёт, то этот мужчина превратится в идеального партнёра, внимательного ко второй половинке, с которой он точно не захочет расстаться. Парни этого созвездия, однажды влюбившись, обычно навсегда связаны со своей любимой женщиной. Водолей — знак зодиака, который выделяется своей солнечной и жизнерадостной натурой. Он коммуникабелен, ему многое любопытно, поэтому у девушки и создаётся впечатление, что она его заинтересовала, но на самом деле этот знак настолько любит свободу, что очень тяжело с ней расстаётся.

Чтобы завоевать Водолея, нельзя заставлять его чувствовать себя в клетке, вторгаться в его пространство, иначе он убежит и как можно дальше. Та, которая сможет создать ему комфортные условия для жизни, покорит его сердце навсегда. Он готов будет ей отдавать и прощать всё на свете. Исключение только ложь. Он сам не обманывает вторую половинку, но и от неё ждёт искренности. Именно поэтому Водолей так часто и много задаёт вопросов любимой. Таким образом он пытается убедиться, что ему не лгут. Телец. Очень осторожный мужчина, особенно если в прошлом был неприятный опыт лживых отношений, поэтому его и тяжело завоевать. Он словно детектор лжи, моментально чувствующий неискренность. Если Телец не доверяет человеку, то он склонен прятаться за защитным барьером, который практически невозможно сломать.

Однако покорить этот знак можно. Только для этого следует запастись большим терпением и тактом, потому что Телец немного обидчив и раним. Если же женщина сможет влюбить его в себя, то он будет с ней навсегда: этот знак, как только берёт на себя обязательства, никогда от них не отказывается. Он верен своей партнёрше. Сделает всё, чтобы она была счастлива рядом с ним. Телец станет для неё крепостью, где всегда тепло, уютно и безопасно. Стрелец. В зодиакальном круге нет более непостоянного и импульсивного знака: Стрелец всегда ищет новизны и адреналина. Поэтому его так тяжело завоевать: придётся постоянно стимулировать, давать ему узнавать новое и всегда быть готовой путешествовать с ним, потому что он просто не может сидеть на месте. В противном случае Стрелец будет ужасно скучать и чувствовать себя в ловушке, что и станет причиной измен.

Однако даже такого непростого мужчину возможно завоевать. Главное, чтобы ему было нескучно и комфортно рядом с женщиной, тогда он сможет дать волю своим чувствам. Покажет себя нежным, страстным и очень внимательным партнёром. С ним всегда весело и неожиданно. Поэтому нужно готовиться к разным сюрпризам, часто довольно приятным. Скорпион. Очень страстный знак. Он инстинктивно легко увлекается своими эмоциями: если он чувствует, что на него нападают, он борется с крайней жестокостью, но в то же время он любит всем сердцем, если считает, что рядом с ним нужный человек. К сожалению, завоевать Скорпиона не так просто, как может показаться, так как предстоит встать на настоящий извилистый путь.

Чтобы покорить этого мужчину, надо быть всегда честной, доброй, не предавать его чувств. Тогда он сможет начать доверять. Однако если женщина вдруг проявит себя с негативной стороны – подвергнет его испытаниям, он не только не сможет принять её, но и обязательно отомстит, потому что не забывает обиду даже через годы. Поэтому девушке, решившей завоевать Скорпиона, будет сделать это сложно, но всё-таки возможно. Козерог. Ему не нравится, когда за ним ухаживают или же принимают за него решения. Он считает, что всегда сам справится с любой, даже сложной, ситуацией. К тому же, важна безопасность, поэтому женщина, которая начнёт её отнимать у него, сразу же будет отвергнута. Он не станет церемониться – просто перестанет с ней общаться.

Козерогу очень нравится положение любовника, поэтому, чтобы его покорить, нужно заставить его почувствовать себя объектом вожделения. Однако он любит выплёскивать свою страсть только в интимном и безопасном месте, поэтому не стоит ждать любовных излияний на людях. Как только женщина завоюет Козерога, он станет для неё самым надёжным партнёром, который будет заниматься всеми делами, касающимися дома, детей и имущества.

Эти 6 самых сложных для покорения мужчин по знаку Зодиака не всем «по зубам», но если действовать умело и тонко, то возможно всё, даже завоевать сердце этих непростых парней.