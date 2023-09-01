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6 пар зодиака, которые никогда не расстанутся! Даже если ненавидят друг друга

Безответная любовь может причинить боль, но отношения, в которых сегодня вы любите, а на следующий день ненавидите, разъедают вашу душу. Сколько бы вы ни делали вид, будто ничего не происходит, часть вас продолжает держаться за обиду, потому что у вас не хватает смелости отпустить всё это. Однако есть союзы, в которых партнёры привыкли к дурному обращению, к принудительным объятиям и безвкусным поцелуям, к фальшивым улыбкам: они знают, что несчастны, но ничего с этим не делают. Это 6 пар, которые могут ненавидеть друг друга, но никогда не расстанутся.

 

6 пар зодиака, которые никогда не расстанутся! Даже если ненавидят друг друга

 

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6 зодиакальных пар, которые ненавидят, но не расстаются

  1. Овен и Телец. Когда Овен и Телец решаются начать отношения, то они действуют под влиянием обманчивого влечения, которое очень быстро проходит. Тельца сначала приятно удивляет импульсивность, с которой Овен ведёт свою жизнь, поскольку для него просто необходимо планировать всё до мельчайших деталей, по-другому он не может. Однако, как только романтика растворяется, они сталкиваются с реальностью. Телец требует спокойствия и стабильности, а Овен воспринимает всё как приказ и тут же выходит из себя. Но при этом они не расстаются, потому что развод внесёт дисбаланс в размеренную и запланированную жизнь Тельца, и ради этого он готов терпеть вспышки партнёра. Овен же осознаёт, что мало кто способен выдержать его гнев, поэтому и боится потерять Тельца.
  2. Близнецы и Водолей. На первый взгляд может показаться, что речь идёт об идеальных отношениях: они большое внимание уделяют духовности, обладают высоким интеллектом и являются отличными собеседниками. Очень либеральны и поддерживают друг друга, борясь за то, чтобы их совместные мечты сбылись. Дела начинают идти под откос, когда проявляется непостоянная сторона Близнецов, что может стать драмой для Водолея. Непостоянство Близнецов и непредсказуемость Водолея превращают всё в настоящий хаос, делая их совершенно чужими людьми, которые всё равно продолжают быть вместе. Водолей не представляет своей жизни рядом с глупым партнёром, поэтому и терпит Близнеца, а тот, когда всё «достаёт», находит утешение среди друзей и тусовок, тем самым давая отдохнуть второй половинке от себя.
  3. Дева и Скорпион. Без сомнения, чувственность Скорпиона сразу привлекает внимание Девы. Несмотря на то, что в глубине души они очень интенсивны, Деве просто нужен небольшой толчок. Оба знака очень надёжные, и хотя в паре всегда эмоционален Скорпион, влюблённая Дева также способна открыть своё сердце. Проблемы проявляются, когда возникает определённое недоверие и отношения оказываются в плену болезненной ревности: таким образом двое начинают контролировать и раздражать друг друга, но при этом не идут на разрыв. Хуже всего то, что всё хорошее, что у них было, они превращают в мстительную войну, которая может продолжаться всю жизнь. Объяснить это можно только природной терпеливостью Девы и страстностью Скорпиона. Довольно часто именно постель становится местом перемирия.
  4. Лев и Стрелец. Они влюбляются с первого взгляда, потому что их друг в друге ослепляет внешность и индивидуальность. Однако им не хватает времени, чтобы увидеть вещи глубже, и они не знают друг друга до конца: именно поэтому недостатки и слабости могут превратиться в худшие испытания. Стрелец и Лев — мастера создавать искры и наслаждаться каждым моментом. Однако наступает момент, когда их эго соперничает, и они оказываются идеальными во всём, но внутри они начинают копить зависть, которая в конечном итоге приводит их к взрыву эмоций. Но именно ради этих взрывов они и продолжают свои отношения – ведь после них всегда начинается новый этап, полный любви и взаимопонимания. Они как будто обнуляются.
  5. Весы и Рыбы. Два знака, которые, встретившись вместе, способны изменить эмоциональную стабильность всего вокруг. Оба на самом деле чрезвычайно чувствительны, и их жизнь вращается вокруг творчества, любви и верности. Однако наступает момент, когда две эмоциональные стороны загоняют их в угол, и их отношения превращаются в слёзы, страх и неуверенность. В итоге, когда они вместе, им грустно, а когда они разъезжаются, всё становится ещё хуже – слёзы, признания в любви, страсть и подарки. Они словно катаются с горки – вместе стремятся вверх, а потом под влиянием обид и эмоций летят вниз. И так всю совместную жизнь.
  6. Дева и Рыбы. Без сомнения, причина, по которой Рыбы и Дева в конечном итоге объединяются, заключается в том, что они дополняют друг друга, потому что они подобны чёрному и белому. Дева — стабильный партнёр, всегда ищущий безопасности, который нелегко доверяет. Напротив, Рыбы позволяют не строить планов, а поддаться любопытству. Рыбы испытывают некоторое разочарование, потому что Дева слишком дотошна: они начинают чувствовать себя связанными, и отношения превращаются в такие, в которых двое перестают восхищаться друг другом, но остаются вместе надолго. Ведь они потратили много времени, так как же им теперь прощаться?

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Это 6 пар зодиака, которые никогда не расстанутся, даже если и будут ненавидеть друг друга, потому что, если быть честными, им всё же комфортно друг с другом. С этим не поспоришь!


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Автор: Татьяна Арнаутова
Сегодня, 09:19

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