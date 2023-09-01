3 мужчины по Зодиаку, которые никогда не вернутся к бывшей

Практически все одинаково реагируют на расставание с любимым человеком – проверяют странички в социальных сетях, невзначай интересуются ими у общих знакомых, листают старые альбомы с совместными фотографиями, принимаются ностальгировать и т.п., а некоторые даже готовы начать всё сначала. Однако три зодиакальных созвездия никогда не возвращаются к своим возлюбленным, так как для них это огромный шаг назад. Кто же эти мужчины, которые вернутся к бывшей только под пытками?

3 зодиакальных знака, которые никогда не возвращаются к бывшей

Овен. «Свирепый». Именно это слово приходит на ум, когда разговор заходит об Овне. Если этот мужчина влюбляется, то очень сильно – полностью растворяется в любимой, во всём ей доверяет и готов ради неё даже на смерть. Но если вдруг она его предаст, то Овен превращается в ураган, сносящий всё на своём пути, потом ничего не подлежит восстановлению. Этот знак никогда не помирится с бывшей второй половинкой, особенно если расставание напоминало кромешный ад. К тому же, по мнению Овнов, потерянное доверие невозможно вернуть. У Овнов такой характер, что они ненавидят ложь и лесть ради привлечения внимания. Женщина, которая пойдёт на это ради того, чтобы вернуть мужчину этого знака, просто упадёт в его глазах – низко и навсегда. Овен очень сильно верен своим принципам, чтобы впустить в душу и сердце кого-то из прошлого. Козерог. С точки зрения этого мужчины, возвращение в прошлые отношения – это пустая трата времени и сил, а зная природную принципиальность Козерогов, мнение они точно не поменяют. Даже если в душе им больно, понимание, что отношения изжили себя, не даст им снова вступить в ту же воду, ведь это всё равно ни к чему хорошему не приведёт. К решению расстаться они приходят не сразу, долго взвешивая все за и против внутри себя, поэтому внешне кажется, что всё идёт по-прежнему спокойно и ровно. Именно по этой причине для второй половинки Козерогов решение любимого расстаться воспринимается как шок. Однако, отойдя от данной новости, не стоит пытаться его переубедить. Навязчивость, напротив, оттолкнёт представителей этого созвездия, даже дружеских отношений не получится построить, не говоря уже о любовных. Лев. Этого мужчину не волнует причина расставания. Главное, что было задето его самолюбие, а этого он точно не сможет простить. Дело в том, что Лев только с виду громкий и бесстрашный, но на самом деле он очень чувственный и ранимый, а также безумно гордый. Разрыв для мужчин этого созвездия равноценен предательству его доверия, и если это произошло, то ничто и никто не сможет вернуть любовные отношения обратно. Даже не стоит и пытаться. Его это может сильно разозлить, а в таком настроении он способен на оскорбления и грубости. Однако следует заметить, что на подсознательном уровне этот знак даже рад своей свободе, ведь тогда он может без зазрения совести флиртовать, ходить на свидания и соблазнять понравившихся особ. Лев шумно и весело отметит разрыв и нырнёт в омут новых отношений, возможно, даже во время этого «грустного» праздника, чтобы расставание прошло максимально болезненно.

Это 3 мужчины по Зодиаку, которые никогда не вернутся к бывшей, по разным причинам: обида, задетое самолюбие, её предательство и многое другое, но главное, что не нужно их уговаривать сделать это. Парни данных созвездий непоколебимы в этом вопросе, поэтому девушкам лучше их отпустить и двигаться дальше в поисках новой и, возможно, счастливой любви.