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ТОП-6: Пары по знаку Зодиака, которые созданы друг для друга
Совместимость пары определяется не только общими интересами и жизненными целями, но и влиянием звёзд, под которыми родились партнёры. Ведь есть зодиакальные созвездия, которые не могут ладить, а есть такие, которые со стороны кажутся совсем разными, но при этом создают стабильные, счастливые и продолжительные браки. Итак, что это за пары по знаку Зодиака, которые созданы друг для друга? Их отношения могут длиться вечно, по крайней мере, так утверждают астрологи.
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Идеальные зодиакальные пары, чьи отношения могут длиться вечно
- Близнецы-Стрелец. Пара, образованная этими знаками, считается одной из самых беззаботных и счастливых среди других звёздных отношений. Близнецы всегда заняты, они радуются каждому мгновению, которое дарит им жизнь. Они никогда не устают, очень ироничны и милы, Стрелец же любит приключения и путешествия. Каждый день он воспринимает как ещё один шанс получить всё, что пожелает. Даже если к нему приходит разочарование, он всегда найдёт и в нём частичку счастья. Эти два знака являются живыми, страстными и вместе они создают стабильный и мирный союз даже в самые трудные жизненные моменты.
- Овен-Весы. Надёжная и сплочённая пара. Овен по своей натуре импульсивен и предприимчив, поэтому каждый день – это борьба за место под солнцем, в которую он бросается с головой, не задумываясь о последствиях. О них будут думать Весы, обладающие аналитическим складом ума и уравновешенностью, недостающей Овнам. Именно это качество и помогает заставлять Овнов сделать паузу перед прыжком в бездну. С другой стороны, Весам очень нужен Овен, чтобы подтолкнуть их к действиям, иначе они долго будут колебаться в правильности своего решения.
- Телец-Дева. Телец - настоящий и очень верный знак, когда он любит кого-то, он отдаёт себя полностью и знает, как привлечь внимание своего партнёра. Дева же суетливая, неуверенная в себе, вечно занимающаяся самокопанием, поэтому их пара является одной из самых стойких. Фактически, Тельцу удаётся успокоить Деву и помочь ей преодолеть её страхи и неуверенность. Она же может всегда рассчитывать на разумного человека, который не будет давить, но при этом умело руководить.
- Стрелец-Водолей. Пара, состоящая из Стрельца и Водолея, никогда не скучает. Стрелец - враг скуки и рутины, он всегда стремится к новому и ненавидит повторяющиеся ситуации. Он всегда на шаг впереди в своих решениях и действиях. Водолей же во всём его поддерживает, поскольку является независимым и свободолюбивым знаком, готовым на многие эксперименты, на которые его часто толкает Стрелец. Они идеально подходят друг другу.
- Рак-Телец. Рак – чувствительный и послушный знак, ценитель семейных устоев. Однако нередко его страх за свою семью зашкаливает. И успокоить его может только Телец, который с Раком разделяет те же идеалы верности и серьёзности брака. К тому же, он ласковый и преданный, что так нужно Ракам. Вместе они представляют одну из самых крепких и искренних пар Зодиака, они никогда не предадут друг друга.
- Рыбы-Скорпион. Сочувствующая, романтичная и чувствительная Рыба является идеальной парой для Скорпиона - требовательного, притягательного, немного жестковатого и довольно сложного знака, но в то же время стимулирующего к действию. Эти два знака создают необычный союз, но у него есть всё для того, чтобы быть длительным и гармоничным. Рыбы знают, как приручить беспокойную душу Скорпиона, а он сможет дать всё необходимое для счастья Рыбе – страсть, магнетизм и романтику.
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Конечно, существуют и другие пары по знаку Зодиака, которые созданы друг для друга. Их отношения могут длиться вечно, однако именно эти пары астрологи считают самыми крепкими и гармоничными.
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