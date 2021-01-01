ТОП-6: Пары по знаку Зодиака, которые созданы друг для друга

Совместимость пары определяется не только общими интересами и жизненными целями, но и влиянием звёзд, под которыми родились партнёры. Ведь есть зодиакальные созвездия, которые не могут ладить, а есть такие, которые со стороны кажутся совсем разными, но при этом создают стабильные, счастливые и продолжительные браки. Итак, что это за пары по знаку Зодиака, которые созданы друг для друга? Их отношения могут длиться вечно, по крайней мере, так утверждают астрологи.

Идеальные зодиакальные пары, чьи отношения могут длиться вечно

Близнецы-Стрелец. Пара, образованная этими знаками, считается одной из самых беззаботных и счастливых среди других звёздных отношений. Близнецы всегда заняты, они радуются каждому мгновению, которое дарит им жизнь. Они никогда не устают, очень ироничны и милы, Стрелец же любит приключения и путешествия. Каждый день он воспринимает как ещё один шанс получить всё, что пожелает. Даже если к нему приходит разочарование, он всегда найдёт и в нём частичку счастья. Эти два знака являются живыми, страстными и вместе они создают стабильный и мирный союз даже в самые трудные жизненные моменты. Овен-Весы. Надёжная и сплочённая пара. Овен по своей натуре импульсивен и предприимчив, поэтому каждый день – это борьба за место под солнцем, в которую он бросается с головой, не задумываясь о последствиях. О них будут думать Весы, обладающие аналитическим складом ума и уравновешенностью, недостающей Овнам. Именно это качество и помогает заставлять Овнов сделать паузу перед прыжком в бездну. С другой стороны, Весам очень нужен Овен, чтобы подтолкнуть их к действиям, иначе они долго будут колебаться в правильности своего решения. Телец-Дева. Телец - настоящий и очень верный знак, когда он любит кого-то, он отдаёт себя полностью и знает, как привлечь внимание своего партнёра. Дева же суетливая, неуверенная в себе, вечно занимающаяся самокопанием, поэтому их пара является одной из самых стойких. Фактически, Тельцу удаётся успокоить Деву и помочь ей преодолеть её страхи и неуверенность. Она же может всегда рассчитывать на разумного человека, который не будет давить, но при этом умело руководить. Стрелец-Водолей. Пара, состоящая из Стрельца и Водолея, никогда не скучает. Стрелец - враг скуки и рутины, он всегда стремится к новому и ненавидит повторяющиеся ситуации. Он всегда на шаг впереди в своих решениях и действиях. Водолей же во всём его поддерживает, поскольку является независимым и свободолюбивым знаком, готовым на многие эксперименты, на которые его часто толкает Стрелец. Они идеально подходят друг другу. Рак-Телец. Рак – чувствительный и послушный знак, ценитель семейных устоев. Однако нередко его страх за свою семью зашкаливает. И успокоить его может только Телец, который с Раком разделяет те же идеалы верности и серьёзности брака. К тому же, он ласковый и преданный, что так нужно Ракам. Вместе они представляют одну из самых крепких и искренних пар Зодиака, они никогда не предадут друг друга. Рыбы-Скорпион. Сочувствующая, романтичная и чувствительная Рыба является идеальной парой для Скорпиона - требовательного, притягательного, немного жестковатого и довольно сложного знака, но в то же время стимулирующего к действию. Эти два знака создают необычный союз, но у него есть всё для того, чтобы быть длительным и гармоничным. Рыбы знают, как приручить беспокойную душу Скорпиона, а он сможет дать всё необходимое для счастья Рыбе – страсть, магнетизм и романтику.

Конечно, существуют и другие пары по знаку Зодиака, которые созданы друг для друга. Их отношения могут длиться вечно, однако именно эти пары астрологи считают самыми крепкими и гармоничными.