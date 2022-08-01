Почему мужчины уходят, но всегда возвращаются

Быть хорошим парнем нелегко, но быть хорошим бывшим может быть ещё сложнее. Бывшие как будто обладают своеобразным шестым чувством: когда девушка их окончательно забывает, они вдруг напоминают о себе сообщением в телефоне, реакцией в Instagram, телефонным звонком или даже приглашением увидеться, и тем самым расшатывают с таким трудом достигнутое эмоциональное равновесие. Причин, почему мужчины возвращаются, может быть много - нарциссическое и собственническое отношение, любопытство, отсутствие женского внимания, а также ностальгия и многое другое.

Причины возвращения мужчины после разрыва отношений

Нежелание потерять то, что у них было. Однажды мужчина задаётся вопросом, почему он потерял любимую. Начинает фантазировать, что было бы, если бы они были вместе. И решает вернуться, чтобы ответить себе на этот вопрос. Поэтому, если мужчина возвращается, это не обязательно означает, что он любит свою женщину и хочет быть рядом с ней, ему может быть просто любопытно. Свобода порождает влечение. Независимая от него жизнь бывшей очень привлекательна. Мужчина не знает, чем она занимается, с кем встречается, что у неё происходит нового и почему она не страдает по нему. Ему нужно напомнить о себе и получить подтверждение, что он ещё нужен. Уверенность в завтрашнем дне. Мужчина привык, что ему готовят завтрак, обед и ужин, обстирывают, пылинки сдувают, массаж делают. И от этого так спокойно и легко на душе – стабильность радует, уют и комфорт – притягивают. Вот он и возвращается к спокойной и размеренной жизни в лице женщины. Есть другой. Если у женщины есть другой мужчина, то бывший чувствует себя заменённым и в эмоциональном, и в интимном плане. Так что он хочет указать на своё присутствие и испортить отношения и счастливую жизнь бывшей любимой с другим. Не поставлена финальная точка. Мужчина может позвонить, написать или же вовсе заявиться, потому что считает, что история любви не закончена. Просто была поставлена на паузу, и вот пришло время продолжить. Поэтому он спокойно и возвращается в жизнь бывшей возлюбленной. Одиночество. Мужчина хотел вспомнить молодость и почувствовать себя холостым. Но потом ему надоела такая жизнь, и он решил вернуться. Чувства. Парень ушёл, так как подумал, что любовь прошла. Но потом осознал, что расставание – большая ошибка, которую нужно исправить. Ведь он потерял свою единственную лучшую женщину на свете.

Это лишь основные причины, почему мужчины уходят и возвращаются. Скорее всего, их намного больше, и у каждого они разные. Однако самое главное, чтобы любимые люди не расставались и им не приходилось начинать всё сначала.