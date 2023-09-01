ТОП-6: Мужчины, которые женятся по расчёту, по знаку зодиака

Финансовые вопросы всегда играли ключевую роль в браке, начиная от совместных расходов и заканчивая долгосрочным планированием денежных трат. Однако есть знаки Зодиака, которым особенно важно ощущать материальную стабильность в семье, поэтому они и ищут партнёров, способных предложить лучшую жизнь. Притом на удивление часто это касается именно сильной половины человечества. Как считают астрологи, есть 6 зодиакальных созвездий, под которыми рождаются парни, питающие особое пристрастие к роскоши и богатству в любовных отношениях – они женятся из-за денег.

6 знаков Зодиака, которые женятся из-за денег

Телец. Этот знак известен своей любовью к красивым вещам и страстным желанием жить в комфорте и роскоши. Потому Телец часто ищет партнёршу, которая поможет ему достичь желаемой цели. Он способен даже отказаться от любви в пользу финансовой безопасности, рассуждая, что стерпится и слюбится. Главное, чтобы семейное гнёздышко было комфортабельное и уютное. Но в оправдание этих мужчин хотелось бы сказать, что они и сами готовы прикладывать немалые усилия для создания роскошной жизни – работают, не покладая рук, часто в ущерб здоровью, отдыху и родственным отношениям.

Скорпион. Для этого мужчины затащить в свои сети обеспеченную даму – чуть ли не смысл жизни. Он готов даже разбить чужую семью ради завоевания богатой женщины. Главное – это влюбить её в себя, а это Скорпионы делают превосходно, а потом повести под венец и в своё удовольствие пользоваться её благами. Но, кстати, вступив в брак с богатой женщиной, Скорпион может стать для неё не только мужем, но и толковым бизнес-партнёром, способным увеличить доход её сбережений продуманными и тщательно просчитанными инвестициями. В итоге брак по расчёту может перерасти в выгодное предприятие, в котором партнёры будут на одной волне.

Лев. Этот знак связан с властью и лидерством, поэтому ищет партнёрш, которые соответствуют влиянию и процветанию. Ему от природы комфортно в компании большого богатства, поэтому он и не смотрит на тех девушек, которые не могут ему его дать. Зато не обратить внимание на такого импозантного и стильного мужчину, как Лев – невозможно, поэтому на его крючок с лёгкостью попадётся крупная рыбка, которая сможет обеспечить своему мужчине безбедную жизнь – машины, квартиры и другие дорогие приобретения, оформленные на Льва. Ведь он не может знать, как сложится его жизнь с возлюбленной, а он должен быть уверен в завтрашнем дне.

Рыбы. Рыбы, часто замкнутые и склонные к одиночеству, ищут партнёрш, которые защитят их от толпы. Их незаурядное воображение приводит их к большим мечтам, которые трудно осуществить без финансовой помощи второй половинки. Хотя они обычно не считаются знаком, заинтересованным в браке из-за денег, но их может легко привлечь обеспеченная и независимая женщина, у которой имеется большая жилплощадь с местом для уединения Рыбы. Немаловажно, чтобы у любимой была материальная возможность реализовать часто дорогостоящие мечты парней этого знака Зодиака, иначе он может заскучать и начать поиски той, которая сможет дать желаемое.

Весы. Для Весов жизнь должна быть эстетически привлекательна, поэтому они готовы инвестировать в предметы роскоши. Независимо от того, родились они богатыми или нет, Весы считают, что обязательно заслуживают богатства. Для них комфорт является неотъемлемой частью жизни, поэтому они ищут партнёрш, разделяющих их любовь к шику и элегантности. Этому знаку комфортно встречаться с обеспеченными дамами, чтобы за их счёт путешествовать по разным странам, покупать дорогие картины, машины, дома, драгоценности, а также другие предметы роскоши, так радующие эстетический вкус мужчин-Весов.

Стрелец. Представители этого знака Зодиака известны своим главным желанием жить в роскоши. Они хотят путешествовать на частных самолетах, наслаждаться лучшими ресторанами и роскошными путешествиями на дорогостоящих яхтах. Если женщина находится в отношениях со Стрельцом, ей нужно быть готовой к тому, что он всегда будет хотеть изысканной кухни и шикарного отдыха на райских островах. Стрельцы не удовольствуются чем-то меньшим, чем самое лучшее, поэтому они ищут вторых половинок, которые легко смогут это обеспечить.

Эти 6 знаков Зодиака насквозь пропитаны материальными целями – им нравится жить в своё удовольствие и желательно за чужой счёт. Однако это не означает, что все они альфонсы. Скорее эти парни ищут партнёрш, которые имеют фундамент под ногами, чтобы потом его совместными усилиями укрепить и построить крепкий и роскошный дом, в котором будет комфортно и уютно всем его жителям.