ТОП-5: Самые замкнутые мужчины по знаку Зодиака

Не все парни являются опытными ораторами, умеющими красным словцом привлечь к себе внимание прекрасного пола. Современные мужчины – застенчивы, молчаливы и скрытны, что не по душе многим дамам, так как от них невозможно дождаться доброго и ласкового слова, не говоря уже о признании в любви. Однако есть такие, которые говорят очень мало, потому что звёзды наградили их такой чертой, как замкнутость.

Самые замкнутые мужчины по знаку Зодиака

Скорпион. Мужчина, рождённый под этим зодиакальным созвездием, обычно старается не привлекать к себе внимания. Он мало говорит, окутывая себя аурой тайны, тем самым, кстати, провоцируя желание у противоположного пола узнать о нём как можно больше. Однако сделать это очень сложно, потому что даже с друзьями он немногословен и закрыт – говорит только по делу и только необходимую в данном случае информацию. Рыбы. Тихий знак любит проводить время в одиночестве, по крайней мере, он старается, чтобы все окружающие так думали. Но на самом деле, Рыбы замкнуты только с малознакомыми людьми. Те же, кто входит в их круг друзей, знают Рыб как болтунов и балаболов, которым очень тяжело закрыть рот. Остальные же могут всю жизнь думать, что мужчина этого знака молчун, из которого и слова не вытянешь. Весы. Они практически никому не доверяют, поэтому и предпочитают отмалчиваться, даже если их и вытягивают на откровенный разговор. Мужчины этого знака особенно не любят, когда прекрасный пол применяет свои уловки для получения информации о них. Это даже может стать причиной ссоры или расставания. Если же Весы начинают что-то рассказывать о своей жизни, то это верный признак, что они доверяют слушателю. Дева. Парни этого знака негативно относятся к обсуждению своей личности, поэтому и стараются держать свою жизнь в секрете. Также они с неохотой делятся своими чувствами, эмоциями и планами на будущее, притом с близкими в том числе, поэтому и складывается впечатление о Девах, как о замкнутых парнях. Если же они начинают откровенничать, то только с доверенным лицом. Телец. Эти ответственные и практичные парни раскрывают свою чувственную сторону только перед тем, кто завоевал их доверие. С остальными же они молчаливы. Если же их спрашивают, то ответы всегда односложны и без единой эмоции на лице, так что возникает ощущение полного безразличия Тельцов к происходящему. Однако в кругу друзей они открыты и коммуникабельны – показывают свой неординарный юмор и высокий интеллект.

Можно сделать вывод, что самые замкнутые мужчины по знаку Зодиака чаще всего таковыми являются по причине своего недоверия к окружающим. С близкими же они открыты и общительны.