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ТОП-5: Самые замкнутые мужчины по знаку Зодиака
Не все парни являются опытными ораторами, умеющими красным словцом привлечь к себе внимание прекрасного пола. Современные мужчины – застенчивы, молчаливы и скрытны, что не по душе многим дамам, так как от них невозможно дождаться доброго и ласкового слова, не говоря уже о признании в любви. Однако есть такие, которые говорят очень мало, потому что звёзды наградили их такой чертой, как замкнутость.
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Самые замкнутые мужчины по знаку Зодиака
- Скорпион. Мужчина, рождённый под этим зодиакальным созвездием, обычно старается не привлекать к себе внимания. Он мало говорит, окутывая себя аурой тайны, тем самым, кстати, провоцируя желание у противоположного пола узнать о нём как можно больше. Однако сделать это очень сложно, потому что даже с друзьями он немногословен и закрыт – говорит только по делу и только необходимую в данном случае информацию.
- Рыбы. Тихий знак любит проводить время в одиночестве, по крайней мере, он старается, чтобы все окружающие так думали. Но на самом деле, Рыбы замкнуты только с малознакомыми людьми. Те же, кто входит в их круг друзей, знают Рыб как болтунов и балаболов, которым очень тяжело закрыть рот. Остальные же могут всю жизнь думать, что мужчина этого знака молчун, из которого и слова не вытянешь.
- Весы. Они практически никому не доверяют, поэтому и предпочитают отмалчиваться, даже если их и вытягивают на откровенный разговор. Мужчины этого знака особенно не любят, когда прекрасный пол применяет свои уловки для получения информации о них. Это даже может стать причиной ссоры или расставания. Если же Весы начинают что-то рассказывать о своей жизни, то это верный признак, что они доверяют слушателю.
- Дева. Парни этого знака негативно относятся к обсуждению своей личности, поэтому и стараются держать свою жизнь в секрете. Также они с неохотой делятся своими чувствами, эмоциями и планами на будущее, притом с близкими в том числе, поэтому и складывается впечатление о Девах, как о замкнутых парнях. Если же они начинают откровенничать, то только с доверенным лицом.
- Телец. Эти ответственные и практичные парни раскрывают свою чувственную сторону только перед тем, кто завоевал их доверие. С остальными же они молчаливы. Если же их спрашивают, то ответы всегда односложны и без единой эмоции на лице, так что возникает ощущение полного безразличия Тельцов к происходящему. Однако в кругу друзей они открыты и коммуникабельны – показывают свой неординарный юмор и высокий интеллект.
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Можно сделать вывод, что самые замкнутые мужчины по знаку Зодиака чаще всего таковыми являются по причине своего недоверия к окружающим. С близкими же они открыты и общительны.
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