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4 самых ненадёжных и слабых мужчины по знаку Зодиака
Каждая женщина хотела бы, чтобы рядом с ней был сильный и уверенный в себе мужчина, который поддержит и морально, и физически, и материально. Но, как считают астрологи, существует 4 самых ненадёжных и слабых мужчины по знаку Зодиака, которые не оправдают ожидания прекрасного пола, так как даже и не пытаются бороться со своими недостатками.
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Какие самые слабые мужчины по знаку зодиака?
- Телец. Самая большая слабость у этого мужчины – это неумение отказывать себе в еде, технике, машинах или же в одежде, при том, что этот знак не привык жить на широкую ногу, вечно экономя. Тельцов можно с лёгкостью назвать потребителями, они будут очень рады, когда любимая будет отказывать себе, узнав о его финансовом положении (часто они о нём лгут, приуменьшая свои доходы). Тогда появится возможность приобрести желаемую вещь для себя. По отношению к другим они очень жадные, поэтому и не стоит удивляться, что на день рождения его вторая половинка ничего не получит, ведь совсем недавно ей была подарена такая нужная на кухне сковородка или тёрка для овощей.
- Рак. Он прекрасный семьянин: когда его просишь помочь по дому или погулять с детьми, он никогда не отказывает. Но в то же время этот мужчина нерешителен, не уверен в себе и очень обидчив – он может обидеться неизвестно на что, но дуться очень долго. Рак сильно привязан к матери, поэтому и не стоит удивляться, если слова свекрови будут восприняты им как закон. Если она решит, что жена ему не пара, и найдёт более подходящую кандидатуру, то он безоговорочно уйдёт от своей супруги. Короче говоря, он не тот мужчина, с которым чувствуешь себя, как за каменной стеной.
- Весы. Разумный, чувствительный и ранимый мужчина, его ранимость часто граничит с психованностью и нытьём. Он способен вынести всю душу и мозг. Часто Весы имеют женские хобби, обожают шопинг и очень не любят брать ответственность на себя. Только сильная женщина сможет жить с таким мужчиной. Она должна его постоянно подталкивать к действию, чтобы он мог достичь успеха, но при этом всегда находиться в тени, так как чужие достижения его раздражают. Такие мужчины очень ленивы и тяжелы на работу, утверждая, что не в деньгах счастье. Одним словом, Весы могут съесть нервы и надолго привить ненависть к сильному полу.
- Рыбы. Мужчина, рождённый под этим знаком, постоянно витает в облаках. По его мнению, он сильный, успешный и опытный человек, но при этом он вовсе не способен принимать важные решения самостоятельно. Он часто перекладывает ответственность на других, в частности на свою вторую половинку, поэтому ему нужна решительная женщина, чтобы заботилась о нём и реализовывала его мечты. Ещё один недостаток этого знака – это ослабленный иммунитет, поэтому его любимой придётся часто за ним ухаживать, как делала это в детстве его мамочка, ему это безумно нравится.
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Безусловно, звёзды могут и ошибаться, поэтому не стоит принимать близко к сердцу данные характеристики, всё-таки слабые мужчины вычисляются не по зодиакальному созвездию, а по совершённым ими поступкам или, вернее, их отсутствию.
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