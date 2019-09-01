Каждая женщина хотела бы, чтобы рядом с ней был сильный и уверенный в себе мужчина, который поддержит и морально, и физически, и материально. Но, как считают астрологи, существует 4 самых ненадёжных и слабых мужчины по знаку Зодиака, которые не оправдают ожидания прекрасного пола, так как даже и не пытаются бороться со своими недостатками.

Какие самые слабые мужчины по знаку зодиака?

Телец. Самая большая слабость у этого мужчины – это неумение отказывать себе в еде, технике, машинах или же в одежде, при том, что этот знак не привык жить на широкую ногу, вечно экономя. Тельцов можно с лёгкостью назвать потребителями, они будут очень рады, когда любимая будет отказывать себе, узнав о его финансовом положении (часто они о нём лгут, приуменьшая свои доходы). Тогда появится возможность приобрести желаемую вещь для себя. По отношению к другим они очень жадные, поэтому и не стоит удивляться, что на день рождения его вторая половинка ничего не получит, ведь совсем недавно ей была подарена такая нужная на кухне сковородка или тёрка для овощей. Рак. Он прекрасный семьянин: когда его просишь помочь по дому или погулять с детьми, он никогда не отказывает. Но в то же время этот мужчина нерешителен, не уверен в себе и очень обидчив – он может обидеться неизвестно на что, но дуться очень долго. Рак сильно привязан к матери, поэтому и не стоит удивляться, если слова свекрови будут восприняты им как закон. Если она решит, что жена ему не пара, и найдёт более подходящую кандидатуру, то он безоговорочно уйдёт от своей супруги. Короче говоря, он не тот мужчина, с которым чувствуешь себя, как за каменной стеной. Весы. Разумный, чувствительный и ранимый мужчина, его ранимость часто граничит с психованностью и нытьём. Он способен вынести всю душу и мозг. Часто Весы имеют женские хобби, обожают шопинг и очень не любят брать ответственность на себя. Только сильная женщина сможет жить с таким мужчиной. Она должна его постоянно подталкивать к действию, чтобы он мог достичь успеха, но при этом всегда находиться в тени, так как чужие достижения его раздражают. Такие мужчины очень ленивы и тяжелы на работу, утверждая, что не в деньгах счастье. Одним словом, Весы могут съесть нервы и надолго привить ненависть к сильному полу. Рыбы. Мужчина, рождённый под этим знаком, постоянно витает в облаках. По его мнению, он сильный, успешный и опытный человек, но при этом он вовсе не способен принимать важные решения самостоятельно. Он часто перекладывает ответственность на других, в частности на свою вторую половинку, поэтому ему нужна решительная женщина, чтобы заботилась о нём и реализовывала его мечты. Ещё один недостаток этого знака – это ослабленный иммунитет, поэтому его любимой придётся часто за ним ухаживать, как делала это в детстве его мамочка, ему это безумно нравится.

Безусловно, звёзды могут и ошибаться, поэтому не стоит принимать близко к сердцу данные характеристики, всё-таки слабые мужчины вычисляются не по зодиакальному созвездию, а по совершённым ими поступкам или, вернее, их отсутствию.